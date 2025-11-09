La pelea por el título de pilotos de la F1 tras el triunfo de Norris en Brasil: la distancia que les sacó a Piastri y a Verstappen

Norris, Antonelli y Verstappen, el podio en Interglagos (REUTERS/Amanda Perobelli)

El campeonato mundial de 2025 intensificó la batalla por los primeros puestos tras el Gran Premio de Brasil, donde Lando Norris venció y consolidó su liderazgo en el Mundial de Pilotos al alcanzar 390 puntos, ampliando la diferencia sobre su compañero de McLaren, Oscar Piastri, quien suma 366 unidades.

La definición del liderazgo de Norris llega después de varias fechas marcadas por duelos directos contra su compañero de equipo y contra Max Verstappen de Red Bull Racing, que actualmente acumula 341 puntos tras terminar tercero en Brasil.

Luego del Gran Premio de México y antes de Brasil, la separación entre Norris y Piastri era de solo un punto, reflejando una campaña reñida. El rendimiento de Norris en las competencias principales y en las Sprint resultó determinante para aumentar la diferencia después del paso por Interlagos.

George Russell de Mercedes logró afianzarse en la cuarta posición con 276 puntos, después de un progreso constante. Por otra parte, Charles Leclerc de Ferrari se ubica en quinto lugar, con 214 puntos, mientras Lewis Hamilton mantiene a la escudería italiana en competencia con 148 unidades. Cabe remarcar que ninguno pudo completar la prueba tras abandonar por daños en sus monoplazas, producto de accidentes.

El italiano Kimi Antonelli, en su año de debut con Mercedes, reúne 122 puntos tras su segundo puesto en Brasil por detrás de Norris, consolidándose como el novato más destacado.

Williams, en conjunto, aparece quinto en el Campeonato de Constructores con 111 puntos, producto de los resultados de Alex Albon (73) y el aporte de Carlos Sainz (38). En el fondo de la tabla de pilotos se encuentra Franco Colapinto, que sigue sin poder sumar más allá de que da batalla con la falta de ritmo del A525, misma posición en la que está el equipo Alpine, con solo 22 unidades obtenidas por Pierre Gasly.

Racing Bulls, Aston Martin, Haas y Kick Sauber se mantienen en una competencia cerrada por los puestos intermedios. Aspirantes como Isack Hadjar y Nico Hülkenberg han igualado sus cifras en 43 puntos cada uno, aportando alternativas al desarrollo de la parrilla.

Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 390 Oscar Piastri (McLaren) – 366 Max Verstappen (Red Bull) – 341 George Russell (Mercedes) – 276 Charles Leclerc (Ferrari) – 214 Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 Kimi Antonelli (Mercedes) – 122 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 43 Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 Oliver Bearman (Haas) – 40 Carlos Sainz (Williams) – 38 Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 756 Mercedes – 398 Red Bull Racing – 366 Ferrari – 362 Williams – 111 Racing Bulls – 82 Aston Martin – 72 Haas – 70 Kick Sauber – 62 Alpine – 22