Un cambio obligado, otro táctico y el regreso de un referente: el inédito equipo de Boca que probó Úbeda para recibir a Tigre

Claudio Úbeda prepara el equipo ante Tigre (Fotobaires)

El reciente triunfo en el Superclásico y la clasificación a la próxima Copa Libertadores le otorgaron a Boca Juniors un margen de tranquilidad, pero el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda no relajó la preparación de cara al partido decisivo frente a Tigre. En la antesala de la última fecha del Torneo Clausura, el entrenador xeneize ensayó variantes tácticas y de nombres, con el objetivo de asegurar el primer puesto de la Zona A y, con ello, la ventaja de definir los playoffs en La Bombonera, donde el equipo ha cedido apenas dos derrotas en el año.

La práctica de fútbol realizada este jueves en el estadio xeneize dejó en evidencia dos modificaciones principales en la formación titular, una por obligación y otra por precaución. La primera corresponde a la defensa: Lautaro Di Lollo deberá cumplir una fecha de suspensión tras acumular cinco tarjetas amarillas, lo que habilita el regreso de Nicolás Figal al once inicial. Figal, que no jugaba desde el empate ante Argentinos Juniors en la primera fecha del campeonato, vuelve a la zaga central después de cuatro meses.

La segunda variante afecta al ataque. Milton Giménez, máximo goleador del equipo junto a Merentiel con cinco tantos en el Clausura, será reservado para evitar que una quinta amonestación lo margine de los octavos de final, ya que las tarjetas se limpian a partir de esa instancia. Esta decisión implica la ruptura del esquema de doble nueve que Boca ha sostenido durante varios meses, primero con Cavani y Merentiel, y luego con Merentiel y Giménez. En consecuencia, el equipo se reconfigurará con un solo centrodelantero y la inclusión de Ander Herrera en el mediocampo, quien atraviesa su mejor momento desde su llegada al club, tras superar dos desgarros y sumar minutos en los últimos seis partidos.

Nicolás Figal será titular tras superar una lesión. No juega desde la primera fecha ante Argentinos (REUTERS/Hannah Mckay)

La presencia de Herrera desde el inicio representa un cambio significativo. El español no era titular desde el debut en el Mundial de Clubes ante Benfica, el 16 de junio, lo que marca un intervalo de 153 días sin formar parte del once inicial. Úbeda había considerado su ingreso en partidos anteriores, pero recién ahora se concreta la oportunidad, motivada tanto por su rendimiento reciente como por la necesidad de ajustar el esquema táctico.

El reordenamiento ofensivo también impacta en la posición de Exequiel Zeballos, quien pasará a desempeñarse como acompañante de Merentiel en el ataque, mientras que Herrera se sumará al mediocampo junto a Carlos Palacios, Leandro Paredes y Milton Delgado. De este modo, Boca apuesta por la dupla que protagonizó el segundo gol ante River: la Bestia Merentiel y el Chango Zeballos.

En cuanto a la defensa, se manejó la posibilidad de que Juan Barinaga ceda su lugar a Luis Advíncula debido a los doce partidos consecutivos como titular que acumula el ex Belgrano de Córdoba. Sin embargo, pese a su sobrecarga muscular, y como dejó entrever en la práctica más reciente, Úbeda optó por sostener la base del equipo, relegando al peruano al banco de suplentes.

El mediocampo también ha sido objeto de análisis. Carlos Palacios, quien terminó el Superclásico con una molestia en la rodilla y hielo en una pierna, volvería a ser de la partida. En la delantera, Brian Aguirre surgió como alternativa para reforzar el ataque, aunque la prioridad parece ser el refuerzo del mediocampo. Por su parte, Edinson Cavani continuará en el banco de suplentes, tras seguir un plan especial de fortalecimiento físico por la lesión en el músculo psoas.

La probable alineación que se perfila para enfrentar a Tigre, es la siguiente: Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera y Carlos Palacios en el mediocampo; con Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel en la delantera.

El partido ante Tigre, que se disputará el domingo desde las 20:15, será determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Boca Juniors necesita al menos un empate para asegurarse el primer puesto de la Zona A y definir los cruces de playoffs en su estadio, mientras que Tigre también se juega su clasificación a la siguiente fase.