La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

El Tiburón disputará un mano a mano ante el conjunto verdinegro, mientras que los mendocinos se medirán ante Deportivo Riestra. Desde las 17

Horario y dónde ver Aldosivi-San Martín de San Juan y Godoy Cruz-Deportivo Riestra:

Ambos partidos se podrán ver a través del pack fútbol. El choque entre el Tiburón y el Verdinegro se transmitirá por ESPN Premium, mientras que el del Tomba contra el Malevo irá por TNT Sports

17.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

16.00 Paraguay, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

15.00 Ecuador, Colombia y Perú

14.00 México

12:30 hsHoy

¿Cómo llega Godoy Cruz?

El Tomba, por su parte, viene de caer como visitante ante Atlético Tucumán. Los mendocinos, aunque se encuentran alejados en los promedios, comparten el último lugar en la Tabla Anual junto a San Martín de San Juan, con dos unidades menos que Aldosivi.

12:00 hsHoy

¿Cómo llega San Martín de San Juan?

El Verdinegro, que en la fecha pasada igualó 1-1 como local contra Lanús, es el que se encuentra más complicado, ya que se encuentra tanto en el último lugar en la tabla de los promedios como en la Tabla Anual. Hoy están ocupando el octavo lugar de su zona, por lo que en caso de lograr la permanencia podrían disputar los playoffs por el título.

11:30 hsHoy

¿Cómo llega Aldosivi?

El Tiburón, que viene de superar a Banfield en condición de visitante, actualmente se encuentra en la anteúltima posición de los promedios, pero solamente supera por dos unidades a San Martín de San Juan y Godoy Cruz en la Tabla Anual.

10:30 hsHoy

Probables formaciones de Godoy Cruz-Deportivo Riestra:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Escobar, Tomás Rossi, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Meli; Daniel Barrea, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Jonathan Goitia, Anthony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

10:00 hsHoy

Probables formaciones de Aldosivi-San Martín de San Juan:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tiago Serrago, Justo Giani y Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno, Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela; Sebastián González, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián Jaurena, Horacio Tijanovich e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

El Tiburón y el Verdinegro se verán las caras este sábado 15 de noviembre, desde las 17, en el estadio José Marían Minella (Mar del Plata). El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Pablo González y Pablo Acevedo. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Lucas Pardo.

Luego, a la misma hora, pero en el estadio Malvinas Argentinas, se verán las caras el Tomba y el Malevo. El árbitro principal será Facundo Tello, mientras que sus asistentes serán Iván Núñez y Damián Espinoza. El encargado del VAR será Lucas Novelli y el del AVAR será Javier Mihura.

09:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la definición por la permanencia del fútbol argentino. Por la última jornada del Torneo Clausura, Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan y Godoy Cruz chocará contra Deportivo Riestra.

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz luchan por un lugar en la Primera División

