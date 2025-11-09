Deportes

Susto en la Premier League: el sangriento choque de cabezas en la goleada del Aston Villa del Dibu Martínez

Adam Smith y Tyler Adams, del Bournemouth, debieron ser atendidos rápidamente tras el accidente

El enfrentamiento entre Aston Villa y Bournemouth por la Premier League estuvo marcado por un dramático incidente que obligó a interrumpir el partido en el Villa Park. Apenas comenzado el encuentro, el defensor Adam Smith y el mediocampista Tyler Adams, ambos del Bournemouth, chocaron de forma accidental cuando disputaban el mismo balón, lo que provocó la inmediata reacción del equipo médico y la preocupación tanto de los futbolistas presentes como del público.

La escena se tornó tensa cuando los cuerpos de ambos jugadores cayeron al césped prácticamente inconscientes. Inmediatamente los jugadores de ambos equipos llamaron al personal médico para que ingresara a atenderlos. El partido debió detenerse durante varios minutos mientras el cuerpo médico atendía a Smith y Adams ante la mirada atenta de los asistentes y compañeros.

Tras la atención médica, el público del Villa Park brindó un prolongado aplauso cuando ambos futbolistas consiguieron incorporarse. La escena de Smith, con una herida en la cabeza y la sangre visible, generó especial preocupación. Según informó el medio británico The Sun, el lateral fue sometido a una evaluación más exhaustiva, pero los médicos lo consideraron no apto para continuar y fue sustituido por Alex Jiménez en el minuto 10.

El futbolista debió abandonar el campo con un profundo corte en la cabeza (Reuters)

Por su parte, Tyler Adams, quien aparentemente mostraba signos de desorientación al momento de reincorporarse, recibió autorización médica para regresar al campo. La decisión de permitirle continuar fue objeto de críticas y comentarios en redes sociales por parte de aficionados y ex futbolistas. El exinternacional estadounidense Taylor Twellman escribió en X: “Después de ver a Tyler Adams y Adam Smith chocar cabezas… ¿pueden explicarme cómo se le permitió a Adams continuar? Cualquiera con dos ojos podía ver que estaba atónito. Smith está fuera y Adams no… entiéndelo”.

Los futbolistas pidieron ayuda médica de inmediato (Reuters)

Entre los comentarios destacados, se encontraron cuestionamientos de seguidores, como: “Es horrible que hayan dejado continuar a Tyler Adams. Debería haber sido derribado junto con Adam Smith. Fue una colisión frontal brutal”, y “¿Por qué Tyler Adams sigue de pie en el campo? No sabía dónde estaba cuando se levantó”.

El Bournemouth debió afrontar la primera parte con diez jugadores tras la salida de Smith, mientras los médicos completaban el chequeo protocolar. El ambiente se mantuvo inquieto en el estadio durante esos minutos, a la espera del parte médico definitivo.

El contexto deportivo sumó tensión a la jornada. Los Cherries, bajo la conducción de Andoni Iraola, mantenían una campaña destacada al ubicarse en la séptima posición de la tabla, igualados en puntos con equipos como Liverpool, Tottenham y Manchester United. El equipo buscaba consolidarse entre los mejores de la temporada, aunque esa expectativa se vio afectada por el accidente y la posterior renovación defensiva obligada.

Jugadores del Aston Villa socorrieron a su rival tras el choque (Reuters)

A nivel deportivo, el partido favoreció ampliamente al Aston Villa dirigido por Unai Emery. El equipo local se impuso 4-0 en el marcador gracias a los goles del argentino Emi Buendía (con un tiro libre que superó la resistencia de Djordje Petrovic), Amadou Onana, Ross Barkley y Donyell Malen. En la segunda parte, el Bournemouth buscó reducir la desventaja, pero la falta de puntería condenó sus aspiraciones. Antoine Semenyo desperdició la ocasión más clara al ejecutar un penal que fue detenido por el arquero argentino Emiliano Martínez.

El dominio de Aston Villa quedó reflejado en el resultado final y permite a los de Emery escalar posiciones en la tabla de la Premier League, acumulando cinco victorias en sus últimos seis encuentros y alcanzando los 18 puntos para empatar la línea de los dirigidos por Iraola, aunque superándolos por diferencia de goles.

