“Un día en mi vida”: una figura del tenis mostró con un video cada detalle de su preparación para el circuito

Paula Badosa mostró su rutina de entrenamiento y cómo es un día en su vida

Paula Badosa publicó un video en sus redes sociales personales en donde reveló los detalles de la exigente rutina que está llevando a cabo durante su pretemporada, en la que la tenista española se prepara con determinación para regresar al circuito profesional en 2026 tras un año marcado por las lesiones. La jugadora mostró cómo transcurre un día completo en su vida, desde las primeras horas de la mañana hasta el final de la jornada, con el objetivo de recuperar el nivel que la llevó al Top 10 mundial.

La jornada de la deportista de 27 años comienza temprano en Dubái, donde reside actualmente. Antes de iniciar cualquier actividad física, recurre a la presoterapia para mejorar la circulación de sangre en las piernas, un paso previo a su primera sesión en el gimnasio. Allí dedica un tiempo considerable a ejercicios de movilidad, fuerza y cardio, preparando su cuerpo para el trabajo en pista. En el video se puede divisar que realiza ejercicios con una notable intensidad.

Una vez completada la preparación física, la actual N°25 del ranking WTA se traslada a la pista dura para empezar con el tenis. Comienza con ejercicios de aclimatación y manejo de la raqueta. Aunque la sesión matutina incluye algo de práctica con la pelota, la parte más técnica de su entrenamiento queda reservada para la tarde. Tras una pausa para almorzar en su casa y un breve descanso, Badosa regresa a la cancha para perfeccionar aspectos específicos de su juego, en una segunda sesión que se extiende hasta el atardecer.

El último partido de Paula Badosa fue el 28 de septiembre, en el marco del WTA 1000 de Beijing

La recuperación ocupa un lugar central en su rutina diaria. Al finalizar el trabajo en pista, la ex número dos del mundo recurre al sauna, realiza paseos y acude al fisioterapeuta antes de cenar y descansar. En su mensaje publicado en redes sociales, Badosa acompañó el video con una frase sencilla: “Simplemente, un día en mi vida”.

La temporada 2026 de la tenista española estuvo atravesada de lesiones y eliminaciones tempraneras en los torneos más importantes del circuito, por lo que su preparación toma mayor relevancia. A lo largo de los últimos meses, la jugadora acumuló abandonos en torneos clave: se retiró en Mérida, México (marzo), no se presentó a la tercera ronda del WTA 1000 de Miami, renunció al WTA 1000 de Madrid y perdió en la primera ronda de Wimbledon.

Paula Badosa se mostró muy activa en las redes sociales durante sus vacaciones. Un mes atrás, después de confirmar su ruptura con el tenista griego Stefanos Tsitsipas, con quien mantenía una relación desde junio de 2023, mostró las imágenes del exótico destino que eligió para descasar con su familia. Además, realizó un viaje de reencuentro con la número 1 del mundo Aryna Sabalenka.

Pese a tener una mala temporada, Badosa registró en 2025 su mejor resultado en un Grand Slam: perdió en las semifinales del Australian Open contra Aryna Sabalenka

En paralelo a su preparación deportiva, Badosa compartió un mensaje personal en redes sociales el pasado 9 de noviembre, donde reflexionó sobre las dificultades vividas en los últimos meses: “A veces la vida nos sacude tan fuerte que creemos que no vamos a poder levantarnos”, inicia su balance emocional. La tenista profundizó en el proceso de superación: “Pasamos por momentos en los que el alma se rompe en silencio, donde las dudas pesan más que la esperanza y donde el ruido interno no deja escuchar nada más. Pero es justo ahí, en ese vacío, donde comienza algo sagrado: el reencuentro con uno mismo”.

El mensaje, que algunos interpretaron como una posible alusión a su expareja Tsitsipas, continuó con una reflexión sobre el proceso: “Sanar no es olvidar ni fingir que no dolió. Sanar es mirarte con compasión, reconocer tus heridas y entender que todo lo que viviste fue una parte necesaria del camino. Es descubrir que la paz no está en lo que tienes, ni en quien te acompaña, sino en el simple hecho de poder respirar en calma contigo mismo”.

La deportista concluyó su mensaje con una afirmación sobre el crecimiento personal: “Llega un momento en el que comprendes que no necesitas nada externo para sentirte completo. Que la serenidad nace cuando dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Y es entonces cuando todo cambia: lo que antes dolía, ahora enseña; lo que antes pesaba, ahora impulsa. Porque cuando sanas, no solo te liberas del pasado, te reconcilias con la vida”.

El último partido que disputó Paula Badosa fue el 28 de septiembre, en el marco del WTA 1000 de Beijing. Allí se retiró del encuentro contra Karolína Muchová por una lesión en su muslo izquierdo. Cabe recordar que, en marzo de 2022, logró concretar su mejor lugar en el ranking WTA al escalar hasta el segundo puesto.