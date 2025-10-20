El viaje de reencuentro entre dos figuras del tenis en un paradisíaco destino que dio que hablar: “Mi cita favorita”

El reencuentro entre Sabalenka y Badosa en Dubai

Un fin de semana de sol y complicidad en Dubái volvió a reunir a Paula Badosa y la número 1 del mundo Aryna Sabalenka, dos de las figuras más destacadas del tenis femenino. Aunque la rivalidad marca sus encuentros en la pista, fuera de ella ambas foorjaron una amistad que trasciende la competición. Esta vez, las tenistas compartieron cenas, jornadas de piscina y hasta un baile viral en TikTok, mostrando a sus seguidores una faceta más cercana y humana, alejada de la presión del circuito profesional.

El reencuentro, documentado en sus redes sociales, comenzó con Sabalenka insinuando una “cita con alguien especial”, revelando poco después que se trataba de la raqueta oriunda de España. “Ha pasado mucho tiempo”, expresó la bielorrusa junto a una fotografía con la española. Por su parte, Paula respondió con entusiasmo: “¡Mi cita favorita, por fin!”. Las imágenes y vídeos publicados reflejaron la alegría de volverse a ver, con ambas disfrutando del sol, la piscina y coreografías que rápidamente se hicieron virales. Sabalenka resumió el momento con un video en TikTok que tuvo un mensaje directo: “Reunión con mi mejor amiga”.

La relación entre Badosa y Sabalenka se consolidó a lo largo de los años, pese a que en la pista suelen ser rivales. En los momentos libres, buscaron coincidir y compartir tiempo juntas, cultivando una amistad que se ha convertido en un apoyo fundamental, especialmente en los periodos más difíciles.

Los mensajes de cariño y complicidad que ambas publicaron, como “Con mi bombón” o “Con mi bebé”, evidencian la cercanía y el respaldo mutuo que se tienen en medio de una carrera que tiene un contraste marcado con la intensidad de sus duelos deportivos y el oobjetivo de ganar en el circuito de la WTA.

Volver a verse con su amiga cobra un significado especial para Badosa, quien atraviesa una etapa compleja tanto en lo personal como en lo profesional. Tras una serie de lesiones que la obligaron a retirarse de la competición hasta 2026, la tenista española buscó refugio en su entorno más cercano. La ruptura sentimental con el también tenista Stefanos Tsitsipas, confirmada tras el torneo de Wimbledon, sumó un desafío adicional a un año ya complicado.

Antes de regresar a Dubái, Badosa realizó un viaje a Bali acompañada de su madre, su hermana y una amiga de la infancia, una experiencia que describió como “increíble” y que le permitió recargar energías lejos de la presión del circuito. “Lugares y personas te curan, y este fue uno de esos momentos. Qué viaje tan increíble con mi equipo de por vida. Los amo. PD: Indonesia robó mi corazón”, compartió la española en sus redes sociales, subrayando la importancia de rodearse de quienes aportan fortaleza en los momentos difíciles.

El futuro inmediato de ambas tenistas presenta caminos distintos. Mientras Badosa se centra en su recuperación física y mental, con la esperanza de regresar a la competición la próxima temporada, Sabalenka continúa en la élite del tenis femenino y se prepara para disputar las WTA Finals en Arabia Saudita a principios de noviembre. La catalana, que este año alcanzó las semifinales del Abierto de Australia antes de que las lesiones interrumpieran su temporada, dejó en claro que su regreso dependerá de su evolución. “Nos vemos en el 2026”, anunció tras su retirada en el WTA 1000 de Pekín, dejando abierta la puerta a un posible retorno.

Las fotos del reencuentro de Sabalenka y Badosa en Dubái: