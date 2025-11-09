Deportes

La deslumbrante actuación de Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa: atajó un penal y tuvo una increíble reacción para evitar un gol

El arquero de la selección argentina fue fundamental en el 4-0 del equipo de Birmingham ante el Bournemouth por la Premier League

*El penal que atajó Dibu Martínez

El buen andar del Aston Villa en la Premier League no se detiene. Como local, el equipo que dirige Unai Emery logró una abultada victoria ante Bournemouth por 4-0 con una gran actuación de Dibu Martínez, que fue fundamental cuando el encuentro iba 2-0 en favor de los de Birmingham para evitar el descuento de la visita con una tapada sobresaliente y por atajar un penal en el complemento.

Los Villanos atravesaron un inicio de temporada irregular, acumulando apenas tres puntos en las primeras cinco fechas, producto de tres empates y dos derrotas. Sin embargo, en los siguientes cinco encuentros, el Villa sumó cuatro victorias (incluida ante el Manchester City) y solo una caída, lo que le permitió escalar posiciones y acercarse a los líderes del campeonato, entre ellos Arsenal, Chelsea y el equipo de Pep Guardiola.

Por la fecha 11, el Aston Villa recibió a un Bournemouth que llegaba en el puesto 7 de la competición, con cinco triunfos y solo dos derrotas. El partido comenzó a definirse a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Emiliano Buendía ejecutó un tiro libre impecable que se incrustó en el ángulo del arquero serbio Djordje Petrovic. Este tanto representó el cuarto gol del volante argentino en la temporada, a los que se suman dos asistencias, consolidando su papel como pieza clave en el esquema de Emery, quien lo considera cada día más en lo que va de la presente campaña.

Poco después, el Aston Villa amplió la ventaja con un gol de Amadou Onana, lo que permitió a los aficionados locales celebrar el 2-0 antes del final de la primera etapa. No obstante, el Bournemouth reaccionó en la segunda mitad y puso a prueba la solidez defensiva del equipo local. El delantero ghanés Antoine Semenyo estuvo cerca de descontar con un remate desviado por un defensor que amenazaba con superar a Emiliano Martínez. El arquero argentino respondió con una espectacular reacción, retrocediendo y enviando el balón al tiro de esquina, una acción que dejó atónitos a los jugadores rivales y que sirvió como reivindicación tras su error en la jornada anterior frente al Liverpool, donde una salida fallida derivó en el único revés del equipo en las últimas cinco fechas.

*Gran salvada de Martínez tras un rebote en un compañero

La actuación de Dibu no se detuvo allí. Minutos después, la visita dispuso de un penal ejecutado por Semenyo, pero el guardameta argentino volvió a lucirse al desviar el disparo hacia su derecha, confirmando su reputación como especialista desde los once metros. Después de contener el disparo, el portero campeón del mundo recibió el saludo de sus compañeros y, acto seguido, le pidió al público que aliente tras detener un penal que pudo haber puesto el duelo con un sólo tanto de diferencia en el marcador.

Con el resultado abierto tras estas intervenciones, el Aston Villa sentenció el encuentro con otros dos goles, uno obra de Ross Barkley y otro de Donyell Malen para celebrar una nueva victoria en su estadio, donde sólo perdió uno de los últimos 24 partidos de Premier League. La solidez defensiva y el aporte de los futbolistas argentinos, especialmente en una jornada en la que ambos Emilianos brillaron, refuerzan las aspiraciones del equipo de Birmingham en la presente temporada en la que también tiene paso firme en la Europa League.

