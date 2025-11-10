El video y las fotos del principio de incendio en La Bombonera tras el triunfo de Boca ante River

Principio de incendio en La Bombonera tras el Superclásico

Un incendio menor se registró en la segunda bandeja de La Bombonera este lunes, luego del triunfo de Boca sobre River. El fuego se originó cuando papeles arrojados por los hinchas durante el Superclásico disputado el último domingo se encendieron, lo que requirió la intervención de los Bomberos.

El incidente fue rápidamente controlado, sin que se reportaran heridos ni daños materiales de consideración. Los Bomberos actuaron de inmediato para sofocar las llamas, que afectaron únicamente a los papeles acumulados tras el partido.

Las imágenes del principio de incendio de La Bombonera:

Así fue el imponente recibimiento a Boca de los hinchas en el Superclásico:

Este domingo, el ambiente en La Bombonera alcanzó niveles de euforia pocas veces vistos cuando los jugadores de Boca Juniors saltaron al campo para disputar una nueva edición del Superclásico frente a River Plate. La previa del encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, estuvo marcada por un despliegue visual y sonoro que transformó el estadio en un escenario de fiesta: bengalas, humo azul y amarillo, banderas, serpentinas y papelitos inundaron las tribunas, mientras los cánticos de los hinchas resonaban desde las primeras horas de la tarde.

La llegada masiva de los simpatizantes xeneizes comenzó temprano en las inmediaciones del estadio Alberto J. Armando, donde la expectativa por el partido se palpaba en el aire. Durante la entrada en calor, los fanáticos locales alentaron con fuerza a su equipo y no escatimaron en abucheos para los jugadores visitantes, a quienes arrojaron gallinas de juguete, un gesto habitual en la rivalidad entre ambos clubes. El clímax de la jornada se vivió poco antes de las 16.30, cuando los futbolistas, acompañados por el árbitro Nicolás Ramírez, ingresaron al terreno de juego.

Los hinchas de Boca le arrojaron gallinas de juguete a los jugadores de River

El capitán Leandro Paredes fue el primero en aparecer por el túnel, momento en el que una lluvia de papeles descendió desde las cabeceras, mientras tres enormes telones se desplegaban en el sector donde se concentra la hinchada principal. En la zona de palcos, una bandera con la inscripción “Boca es grande por su gente” se sumó al espectáculo, y en la tribuna opuesta se exhibió otro trapo de grandes dimensiones con la frase “La 12. La leyenda continúa”.

El recibimiento de los hinchas en el Superclásico

Boca Juniors venció por 2-0 a River Plate en la Bombonera y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Con este triunfo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda recuperó el liderazgo de la Zona A del Torneo Clausura, alcanzando 26 puntos, dos más que Unión de Santa Fe.

El resultado dejó a River Plate en una situación comprometida: el equipo de Núñez sumó su sexta derrota en siete partidos del torneo local y quedó sexto en la Zona B con 21 unidades, a diez del puntero Rosario Central. Además, su lugar en la zona de Pre Libertadores quedó en riesgo, ya que acumula 52 puntos, solo uno más que Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.

La figura del encuentro fue Exequiel Zeballos, quien abrió el marcador y asistió a Miguel Merentiel para el segundo gol. Tras la ventaja, Boca Juniors controló el ritmo del partido y generó oportunidades para ampliar la diferencia. En el tramo final, el árbitro Nicolás Ramírez anuló un posible penal para el local tras revisar la jugada.