“Es responsabilidad de Gallardo y los jugadores”: el fuerte análisis de Ruggeri sobre River tras la derrota con Boca

La derrota de River Plate ante Boca Juniors en La Bombonera intensificó las críticas sobre el rendimiento del plantel dirigido por Marcelo Gallardo. En este contexto, Oscar Ruggeri, exjugador y campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental con el club en 1986, expresó su preocupación por el presente del equipo y cuestionó la capacidad de varios futbolistas para afrontar la presión que implica vestir la camiseta del Millonario.

“River les está quedando grande a varios jugadores”, apuntó el Cabezón, conocido por su franqueza a la hora de analizar. El equipo acumula ocho derrotas en los últimos 11 partidos, una racha negativa que, para Ruggeri, no es producto del azar sino de carencias profundas en el plantel.

El ex zaguero, surgido de Boca, reflexionó sobre el impacto de los refuerzos que llegaron al club, señalando que, si bien en un principio generaron expectativas positivas, no han logrado sostener el rendimiento esperado. “En los momentos difíciles es cuando los jugadores que visten esta camiseta se paran y están ahí, juegan, levantan a los demás. Se caen dos o tres y no tenés a los tipos que los motiven, que peguen el grito y los pongan de nuevo”, sostuvo.

Ruggeri apuntó contra Gallardo y los jugadores de River (REUTERS/Agustin Marcarian)

La ausencia de Enzo Pérez en el Superclásico fue otro de los puntos que Ruggeri no dejó pasar. El exjugador recordó que la semana anterior había pedido públicamente la titularidad del mediocampista y consideró que su presencia en el campo habría equilibrado el partido. Además, cargó contra el DT del elenco de Núñez.

“El nombre de Enzo ya es respetado por los rivales. Cuando discutían con el árbitro, si estaba Enzo, nivelaba un poco más a Paredes, no hubiera manejado todo. El gran desorden que hay es responsabilidad de Gallardo y los jugadores”, aguijoneó en el programa F90 de ESPN, donde participa como panelista.

El análisis del Cabezón también incluyó una crítica a la labor defensiva del Millonario: “En River, en el primer gol hubo errores por todos lados, errores defensivos tremendos más allá del mérito de Boca. (Exequiel) Zeballos ya tenía todas las condiciones futbolísticas, solo le faltaba que la defensa de River le hiciera lo que le hizo a favor”.

En cuanto al funcionamiento ofensivo, Ruggeri cuestionó la insistencia en los centros al área, una estrategia que, según él, no se ajusta a las características del plantel actual. “(Marcos) Acuña tiró 20 centros, ¿a quién? No le queda otra. Hacés figura a los dos centrales de Boca. Esto viene de los partidos anteriores. Si me decís que tenés un cabeceador como (Sebastián) Abreu, tirale centros de los dos lados. Pero River no lo tiene e hizo figura a los centrales de Boca, que resolvieron todo. Le hicieron sencillo el trabajo. El River de Gallardo llegaba al borde y no tiraba el centro, volvía atrás. Hay que decirle a Acuña que no tire más centros porque River no tiene cabeceadores”, sentenció el exentrenador de San Lorenzo.

Finalmente, Ruggeri proyectó el futuro inmediato del equipo en el Torneo Clausura y sugirió que, dadas las circunstancias, al equipo de Gallardo le resultaría más conveniente disputar los playoffs como visitante. “Le conviene jugar de visitante, si hoy va cualquiera al Monumental y le gana. Ya no es ese River que goleaba de local”, concluyó.

El próximo compromiso para la Banda será ante Vélez Sarsfield por la fecha 16 del certamen, la última de la fase regular. En el estadio José Amalfitani, el Millonario buscará el pase a los octavos de final para no seguir acrecentando su crisis futbolística. Además, se jugará el pasaje a la próxima Copa Libertadores.