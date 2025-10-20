Deportes

El viaje de reencuentro entre dos figuras del tenis en un paradisíaco destino que dio que hablar: “Mi cita favorita”

La número 1 del mundo Aryna Sabalenka y la española Paula Badosa pasaron juntas el fin de semana en Dubái

Guardar
El reencuentro entre Sabalenka y Badosa en Dubai

Un fin de semana de sol y complicidad en Dubái volvió a reunir a Paula Badosa y la número 1 del mundo Aryna Sabalenka, dos de las figuras más destacadas del tenis femenino. Aunque la rivalidad marca sus encuentros en la pista, fuera de ella ambas foorjaron una amistad que trasciende la competición. Esta vez, las tenistas compartieron cenas, jornadas de piscina y hasta un baile viral en TikTok, mostrando a sus seguidores una faceta más cercana y humana, alejada de la presión del circuito profesional.

El reencuentro, documentado en sus redes sociales, comenzó con Sabalenka insinuando una “cita con alguien especial”, revelando poco después que se trataba de la raqueta oriunda de España. “Ha pasado mucho tiempo”, expresó la bielorrusa junto a una fotografía con la española. Por su parte, Paula respondió con entusiasmo: “¡Mi cita favorita, por fin!”. Las imágenes y vídeos publicados reflejaron la alegría de volverse a ver, con ambas disfrutando del sol, la piscina y coreografías que rápidamente se hicieron virales. Sabalenka resumió el momento con un video en TikTok que tuvo un mensaje directo: “Reunión con mi mejor amiga”.

La relación entre Badosa y Sabalenka se consolidó a lo largo de los años, pese a que en la pista suelen ser rivales. En los momentos libres, buscaron coincidir y compartir tiempo juntas, cultivando una amistad que se ha convertido en un apoyo fundamental, especialmente en los periodos más difíciles.

Los mensajes de cariño y complicidad que ambas publicaron, como “Con mi bombón” o “Con mi bebé”, evidencian la cercanía y el respaldo mutuo que se tienen en medio de una carrera que tiene un contraste marcado con la intensidad de sus duelos deportivos y el oobjetivo de ganar en el circuito de la WTA.

La número 1 del tenis
La número 1 del tenis femenino y la española disfrutaron un fin de semana en Dubái

Volver a verse con su amiga cobra un significado especial para Badosa, quien atraviesa una etapa compleja tanto en lo personal como en lo profesional. Tras una serie de lesiones que la obligaron a retirarse de la competición hasta 2026, la tenista española buscó refugio en su entorno más cercano. La ruptura sentimental con el también tenista Stefanos Tsitsipas, confirmada tras el torneo de Wimbledon, sumó un desafío adicional a un año ya complicado.

Antes de regresar a Dubái, Badosa realizó un viaje a Bali acompañada de su madre, su hermana y una amiga de la infancia, una experiencia que describió como “increíble” y que le permitió recargar energías lejos de la presión del circuito. “Lugares y personas te curan, y este fue uno de esos momentos. Qué viaje tan increíble con mi equipo de por vida. Los amo. PD: Indonesia robó mi corazón”, compartió la española en sus redes sociales, subrayando la importancia de rodearse de quienes aportan fortaleza en los momentos difíciles.

El futuro inmediato de ambas tenistas presenta caminos distintos. Mientras Badosa se centra en su recuperación física y mental, con la esperanza de regresar a la competición la próxima temporada, Sabalenka continúa en la élite del tenis femenino y se prepara para disputar las WTA Finals en Arabia Saudita a principios de noviembre. La catalana, que este año alcanzó las semifinales del Abierto de Australia antes de que las lesiones interrumpieran su temporada, dejó en claro que su regreso dependerá de su evolución. “Nos vemos en el 2026”, anunció tras su retirada en el WTA 1000 de Pekín, dejando abierta la puerta a un posible retorno.

Las fotos del reencuentro de Sabalenka y Badosa en Dubái:

Temas Relacionados

Paula BadosaAryna SabalenkaTenisWTADubái

Últimas Noticias

Diego Forlán sufrió una dura lesión tras protagonizar un incidente en un partido de fútbol amateur: “No podía respirar”

El ex delantero uruguayo acabó con tres costillas rotas y fue trasladado al hospital

Diego Forlán sufrió una dura

Polémica por las actitudes de Vinicius Jr. contra un jugador rival en el triunfo del Real Madrid: “Por eso todo el mundo te odia”

El delantero brasileño ingresó en el segundo tiempo ante Getafe y generó dos expulsiones en el 1-0 para el Merengue

Polémica por las actitudes de

Con cinco argentinos se pone en marcha el Challenger 125 de Costa do Sauípe

Además, otros tres intentarán meterse en el cuadro principal, en la última ronda de la clasificación. El candidato a quedarse con el título es Mariano Navone, que debutará el martes y que busca su mejor versión tras un año irregular. Todos los detalles

Con cinco argentinos se pone

El Challenger de Guayaquil fue suspendido por la creciente violencia en Ecuador

Las autoridades de la ATP dieron a conocer que la fecha se mantendrá, aunque será trasladada a Lima. En los últimos días, se registraron hechos que ponen en riesgo la seguridad del certamen

El Challenger de Guayaquil fue

Una jugada con Scaloni marcó su carrera, lo tildaron como el jugador “más antipático” y sufrió depresión por el TOC: “Le temía al sudor”

Zuhaitz Gurrutxaga era apuntado como una de las máximas promesas de la Real Sociedad, pero sus demonios internos le cortaron las alas. Hoy está alejado del fútbol y se mantiene abocado al teatro con su monólogo

Una jugada con Scaloni marcó
ÚLTIMAS NOTICIAS
La búsqueda de los jubilados

La búsqueda de los jubilados en Rocas Coloradas: familiares piden abrir la camioneta que apareció encajada en el barro

El peronismo intenta mostrarse unido en el tramo final de la campaña, con Cristina Kirchner enfocada en la futura agenda legislativa

Mercados: tras confirmarse el acuerdo entre el BCRA y el Tesoro de EEUU, suben las acciones argentinas en Wall Street

Un policía que trabajaba como chofer de aplicación mató a un adolescente que intentó asaltarlo

Uno de los sectores clave de la economía cayó a mínimos históricos y sólo el 45 por ciento de su maquinaria está en uso

INFOBAE AMÉRICA
Científicos revelan la verdadera causa

Científicos revelan la verdadera causa del “agujero” de Chicago y no fue una rata

El turismo masivo amenaza a 6 destinos emergentes en Europa, Asia y América Latina

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

La Hispanic Society de Nueva York remató 50 pinturas de su acervo para seguir abierto

La economía china creció al ritmo más bajo del año en medio de la crisis inmobiliaria y la disputa con Estados Unidos

TELESHOW
Fede Bal recordó una bitácora

Fede Bal recordó una bitácora que escribió su padre Santiago antes de morir: “Lo único que me quedan son recuerdos”

La madre de Mauro Icardi se sinceró en un mano a mano con su hija Ivana: “He demostrado bastante bien mi cariño”

El inesperado regalo que recibió Jimena Barón de Matías Palleiro que la hizo exclamar de alegría: “¡Es hoy!"

El fuerte cruce entre Wanda Nara y Luis Ventura en Masterchef Celebrity: “Andá con Verónica Lozano”

Mirtha Legrand y Juana Viale sorprendieron con un divertido challenge y revelaron detalles desconocidos de su familia