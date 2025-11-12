Deportes

Impacto en la Fórmula 1: Alpine denunció que dos personas ingresaron de noche en su fábrica y se investiga “espionaje”

Se inició una investigación en Francia después de que estos individuos ingresaron al edificio por una ventana y forzaron varias puertas de oficinas ligadas a directivos de la escudería

Alpine está último en el
Alpine está último en el campeonato de constructores (Crédito: Alpine Fórmula 1 Team)

Alpine transita un cierre de año traumático por un flojo rendimiento colectivo debido a las escasas mejoras en los monoplazas de Pierre Gasly y Franco Colapinto. En más de una oportunidad, la escudería se excusó con que apuntaba todas sus fichas a lo que sucederá el próximo año bajo un reglamento con muchas modificaciones, pero ahora vuelve a ser noticia por una violación a la seguridad de sus oficinas que pone en jaque la preservación de información sensible.

El diario francés Le Parisien alertó sobre la intrusión de dos personas en las instalaciones del equipo en la región francesa de Viry-Châtillon a las 22 del lunes pasado, horas después de que Gasly arañara un punto en el GP de Brasil con su décimo lugar.

En una nota firmada por Candice Doussot, Flavien Gagnepain, Victor Cousin, Nolwenn Cosson y Pascale De Souza, se afirma que los hallazgos iniciales indican que los individuos no se robaron nada. Esto incrementa las dudas en torno al ilícito y se comienzan a estudiar todas las demás hipótesis, que alcanzan hasta la posibilidad de un “espionaje industrial”.

Esta había sido la primera
Esta había sido la primera foto de Franco Colapinto en la fábrica de Alpine

Según una fuente policial, dos personas habrían entrado al lugar por uno de los laterales y rompieron una ventana en la entrada de la fábrica para ingresar al vestíbulo del edificio. Ambos dejaron la planta baja y subieron al primer piso, donde están ubicadas las oficinas de los directivos y la dirección del team. De hecho, hay varias puertas que fueron forzadas: “Es evidente que los intrusos registraron y revisaron el lugar”.

La fiscalía de Evry confirmó el comienzo de una investigación, que ya fue remitida a la división de delincuencia territorial (DCT) y, por el momento, no se han registrado detenciones. Todo indica que la visita duró pocos segundos. “Quizás cinco minutos”, le informaron a Le Parisien.

En este sentido, una voz cercana a Alpine descartó la ausencia de objetos de valor: “No se ha robado nada. Todo está bien. No había empleados en ese momento”. Esa versión fue acompañada por una fuente cercana al caso este miércoles: “No ha habido ningún robo”.

La intervención policial no logró constatar ningún daño material y, a pesar del allanamiento al lugar, afirman que “no se sustrajo ningún objeto, documento o material”. La Policía técnica y científica trabaja en el lugar con la meta de identificar cuál era el objetivo de los intrusos. Hasta el momento, Alpine evitó hacer declaraciones en sus redes oficiales.

Franco Colapinto junto a Flavio
Franco Colapinto junto a Flavio Briatore y Pierre Gasly

Actualmente, la escudería francesa, que tiene como principal cara visible desde el lado dirigencial a Flavio Briatore, ocupa el último lugar del campeonato de constructores en la Fórmula 1 con solo 22 puntos, todos logrados por Pierre Gasly. El compañero de Franco Colapinto rompió una racha de siete Grandes Premios sin sumar unidades gracias a los dos puntos acumulados por el octavo puesto en la Sprint y el 10° lugar en la carrera principal de Interlagos.

Tendrán tres oportunidades más para descontar la distancia con Sauber (62), Haas (70), y Aston Martin (72) en la lista de constructores. A partir del anteúltimo fin de semana de noviembre, se vendrán tres eventos seguidos con presentaciones en Las Vegas (23/11), Qatar (Sprint - sábado 29 y carrera - domingo 30) y el último del curso en Abu Dhabi (7/12).

De esta manera, el 2026 cobra otra relevancia con la obligación de dejar atrás la irregular producción de 2025. Colapinto se había mostrado optimista sobre las mejoras del monoplaza con vistas al cambio de motores Renault por los de Mercedes. “Va a ser un año mucho mejor que el 2025. El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año, así que con muchas ganas de empezar y ojalá tener un gran año”, contó después de ser ratificado por el team para la siguiente temporada.

Incluso, las especulaciones en el paddock marcan que el equipo galo, que además contó con mayor tiempo en el túnel de viento, contaría con un monoplaza capaz de pelear en el lote de arriba. De ahí las sospechas que hablan de espionaje.

