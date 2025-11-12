Escándalo en Chile por la filtración de supuestos chats eróticos de Gary Medel: “Mándame un video rico”

Gary Medel con la camiseta de la Universidad Católica de Chile (Instagram @gary_medel17)

El futbolista de la Universidad Católica de Chile Gary Medel ha protagonizado un escándalo fuera de las canchas luego de que se divulgaran unos chats eróticos con una presunta amante. La noticia que publicaron medios trasandinos generó controversias con el jugador de 38 años, que tuvo un paso reciente por la liga argentina con la camiseta de Boca Juniors en 2024.

La aparición de mensajes privados con contenido sexual fue atribuida al experimentado mediocampista y ha generado un intenso debate en redes sociales, en torno a la actitud que habría tenido el campeón de América con la selección de Chile en 2015 y 2016. El escándalo surgió luego de que la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez difundiera, a través de su cuenta de Instagram, capturas de una conversación vía WhatsApp que, según afirmó, corresponderían a Pitbull.

El episodio comenzó cuando Gutiérrez publicó una fotografía en la que se veía a Gary Medel llegando de un viaje acompañado de Fran, su actual pareja. Poco después, la periodista compartió la imagen que desató la polémica: un supuesto chat de contenido erótico entre el futbolista y una mujer cuya identidad no ha sido revelada. De acuerdo con la información difundida por la comunicadora chilena, los mensajes habrían sido enviados por Medel en el contexto de su nueva relación sentimental.

El supuesto chat de Gary Medel con una mujer que generó un escándalo en Chile (Instagram @Ceci.gutierrez)

Según se puede leer en las capturas de pantalla, la conversación sugiere una invitación a un posible encuentro con fines sexuales: “Yapo, juntémonos. La Fran (su pareja) no cacha (no entiende) nada ni me revisa el celu. A ver la con… Qué rica, la extraño po... Mándame un video rico”. El diálogo continuó con la destinataria del chat preguntando por la novia de Medel, a lo que el futbolista habría respondido: “No estoy ñay”, minimizando la importancia del asunto, de acuerdo con la publicación de la periodista.

La periodista Cecilia Gutiérrez también publicó en sus historias, además de la captura del chat, una foto en la que se ve al futbolista de espaldas en un avión junto a una mujer, a la que describió como su novia. “Gary Medel volviendo de Río con su polola Fran y una amiga de ella”, adicionó la comunicadora en su posteo.

La foto de Gary Medel y su novia en un avión (Instagram @ceci.gutierrez)

Gary Medel regresó a la Universidad Católica luego de un paso por Boca que no fue del todo positivo. El Pitbull cumple su segunda etapa en los Cruzados, donde ha jugado 58 partidos oficiales y lleva convertidos 6 goles con 4 asistencias. Su último partido con la camiseta azul y blanca fue el 26 de octubre en la victoria 1-0 ante la U de Chile, en el que fue expulsado. Luego se perdió los partidos con O´Higgins y La Serena por la suspensión.

Hasta el momento, Gary Medel no ha emitido ninguna declaración oficial para confirmar o desmentir la autenticidad de los mensajes difundidos. Mientras tanto, la controversia continúa alimentando la opinión pública en Chile, situando al futbolista en el centro de la atención mediática por motivos ajenos a su desempeño en el campo de juego.

Vale recordar que Medel se separó este año de su esposa Cristina Morales, con la que compartió una década de vida y tuvo dos hijos: Alessandra, de 10 años, y Danilo, de 6.