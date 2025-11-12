Deportes

Mike Tyson y una confesión tras dejar el ring: "Era muy rudo sin calcetines, pero mis dedos parecen que explotaron"

El excampeón mundial reveló que enfrenta una severa infección en los pies que, desde que abandonó el boxeo, se agravó. Cómo un comportamiento relacionado con su imagen le produjo una secuela inesperada que afecta su vida diaria

Mike Tyson revela que una infección por hongos en los pies afecta gravemente su salud y calidad de vida (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

El excampeón mundial Mike Tyson sorprendió al revelar un grave problema de salud que afecta su vida cotidiana y amenaza con influir en sus próximos desafíos.

Su sinceridad acerca de su estado físico expone una faceta vulnerable y humana de uno de los íconos más importantes del boxeo.

El origen del problema: una costumbre peligrosa

Durante su participación en el programa Jimmy Kimmel Live, el exboxeador compartió detalles sobre una severa infección por hongos en los pies que arrastra desde hace años. Tyson explicó que su costumbre de pelear sin calcetines, como parte de su imagen ruda en el ring, podría haber sido el detonante de esta afección.

El excampeón mundial de boxeo atribuye su problema dermatológico a la costumbre de pelear sin calcetines en el ring

Es más, relató que la ausencia de ese elemento básico de protección no solo resumía su carácter, sino también un descuido con consecuencias inesperadas: “Solo lo hacía para pelear, era parte de mi imagen. Era muy rudo, sin calcetines”, expresó.

La infección no solo ha persistido, sino que ha avanzado, según relató, hasta un punto que él mismo describe como alarmante.

“De alguna manera, descubrí que tenía un caso de hongos en los pies que estaba desintegrando mi piel… Y fue realmente grave. Todavía sigue siendo muy grave ahora”, afirmó Tyson en la entrevista reproducida por People. Esta confesión dejó en claro que el problema dermatológico sigue siendo una batalla para él.

Honestidad y humor frente a la adversidad

La honestidad de Mike Tyson sobre su estado físico expone la vulnerabilidad de las leyendas del boxeo (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

El tono de la conversación con Kimmel varió entre la preocupación y la ironía. El presentador bromeó sobre la posibilidad de que Tyson necesitara promover un conocido tratamiento antifúngico. El boxeador, lejos de molestarse, respondió de forma sarcástica: “No puede ayudarme”.

Para ilustrar la gravedad de su situación, añadió: “Mis dedos de los pies parecen que explotaron”. En ese sentido, el excampeón buscó contar su realidad con una mezcla de honestidad y humor, mostrando cómo enfrenta su problema.

El simple acto de hablar abiertamente sobre esta condición también pone en evidencia los riesgos que pueden pasar desapercibidos en las carreras deportivas de alto nivel, donde las decisiones aparentemente menores pueden dejar secuelas duraderas.

De regreso a los focos: exhibiciones y nuevos objetivos

A pesar de los problemas de salud, Tyson mantiene su vigencia con combates de exhibición y nuevos desafíos deportivos (Mandatory Credit: Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports/File Photo)

Aunque retirado oficialmente desde 2005 tras caer ante Kevin McBride, Tyson jamás desapareció de la escena boxística. En los últimos años, ha protagonizado notables combates de exhibición: en 2020 se midió contra Roy Jones Jr., y recientemente, en 2024, subió nuevamente al ring para enfrentar a Jake Paul, una de las figuras más polémicas y mediáticas del boxeo actual.

Ese último combate terminó con Tyson derrotado por decisión unánime en ocho asaltos, una muestra del nivel físico que aún sostiene a sus 58 años. Después de ese enfrentamiento, el excampeón reconoció a People que la experiencia le dejó aprendizajes y una motivación renovada para encarar nuevos retos.

El siguiente será un esperado combate contra Floyd Mayweather en la próxima primavera, lo que mantiene a Tyson en la conversación global sobre el boxeo. Su determinación para preparar este desafío confirma que la pasión y el espíritu de superación se mantienen intactos.

Nuevos horizontes: el espectáculo “Return of the Mike”

Tyson prepara el espectáculo unipersonal 'Return of the Mike', donde explora su historia y visión del boxeo moderno (Frank Franklin II/Pool via REUTERS)

Al margen de sus incursiones deportivas, Tyson está enfocado en un proyecto que explora otra vertiente de su personalidad: el espectáculo unipersonal “Return of the Mike”. Este show, actualmente en preparación, propone un recorrido por su historia reciente, sus peleas más mediáticas y su visión del boxeo moderno.

“Va a ser realmente interesante. No puedo creer que, desde la última vez que hice esto, he peleado… ¿Qué? Dos veces, y voy por la tercera…”, relató Tyson, dejando entrever su sorpresa ante su constante capacidad de reinventarse.

El espectáculo pretende acercar al público tanto al detalle íntimo de su vida personal como a los entresijos de una carrera marcada por los extremos. Esta nueva propuesta cultural apunta a mostrar el lado humano de quien muchas veces fue retratado solo como una máquina de combate.

Resiliencia y reinvención ante la adversidad

La resiliencia de Mike Tyson ante la adversidad lo consolida como un símbolo de superación personal y profesional (Cortesía de Netflix y MVP)

Mirando hacia el futuro, Tyson se ha propuesto superarse dentro y fuera del ring. Su lucha contra los problemas de salud, sumada a los desafíos deportivos y creativos, confirma la vigencia y el carácter inquebrantable del excampeón.

El relato de sus pies dañados se convierte, así, en un símbolo de resiliencia personal y profesional.

La historia de Mike Tyson continúa generando interés, no solo por sus logros deportivos, sino por su capacidad de exhibir sus cicatrices con autenticidad y de convertir cada obstáculo en una oportunidad para crecer y reinventarse.

