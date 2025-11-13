Francisco Comesaña habló en la previa del Final 8 de la Copa Davis: “Es el mejor año de mi carrera y estoy preparado si me necesitan”

Francisco Comesaña durante la despedida el equipo argentino que jugará el Final 8 de la Copa Davis (Crédito: Prensa AAT)

Francisco Comesaña atraviesa un momento soñado. El marplatense, que en 2025 dio el gran salto en el circuito ATP de tenis, viajará este viernes junto al equipo argentino que disputará el Final 8 de la Copa Davis. Antes de la partida, compartió sus sensaciones y dejó en claro que llega con energías renovadas y la mente puesta en seguir creciendo.

“Fue un año muy positivo para mí. Aprendí un montón de cada partido y cada torneo. También fue una temporada larga: es la primera vez que tengo tanta actividad. Por suerte, llego sano y con energía”, dijo a Infobae.

En enero, el marplatense estaba en el puesto 85 del ranking. Hoy se ubica 61° luego de un recorrido en el que, entre otros logros, consiguió la mejor victoria de su carrera: fue ante Alexander Zverev -número 3 del mundo- en el ATP 500 de Río de Janeiro, por 4-6, 6-3 y 6-4. Entonces, el alemán ocupaba el segundo lugar del ranking.

Comesaña, de 25 años, viene de jugar sobre pistas duras bajo techo, donde puso en aprietos a otro Top 10, el canadiense Felix Auger Aliassime, número 8 del ranking ATP y quien finalmente logró imponerse en ese cruce por 6-7 (2), 6-3 y 6-3. “Es la primera vez que hago toda la gira indoor y la verdad es que me gustó. Fue una muy buena experiencia y tuve muy buenas sensaciones. Estoy preparado para jugar si el equipo me necesita”, avisó.

"Es el mejor año de mi carrera", dijo Francisco Comesaña. (Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

“Uno suele estar un poco cansado en el final de la temporada, pero la verdad es que vengo con muchas ganas de seguir creciendo. Fue el mejor año de mi carrera y eso me motiva a ir por más”, aseguró Comesaña.

El Tiburón -apodado así por su fanatismo por Aldosivi, club de su ciudad natal- se ganó la segunda convocatoria al equipo argentino conducido por Javier Frana. En septiembre, en su debut, cayó frente a Jesper de Jong (Países Bajos), por 6-4 y 6-3. “En esa primera serie era todo muy nuevo para mí. Ahora me voy sintiendo cada vez más parte”, diferenció.

Sobre el presente del equipo y la antesala del cruce frente a Alemania en Bolonia, por los cuartos de final del torneo por equipos más importante del mundo, Comesaña dijo: “¿Si cambia que esté Zverev o no? Los partidos hay que jugarlos. Fran (Cerúndolo) está en un nivel altísimo y le puede ganar a cualquiera. Tenemos un muy buen equipo y vamos a dejar todo”.

El marplatense resaltó la buena sintonía entre los convocados. “Estamos muy bien. Si bien todavía no pudimos entrenar con Tommy (Etcheverry) y Horacito (Zeballos), con Fran y con Molto (Andrés Molteni) estuvimos toda esta semana. Hay muy buena onda y nos llevamos muy bien”, cerró.

Francisco Comesaña se divierte con su compañero Andrés Molteni en el evento de despedida del equipo argentino de Copa Davis, antes del viaje al Final 8 que se jugará en Bolonia, Italia (Crédito: Prensa AAT)

La ilusión intacta

La Selección Argentina de Tenis YPF tuvo su despedida en el tradicional Tenis Club Argentino de Palermo, a horas de emprender su viaje rumbo a Bolonia, donde afrontará el Final 8 de la Copa Davis 2025.

Comesaña participó del evento organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) junto con sus compañeros Cerúndolo y Molteni, el capitán Frana y el subcapitán Eduardo Schwank.

Zeballos se unirá a la delegación una vez finalizada su participación en las ATP Finals de Turín, mientras que Etcheverry ya se encuentra en Bolonia desde el lunes.

El conjunto nacional se medirá ante Alemania el próximo 20 de noviembre, por los cuartos de final, con el sueño de volver a pelear por la Ensaladera de Plata.