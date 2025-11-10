Le arrojaron un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez en Gimnasia-Vélez: aprehendieron al agresor

El triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata 20 frente a Vélez Sarsfield en el Bosque quedó marcado por un episodio de violencia inusual: un martillo arrojado desde la tribuna local impactó en el árbitro principal, Yael Falcón Pérez, quien pese a la agresión pudo seguir con su tarea.

El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, experimentó dos interrupciones durante la primera mitad. La primera de ellas ocurrió cuando el marcador aún se mantenía en cero y el equipo local dominaba el juego. Desde la tribuna de Gimnasia, comenzaron a lanzarse bombas de estruendo, y una esquirla alcanzó el brazo de la asistente Mariana de Almeida. Ante esta situación, Falcón Pérez notificó a los responsables de la seguridad sobre lo sucedido.

Poco tiempo después, a los 33 minutos de juego, Marcelo Torres anotó el primer gol para el conjunto platense. La reanudación del partido se demoró, ya que en ese momento se produjo el incidente más grave de la jornada: un martillo rojo, similar a los utilizados en transportes públicos o en dispositivos de emergencia para romper vidrios, fue lanzado desde la tribuna local. El objeto golpeó el césped, rebotó y terminó impactando en el mentón del árbitro principal. Las imágenes televisivas captaron el instante exacto del impacto, y los gestos de Falcón Pérez evidenciaron la sorpresa y el peligro de la situación.

Franco Suárez, el autor de la agresión a Falcón Pérez

Tras dialogar con los encargados de la seguridad, Falcón Pérez optó por continuar el encuentro. La situación se estabilizó y no se registraron nuevos incidentes. El árbitro y la asistente no sufrieron lesiones, lo que permitió que el encuentro concluyera con normalidad, aunque el episodio dejó un fuerte llamado de atención sobre la seguridad y el clima que se vive en el club platense. Vale recordar que los jugadores del Lobo, en señal de protesta por el atraso en el pago de sus salarios, optaron por no entrenarse durante dos días consecutivos.

Una vez finalizado el cotejo, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó, gracias al trabajo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y la Policía, logró identificar y aprehender al responsable de arrojar el martillo a la cancha: fue identificado como Franco Suárez.

El Ministerio confirmó que la identificación de Suárez fue posible gracias al sistema de cámaras que posee el club y que, además, el agresor poseía una bengala. De esta manera, Suárez quedó involucrado en la causa contravencional correspondiente y podría enfrentar sanciones administrativas adicionales, entre ellas, la prohibición de ingreso a los estadios.

En el plano deportivo, Gimnasia consiguió una victoria fundamental por 2 a 0 con el ya mencionado tanto del Chelo Torres y otro del juvenil Jeremías Merlo, quien marcó su primer gol en Primera División. En la próxima fecha, la última de la fase regular, los dirigidos por Fernando Zaniratto visitarán al último campeón, Platense, en Vicente López.

Con este resultado, el elenco platense llegó a los 19 puntos en la Zona B del Torneo Clausura y sueña con meterse dentro de los ocho mejores que clasifican a los playoffs, ya que alcanzó la línea de San Martín de San Juan, que está ocupando la última plaza gracias a que tiene mejor diferencia de gol.