El enojo de Neymar con el DT argentino del Santos en medio de la derrota que dejó al equipo en zona de descenso

La reacción de Neymar tras ser reemplazado

El regreso de Neymar al fútbol brasileño creó un clima de alta tensión en el Maracaná: el delantero mostró su descontento tanto con el técnico como con un compañero durante la derrota de Santos ante Flamengo por el Brasileirao. El partido, celebrado en Río de Janeiro, marcó el primer encuentro como titular de Neymar tras casi dos meses ausente por lesión.

Durante el primer tiempo, el atacante del Santos estuvo cerca de anotar en dos ocasiones y generó expectativas entre la afición. En la primera acción, se arrojó dentro del área para conectar un cabezazo tras un centro del mediocampista argentino Álvaro Barreal, pero el balón pasó a escasos centímetros de la portería defendida por el argentino Agustín Rossi. Más tarde, ejecutó un tiro libre que obligó a Rossi a realizar una parada exigida.

El marcador avanzó en favor de Flamengo, con goles de Léo Pereira, el colombiano Jorge Carrascal y Bruno Henrique. Ya en la segunda mitad del encuentro, el equipo local se imponía por 3-0 y la situación de Santos en la tabla se volvía más comprometida. En ese momento, el técnico argentino Juan Pablo Vojvoda optó por sustituir a Neymar y dar ingreso al también argentino Benjamín Rollheiser.

La decisión no fue recibida con calma por Neymar. Según se pudo ver en la transmisión, y luego en varios videos que circularon a través de las redes sociales, el jugador se mostró claramente irritado y cuestionó al cuerpo técnico, dirigiendo gestos y palabras de descontento. Mientras los aficionados de Flamengo entonaban cánticos hostiles hacia el delantero, éste se señaló y preguntó al entrenador: “¿A mí?”. Un asistente de Vojvoda intervino para calmar la situación, aunque Neymar decidió abandonar el terreno de juego sin acudir al banquillo, optando por dirigirse directamente a los vestuarios.

El enojo de Neymar con un compañero de equipo:

Las tensiones en el campo se extendieron a la relación con sus compañeros. En una jugada defensiva, Neymar descendió hasta su propia portería para intentar salir jugando el balón. Zé Ivaldo, defensor del Santos, resolvió la jugada sacando el balón mediante un despeje largo, acción que generó el cuestionamiento inmediato de Neymar. El exfutbolista del Barcelona mostró su inconformidad con su compañero, en un episodio presenciado por medios presentes en el estadio.

Neymar también trasladó su malestar fuera del campo. Al término del primer tiempo, el delantero ofreció declaraciones referidas a la actuación arbitral. “El árbitro es pésimo. Además de malo, con todo respeto, es arrogante. Dicen que el capitán es el único que puede hablar y cuando intentamos hablar con él, nos da la espalda y se va corriendo. Cuando le hablo, me amenaza”, manifestó el jugador a los medios. Durante el partido también recibió una tarjeta amarilla, tras intercambiar palabras con el árbitro Sávio Pereira Sampaio.

Neymar mostró su descontento tras ser sustituido (Reuters)

Tras la sustitución de Neymar, Santos registró dos goles en los últimos minutos, por conducto de Gabriel Bontempo y el argentino Lautaro Díaz. Los visitantes rozaron el empate durante el tiempo agregado, aunque la victoria quedó en manos de Flamengo, que alcanzó los 68 puntos.

Este resultado dejó a Santos en zona de descenso con solo 33 unidades, a falta de cinco jornadas para el cierre de la liga y a una victoria de salvarse (Vitoria tiene 35 puntos). Juventude, Fortaleza y Sport Recife se suman al Peixe en la lucha por no descender, con 32, 30 y 17 puntos respectivamente.

En la conferencia de prensa posterior, Juan Pablo Vojvoda abordó públicamente la reacción del delantero. “En cuanto a Neymar, es lógico que estuviera molesto, como lo estaría cualquier otro jugador, pero yo decido quién se va. Considero totalmente normal que estuviera molesto. Y, además, tiene que ser así, muchas veces, siempre con respeto”, declaró el técnico argentino ante los periodistas.