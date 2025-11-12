Una escudería de Fórmula 1 debió pedir disculpas por el accionar de un mecánico durante el GP de Brasil: el video de la discordia

Racing Bulls se disculpó por el gesto de uno de sus miembros

La escudería satélite de Red Bull, Racing Bulls, quedó involucrada en una controversia tras la difusión de un vídeo donde se pudo ver a un integrante de su personal realizando un gesto de desaprobación durante la premiación del Gran Premio de San Pablo. El incidente ocurrió durante la ceremonia en la que Lando Norris, piloto de McLaren y actual líder del campeonato, recibió el trofeo como ganador en el circuito de Interlagos.

En el video, grabado desde la zona del podio y ampliamente compartido en redes sociales, se observa a un individuo vestido con el uniforme de Racing Bulls girándose hacia el público mientras realiza un gesto de “pulgar hacia abajo”, al mismo tiempo que sostiene un teléfono móvil. El gesto coincidió con los abucheos de una parte de la afición presentes en el evento, dirigidos a Norris. Otro miembro del equipo bajó inmediatamente el brazo de su compañero, interrumpiendo la acción.

Tras la aparición de las imágenes, Racing Bulls decidió emitir un comunicado a través de su cuenta en X, afirmando: “Estamos al tanto del video del podio del fin de semana. Esto no refleja los valores de nuestro equipo ni el espíritu de VCARB. El asunto se ha tratado internamente”. La escudería añadió en el texto que creen “en celebrar las grandes carreras y mostrar respeto a cada piloto, equipo y aficionado, tanto dentro como fuera de la pista”.

Tras la publicación del comunicado, la actitud del equipo generó reacciones diversas entre los usuarios en redes sociales. Algunos comentarios defendieron al miembro del equipo implicado: “Es un deporte competitivo y lo único que hizo fue poner un pulgar hacia abajo”, expresó uno de los mensajes. Otro usuario se preguntó: “¿Cómo es posible que un simple pulgar hacia abajo, una broma de un tipo, se haya convertido en una ‘polémica’ por la que un equipo siente la necesidad de disculparse?”.

También hubo llamados a la proporcionalidad respecto a posibles sanciones internas: “Realmente espero que ‘manejado internamente’ no signifique despedido o siquiera reprendido; su equipo está haciendo un trabajo fantástico este año y eso no debería verse eclipsado por alguien que (en silencio) critica a su rival en un deporte competitivo; no fue disruptivo y claramente no fue malintencionado”, concluyó otro usuario.

El hecho se produjo tras una serie de incidentes similares en fechas recientes. Lando Norris se impuso en las dos últimas carreras, primero en la Ciudad de México y después en San Pablo. En ambas ocasiones el piloto británico fue recibido con abucheos por parte de algunos aficionados al subir al podio. En México resultaron notorios, llegando a interrumpir la entrevista posterior a la carrera del piloto, quien respondió con una risa de sorpresa ante la reacción. En Brasil, la desaprobación fue más leve, aunque no pasó inadvertida para la prensa y los protagonistas.

La temporada de la Fórmula 1 ha estado marcada por la intensa disputa entre los dos pilotos de McLaren y Max Verstappen al mando de su Red Bull. Norris ocupa el primer lugar del campeonato de pilotos, con una ventaja de 24 puntos sobre su compañero de equipo Oscar Piastri y 49 sobre Max Verstappen, restando solo tres fechas para el final del calendario. Aunque el enfrentamiento principal no involucra directamente a Racing Bulls, el vínculo del equipo con la escudería austriaca y la rivalidad histórica con McLaren mantienen la tensión entre ambas estructuras.

Por el momento, el equipo, que se encuentra sexto en el Mundial de Constructores con 82 puntos, no señaló nuevas acciones o medidas disciplinarias y reiteró la intención de fomentar el respeto mutuo dentro y fuera de los circuitos.