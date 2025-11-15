La disputa del título de la Fórmula 1: Oscar Piastri contó detalles de su relación con Lando Norris y la postura de McLaren

Lando Norris y Oscar Piastri pelean mano a mano por el título de la Fórmula 1 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La batalla por el Campeonato Mundial de Fórmula 1 se acerca a su final y el equipo McLaren se encuentra en el centro de atención, con dos de sus pilotos como protagonistas principales. Lando Norris encabeza la clasificación, escoltado por su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien aseguró que su relación con el británico está “mejor que nunca” a pesar de la cerrada pelea que ambos mantienen en la pista.

Según reiteró el australiano en declaraciones con el podcast Beyond The Grid y reproducidas por el portal Motorsport-Total, la convivencia dentro de la escudería británica atraviesa su mejor momento y se sostiene sobre una base de respeto, incluso cuando queda en juego el primer título mundial de ambos.

El piloto detalló: “Es exactamente igual, o incluso mejor que antes. Es mejor porque simplemente nos conocemos mejor. Llevamos tres años juntos como compañeros de equipo y poco a poco nos vamos conociendo cada vez mejor”.

La definición del torneo presenta a Norris como líder con 390 puntos, seguido de Piastri con 366, mientras que Max Verstappen —piloto de Red Bull— aparece tercero con 341. Restan solamente tres Grandes Premios para el cierre del campeonato: Las Vegas (22 de noviembre), Qatar (30 de noviembre, con formato sprint) y Abu Dabi (7 de diciembre). De este modo, la disputa por el trofeo mantiene en vilo a todo el paddock.

La estructura de McLaren sostiene una política de trato igualitario. El equipo presidido por Zak Brown apuesta a ofrecer idénticas oportunidades a sus pilotos, evitando preferencias dentro del box. Esta línea fue confirmada por el propio Piastri: “Los dos somos de los que creen que lo que pasa en la pista se queda en la pista. Quizás haya emociones pasajeras fuera de la pista, pero ambos sabemos dejar que las cosas se calmen y volver a centrarnos en la pista”, precisó el australiano en el podcast.

El australiano remarcó que la gestión de la presión es clave para el funcionamiento colectivo: “La manera en que seguimos intentando sacar el máximo provecho del equipo es exactamente la misma”.

A lo largo de la temporada, McLaren solo enfrentó momentos de tensión interna durante algunos incidentes, como los ocurridos en los Grandes Premios de Canadá y Singapur, aunque ninguna de esas situaciones derivó en fracturas o polémicas de relevancia. Ambos pilotos han respetado la directiva del equipo y, pese a la intensa competencia, supieron preservar la relación y priorizar el avance técnico sobre intereses individuales.

El mayor beneficiado por este clima de cooperación ha sido el propio grupo de trabajo de McLaren, que ya obtuvo el Campeonato de Constructores. Pese a la solidez de la temporada de Norris, quien acumuló una destacada cantidad de podios y amplió la ventaja en las últimas carreras, Piastri continúa expectante en la suma general y mantiene opciones matemáticas de consagrarse. Desde su último podio en Italia, el australiano busca regresar a la lucha directa por la victoria, mientras que Verstappen aparece algo relegado en la pelea.

El cierre de la temporada garantiza una definición abierta entre los dos pilotos de McLaren, con el protagonismo de Norris y la perseverancia de Piastri ante una de las rivalidades internas más marcadas de los últimos años. Las próximas carreras en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi decidirán si este equilibrio logra sostenerse bajo la máxima presión competitiva.