El ping pong a Messi que se hizo viral: la respuesta que ilusiona a los fanáticos argentinos antes del Mundial 2026

Leo se sometió a un breve intercambio de preguntas y respuestas vinculadas a cuestiones futbolísticas

El campeón del mundo se sometió a un particular juego

En las últimas horas, Lionel Messi se sometió a un breve ping pong con el periodista Fabrizio Romano e hizo furor entre los fanáticos. El especialista en el mercado de pases le realizó una entrevista para el canal de YouTube 433, que se extendió por más de 15 minutos, y se destacó por ese intercambio de breves preguntas al mejor jugador del mundo. El ida y vuelta inició con la consulta sobre si prefería ganar una nueva Copa del Mundo o levantar su noveno Balón de Oro, pero la Pulga no tuvo dudas en su respuesta: “Otro Mundial”. Esta frase aumenta la ilusión de todos los hinchas argentinos a pocos meses de la cita mundialista de 2026.

A continuación, Romano lo interrogó a la hora de elegir entre el clima de Miami o el de Barcelona para jugar al fútbol y el 10 tuvo una leve duda antes de quedarse con la Ciudad Condal en España. Y allí regresó en estos días antes de incorporarse a la selección argentina en la fecha FIFA, ya que aprovechó su paso por el país para pisar el Camp Nou, la cancha del Blaugrana. “Ojalá algún día pueda volver”, escribió en redes sociales.

Una de las respuestas más llamativas sucedió a la hora de quedarse con un cargo de director técnico o ser dueño de un club. “Dueño”, contestó el campeón del mundo, quien ya había descartado seguir ligado al fútbol como DT a fines del año pasado, aunque fue ambiguo sobre sus próximos pasos después del retiro: “No me gustaría ser entrenador, pero no tengo claro lo que voy a ser. Pienso solo en jugar y en pasarla bien”. Hoy tiene dos proyectos vinculados a esta respuesta. Su familia gestiona Leones FC, equipo de Rosario que comenzará a competir en la Primera C de Argentina. Y junto a Luis Suárez lideran el proyecto del Deportivo LSM en el Ascenso de Uruguay.

La visita de Messi al
La visita de Messi al Camp Nou

Por otro lado, Messi aseguró que se inclina por “meter el gol del triunfo” antes que hacer un triplete y perder, una muestra de su alta competitividad en la élite, que lo llevó a ser el mejor exponente de este deporte en diferentes años. Además, optó porque le hagan “un caño” en lugar de convertir un gol en contra y, después de varios segundos, señaló su deseo de convertir un gol olímpico antes de anotar con un disparo desde mitad de cancha. El grito desde el córner es una de las hazañas que aún se le negaron en su prolífica carrera.

En última instancia, aseguró que jugaría de defensor en lugar de ser arquero y eligió el 4-3-3 por encima del 4-4-2 como esquema predilecto, luego de marcar una época con Pep Guardiola en Barcelona bajo una formación con tres atacantes y la inclusión del rosarino como falsa referencia de ataque.

El capitán de la selección fue citado por Lionel Scaloni para el duelo de este viernes desde las 13 (hora argentina) ante Angola y se perfila para ser titular en medio de una particular fecha FIFA con muchas bajas, entre las que resaltan Emiliano Dibu Martínez, Julián Álvarez y Franco Mastantuono.

Luego de ese compromiso, Messi será liberado al igual que todo el plantel y se enfocará en el cruce del domingo 23 de noviembre desde las 19, cuando Inter Miami se enfrente al Cincinnati como visitante por las semifinales de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

Lionel Messi Inter Miami Selección Argentina Barcelona

