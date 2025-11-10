De su premonitorio mensaje al sugerente pedido para Dua Lipa: Colapinto celebró el triunfo de Boca Juniors en el Superclásico

El premonitorio mensaje de Colapinto antes del Superclásico que ganó Boca

Franco Colapinto vivió un fin de semana especial. A pesar de llegar en el puesto 15 en el Gran Premio de Brasil, se confirmó que seguirá en la Fórmula 1 en 2026 como piloto titular de Alpine y recibió el cariño de sus fanáticos en el circuito de Interlagos tras otra carrera en la que el ritmo de su monoplaza no lo ayudó para luchar por estar cerca de sumar puntos. Más allá del resultado, el piloto argentino se fue con una sonrisa de San Pablo gracias al categórico triunfo de Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico.

Una vez que el equipo de Claudio Úbeda venció 2-0 a su eterno rival, Colapinto publicó la placa con el resultado que subió el Xeneize a sus redes y le sumó un “Vamooooo”. Pero antes del duelo que se jugó en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, el oriundo de Pilar se animó a pronosticar el resultado del partido en medio del paddock en medio de la actividad de la F1.

“Yo, con un 2-0 estoy contento… Mientras ganemos. Mientras sea Boquita, y que gane, estamos bien”, le respondió a un periodista de Cadena 3. Finalmente, gracias a los goles de Exequiel Zeballos, que además fue la figura del Superclásico, y de Miguel Merentiel, tras la asistencia del número 7 azul y oro, Boca se quedó con el duelo y sacó pasaje directo para la Copa Libertadores 2026.

Pero las reacciones de Colapinto después de la victoria xeneize no terminaron con esto. Una de las presencias estelares en el estadio fue Dua Lipa, la reconocida cantante que se presentó durante el fin de semana en el estadio Monumental de Núñez fue la invitado de honor en Brandsen 805 y estuvo en uno de los palcos para disfrutar de uno de los clásicos más espectaculares en el mundo del fútbol. En medio del encuentro, el presidente de Boca Juan Román Riquelme se acercó al espacio donde estaba la británica con su familia para regalarle una camiseta con su nombre y el número 10 en la espalda.

Colapinto celebró el triunfo de Boca en el Superclásico

“Me encanta la energía, es perfecta la gente”, citó la publicación de la cuenta oficial del Xeneize en Instagram. Ante eso, Franco comentó: “Era ganar o ganar hoy. Lo que es la motivación, que venga a alguna carrera”, escribió el joven de 22 años, casi que se animó a pedirle a la compositora de 30 años que lo visite durante un Gran Premio de Fórmula 1.

Después de la carrera en el Autódromo Juan Carlos Pace, el argentino volvió a mostrar su frustración tras otra prueba complicada a bordo de su A525 de Alpine. “Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. Un balance muy malo, no teníamos grip y creo que se complicó la carrera. Hicimos una estrategia muy parecida a todos los que teníamos adelante y no hicimos nada diferente. Eso nos llevó a quedar en la misma posición que siempre”, argumentó el pilarense en su diálogo con los medios en Brasil.

Por su parte, en diálogo con ESPN, hizo hincapié en los problemas que se le presentaron en el GP de Brasil y en la falta de oportunidades para adelantar que se le presentaron. “Hicimos una estrategia muy parecida a todos los demás. Eso hizo que no tengamos oportunidades. Estuve atrás de Fernando toda la carrera. Era muy difícil de pasar. Fue una carrera un poco aburrida. El ritmo no era malo, pero tampoco sentía que tenga un buen grip o un buen balance. El auto iba bastante raro, así que hay cosas para ver en la fábrica. No estoy muy contento con cómo iba el auto, ni con el ritmo”, analizó.

El pedido de Colapinto para Dua Lipa tras su presencia en La Bombonera

Para concluir, Colapinto destacó el impactante apoyo del público argentino y de otras partes de Sudamérica que estuvieron en Interlagos para ver al número 43. “Lo mejor fue el público, los fans que estuvieron ahí. Un buen trato. No mucho más para sacar. No fue un buen finde. Obviamente que no estoy muy contento con eso. Las Vegas fue un finde que anduve rápido el año pasado. Con ganas de ir ahí. Alpine anduvo rápido también y ojalá que tengamos un buen finde allá”, completó.