La llamativa sentencia de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron cuándo se retirará

CR7, con la casaca de Portugal, con la que ganó dos títulos

Cristiano Ronaldo ha confirmado que el Mundial 2026 será su última participación en la máxima cita del fútbol internacional. El delantero portugués, que tendrá 41 años cuando se dispute el torneo, señaló que esa será la ocasión definitiva para despedirse de los mundiales, algo que se presume lógico, pero además dio detalles sobre la posible fecha en la que colgará los botines.

Durante una entrevista en Riad, Arabia Saudita, el atacante explicó que la decisión de poner fin a su participación en los Mundiales responde tanto a su edad como a la magnitud del evento. “Tendré 41 años y creo que ese será el momento clave en la gran competición”, afirmó el futbolista, quien ha sido protagonista en la élite durante un cuarto de siglo. Subrayó que, aunque disfruta plenamente del presente, el retiro se acerca: “Estoy disfrutando el momento, pero cuando digo pronto, es realmente pronto porque lo di todo por el fútbol. Probablemente será en uno o dos años”.

El palmarés de Ronaldo en el fútbol internacional es notable. Es el máximo goleador de la historia a nivel de selecciones, con 143 goles, y ostenta el honor de ser el primer jugador masculino en anotar en cinco ediciones distintas de la Copa del Mundo. Ha acumulado récords tanto en clubes como con la selección nacional, lo que le ha permitido mantenerse en la cima del deporte durante décadas. “He estado en el juego durante los últimos 25 años. Hice de todo. Tengo muchos récords en diferentes escenarios, en los clubes y también en las selecciones nacionales. Estoy muy orgulloso, así que vamos a disfrutar el momento, vivir el momento”, expresó el delantero del Al Nassr.

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en la historia con 48 equipos participantes, ampliando el formato tradicional y prometiendo una competencia sin precedentes. El torneo comenzará el 11 de junio de 2026, y el sorteo de grupos está previsto para el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington. Este contexto añade un matiz especial a la despedida de Ronaldo, quien buscará dejar una huella imborrable en un escenario renovado y de máxima exigencia.

Perspectiva personal y legado familiar

En el plano personal, el futbolista abordó el significado de su retiro y la influencia que espera ejercer sobre su familia, en particular sobre su hijo Cristiano Jr., quien actualmente juega en el combinado Sub 16 de Portugal. CR7 manifestó su deseo de que su hijo alcance sus propias metas, sin la presión de igualar o superar su legado. “Como seres humanos, no queremos que nadie sea mejor que nosotros. Pero en mi caso, si mis hijos llegan a ser mejores que yo, jamás sentiré celos de ellos, créanme”, señaló, dejando claro que la felicidad y el desarrollo personal de su hijo están por encima de cualquier comparación deportiva.

En este momento de transición, el delantero portugués remarcó su compromiso como padre, dispuesto a acompañar a su hijo en el camino que elija, brindando apoyo y libertad para que forje su propio destino.