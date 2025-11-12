Deportes

Argentina ya se entrena en Córdoba de cara a los playoffs de la Billie Jean King Cup

Las dirigidas por Mercedes Paz iniciaron los ensayos en la sede de los cruces ante Suiza y Eslovaquia por un lugar en los Qualifiers 2026

Las jugadoras argentinas iniciaron los
Las jugadoras argentinas iniciaron los entrenamientos en el Córdoba Lawn Tenis Club bajo la mirada de la capitana Mercedes Paz, en la antesala de los play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

Los pasillos del Córdoba Lawn Tenis Club comienzan a palpitar una nueva competencia internacional. Con el plantel completo, la Selección Argentina de Tenis Femenina YPF dio inicio a los entrenamientos bien temprano en las canchas de polvo de ladrillo que lindan con el Parque Sarmiento y se ubican a solo cinco minutos de Nueva Córdoba.

Ante un cielo totalmente despejado, un sol brillante que iluminó la cancha principal en las primeras horas del día y con una temperatura que promedió los 30 grados centígrados, las jugadoras albicelestes, comandadas por Mercedes Paz, se entrenaron en las instalaciones que serán sede de los play-offs de la Billie Jean King Cup, del 16 al 20 de noviembre. En ese escenario, las selecciones de Argentina, Eslovaquia y Suiza buscarán la clasificación para los Qualifiers 2026.

Jazmín Ortenzi fue la encargada de abrir la jornada de entrenamientos del conjunto nacional bajo la atenta mirada de Paz. La riojana comenzó su práctica en una de las canchas auxiliares y la completó más tarde en el court central.

Jazmín Ortenzi fue la primera
Jazmín Ortenzi fue la primera en tomar contacto con el polvo de ladrillo cordobés durante la apertura de la práctica albiceleste (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

“volver a estar en la Billie con el equipo significa mucho, me gusta jugar para la Argentina. Este año tuve la chance de ser singlista en Guadalajara y estoy contenta. Con ganas de jugar. En Tucumán todas hablamos mucho con ‘Mecha’, ella estuvo pendiente de nuestro juego, nos fue a ver en los partidos".

Y continúo: “Acá en Córdoba las condiciones son bien distintas a las de Tucumán que venimos de la semana pasada. La pelota también cambia. Venimos de calor en esta gira así que eso no nos afecta", señaló la albiceleste.

Mientras tanto, en el resto de las canchas del complejo, las delegaciones de Suiza y Eslovaquia también realizaron sus primeros entrenamientos. Ambas selecciones aprovecharon la jornada para adaptarse a las condiciones del polvo de ladrillo y al clima cordobés, con sesiones que combinaron peloteos intensos, ejercicios de movilidad y trabajo táctico.

La delegación nacional recibió la visita de la extenista Inés Gorrochategui, quien representó a la Selección Argentina de Tenis en la década del ’90, cuando la competencia aún llevaba el nombre de Fed Cup. A lo largo de su carrera profesional, conquistó siete títulos WTA en dobles, el primero de ellos en San Pablo 1990, junto a la actual capitana Mercedes Paz.

Mercedes Paz supervisó los primeros
Mercedes Paz supervisó los primeros entrenamientos del equipo argentino en Córdoba, en la antesala de los play-offs de la Billie Jean King Cup frente a Suiza y Eslovaquia (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

Por la tarde fue el turno de Lourdes Carlé, quien se entrenó junto a la cordobesa Luisina Giovannini. Más tarde, Julia Riera llevó adelante su práctica en el court central y, para cerrar la jornada, Solana Sierra, la principal raqueta nacional, trabajó desde el fondo de la cancha junto a su entrenador Miguel Fragoso. La marplatense centró los ejercicios en la profundidad y el peso de los golpes, ante la supervisión de Paz.

Para la noche de este martes está previsto el cóctel oficial de la competencia, un evento protocolar que marcará la bienvenida formal a la ciudad, con la presencia de Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis, como anfitrión.

Posteriormente, la agenda de las selecciones de Argentina, Suiza y Eslovaquia continuará sin pausas: los entrenamientos oficiales se retomarán el miércoles por la mañana en las canchas de polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tenis Club.

