La sugerente foto en una playa paradisíaca que confirmó el romance entre dos figuras del tenis

Anastasia Potapova y Tallon Griekspoor, la nueva pareja en el mundo del tenis

La confirmación de la relación sentimental entre Anastasia Potapova y Tallon Griekspoor generó sorpresa en el circuito internacional de tenis, donde la vida privada de las figuras suele captar tanto interés como sus logros deportivos. La tenista rusa, actualmente número 51 del mundo, dejó entrever su vínculo con el neerlandés tras un reciente y mediático divorcio, en medio de rumores sobre un posible triángulo amoroso que alimentó especulaciones en los medios de Europa durante la temporada que acaba de finalizar.

La noticia de la relación entre la tenista rusa y la raqueta de los Países Bajos se hizo pública después de que ambos compartieron unas vacaciones en Maldivas, destino elegido para descansar tras una exigente temporada. Durante este viaje, Potapova publicó en sus redes sociales una serie de imágenes que no pasaron desapercibidas para sus seguidores: en una de ellas, el reflejo de Griekspoor, número 25 del ranking ATP, aparece detrás de la tenista en una escena que muchos interpretaron como una confirmación de su romance, según los datos que aportó el medio británico Daily Mail.

Las actividades compartidas, como paseos en motos acuáticas, ciclismo y esnórquel, reforzaron la percepción de que la relación va más allá de la amistad. Además, la presencia de Potapova en el palco de Griekspoor durante el torneo de Indian Wells, donde el neerlandés logró una de las victorias más importantes de su carrera, incrementó las especulaciones sobre la cercanía entre ambos. No era la primera vez que la rusa apoyaba públicamente a Griekspoor, lo que contribuyó a consolidar la imagen de una pareja estable en el entorno del tenis profesional. “Buscando Magikarp y Gyarados”, escibió el neerlandés en su publicación durante sus vacaciones en las playas paradisíacas.

El trasfondo de esta nueva etapa en la vida de Potapova está marcado por su reciente separación de Alexander Shevchenko, también tenista y con quien compartió una relación que se remonta a sus infancias. Aunque se conocían desde los nueve años, su vínculo sentimental se consolidó años después y culminó en matrimonio durante la pretemporada de 2023 en San Petersburgo. Sin embargo, la convivencia no logró superar las dificultades y, tras meses de rumores, la pareja oficializó su divorcio a finales de 2024. Una vez que se hizo oficial la separación de la pareja, la tenista rusa habló abiertamente sobre el proceso, describiéndolo como una decisión difícil pero necesaria: “Tomé decisiones tremendamente grandes a finales del año, pero así es la vida. Lamentablemente, cosas como estas suceden y debes aceptarlo”.

Anastasia Potapova, Tallon Griekspoor y Alexander Shevchenko; tres figuras del tenis que quedaron en el medio de un triángulo amoroso

A pesar de la decepción, la tenista expresó el mejor de sus desoes para quien ahoroa es su ex marido: “Le deseo todo lo mejor, y se lo merece. Realmente espero que continúe desarrollándose como jugador”. El apoyo de su familia, especialmente de su madre Yuliya, resultó fundamental durante este periodo. Potapova destacó la comprensión de sus padres ante sus decisiones, tanto en el matrimonio como en el divorcio, y la actitud equilibrada de su madre, quien mantuvo una buena relación con Shevchenko. Para cerrar definitivamente esa etapa, la tenista optó por eliminar las fotos de su ex marido en redes sociales, un gesto que consideró necesario para sentirse libre de las constantes preguntas sobre su vida personal: “Creo que necesitaba ponerle fin, cerrar las cosas oficialmente, para no recibir más esas preguntas. Creo que ese fue el último paso que necesitaba para finalmente sentirme libre”.

El impacto emocional de estos cambios se reflejó en el rendimiento profesional de Potapova. Tras obtener un título en el torneo de Cluj-Napoca, la jugadora confesó sentirse más aliviada y enfocada, lo que influyó positivamente en su desempeño en la cancha. “Siento un gran alivio, y realmente estoy disfrutando cada día, cada momento. Incluso si sucede algo malo, simplemente lo acepto. He aprendido a seguir adelante, y no me estreso por nada”, expresó la tenista que se encuentra en el top 100 de las mejores del mundo.

A pesar de las dificultades personales, la tenista europea de 24 años se mantuvo en el grupo de las raquetas más competitivas a pesar de que sufrió un retroceso en su ubicación en el ranking de la WTA (paso del puesto 40 al 51 en el final del 2025). Mostró una notable capacidad para sobreponerse a la presión mediática y los desafíos personales. “Supongo que tuvimos problemas; algunas parejas superan esos problemas, y otras no. Lamentablemente, fuimos una de las que no lo lograron”, expresó Potapova tras su divorcio con su anterior pareja.

En lo que fue la temporada 2025, Griekspoor alcanzó tres definiciones en el circuito ATP y sólo pudo ganar una de ellas: en junio, en el torneo de Mallorca sobre césped, superó al francés Moutet (7-5 y 7-6).

La repercusión mediática de la nueva relación que sacudió al mundo del tenis se enmarca en el interés por la vida personal de los deportistas que crece entre los aficionados, una tendencia habitual donde otras parejas como Katie Boulter y Alex de Minaur, o Gael Monfils y Elina Svitolina, que también acapararon las noticias. Con tres títulos en su carrera y cerca de USD 5 millones en premios, Potapova decidió dar a conocer su nueva relación en sus redes luego de sufrir por la relación anterior.

Las vacaciones que compartieron Potapova y Griekspoor: