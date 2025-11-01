Deportes

El grosero error del Dibu Martínez que derivó en el primer gol del Liverpool ante Aston Villa en la Premier League

El arquero argentino se equivocó en salida y le obsequió el 1-0 a Mohamed Salah

Guardar

El duelo entre el Liverpool y el Aston Villa, correspondiente a la fecha 10 de la Premier League, se abrió con un error de Emiliano Martínez. El arquero argentino se equivocó en una salida en defensa y le cedió el primer tanto a Mohamed Salah.

El partido comenzó con una intensidad notable, sin tregua en el ritmo y con ambos equipos alternando el dominio del balón. El Villa mostró una estrategia clara: aprovechar las bandas y centrar rápidamente cuando encontraba espacios, lo que generó varias ocasiones de peligro. En los primeros compases, el equipo visitante ganó la mayoría de los duelos individuales, dificultando la labor defensiva del Liverpool, que se mostró vulnerable. La presión alta de los de Unai Emery complicó la salida de balón de los locales, quienes tuvieron dificultades para conectar los primeros pases y avanzar con claridad.

Las acciones más destacadas de la primera mitad incluyeron un tiro libre ejecutado por Dominik Szoboszlai que exigió una buena intervención de Dibu Martínez y otro disparo del volante húngaro que contuvo fácilmente el arquero marplatense.

Emiliano Martinez tuvo responsabilidad en
Emiliano Martinez tuvo responsabilidad en el primer gol del Liverpool (REUTERS/Phil Noble)

En el área contraria, el georgiano Giorgi Mamardashvili se erigió como figura al detener un remate de Matty Cash que, tras desviarse en Virgil Van Dijk, amenazaba con convertirse en el primer gol del encuentro. Mamardashvili volvió a intervenir ante un derechazo de Morgan Rogers desde la frontal del área, consolidando su papel clave en los primeros compases del partido.

A poco de que finalice la primera mitad, Hugo Ekitike establecía el 1-0 tras un envío aéreo desde la derecha. Sin embargo, el tanto no sumó al marcador, ya que se encontraba en fuera de juego.

No obstante, pese a que todo indicaba que se irían al descanso igualados, un error en salida del Dibu le obsequió la apertura del marcador a Mohamed Salah. El arquero campeón del mundo con la selección argentina quiso alcanzarle el balón con los pies a un compañero, pero se equivocó en la dirección y le sirvió el gol en bandeja al delantero. El egipcio no dudó y remató de primera para la alegría del elenco del condado de Merseyside.

Ya en el complemento, el guardameta con pasado en el Arsenal salvó una nueva caída de su valla cuando voló sobre su palo izquierdo para contener un remate del lateral derecho Conor Bradley. De todos modos, en caso de que la pelota hubiese terminado en el fondo del arco, la jugada iba a ser invalidada, debido a que existió fuera de juego en el origen.

*El 2-0 del Liverpool

Aún así, los Reds ampliaron el marcador antes de la hora de juego. Alexis Mac Allister hizo circular la pelota y se la cedió a Ryan Gravenberch. El mediocampista se perfiló y disparó. Su tiro se desvió en un defensor villano y descolocó a Martínez, que nada pudo hacer para evitar el 2-0.

Finalmente, pese a los intentos de ambos equipos por marcar, el marcador no se modificó y el elenco local consiguió tres puntos claves.

Con este resultado, el Liverpool cortó una racha de derrotas consecutivas en el certamen local que duró cuatro partidos, llegó a los 18 puntos y trepó al tercer puesto de la liga inglesa. El Villa, en cambio, le puso fin a la misma cantidad de encuentros seguidos con victorias y permanece con 15 unidades, a 10 del líder, Arsenal (25).

En la próxima fecha, el Aston Villa deberá medirse ante el Bournemouth, el domingo 9 de noviembre desde las 11 (hora de Argentina). El Liverpool, por su parte, deberá visitar al Manchester City, el mismo día desde las 13:30.

Temas Relacionados

Emiliano MartínezAston VillaPremier LeagueLiverpool

Últimas Noticias

Talleres le ganó 1-0 a Vélez y se escapó del descenso en un duelo clave por el Torneo Clausura

La T se impuso al Fortín como local, luego de las victorias de Aldosivi y Barracas Central sobre Independiente Rivadavia y Argentinos. Independiente cerrará la jornada a las 20 en su compromiso con Atlético Tucumán

Talleres le ganó 1-0 a

Las elecciones de River Plate, en vivo: votaron más de 23 mil socios en unos comicios récord para la historia del club

El acto en las instalaciones del Monumental, que se extenderá hasta las 20, ya superó los 19.833 votantes del 2021

Las elecciones de River Plate,

El Inter Miami de Messi visita a Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas ganaron el primer encuentro de la eliminatoria y una nueva victoria los meterá entre los cuatro mejores de la Conferencia Este

El Inter Miami de Messi

Diablito Echeverri fue titular en la derrota por goleada del Leverkusen ante Bayern Múnich: “Uno siempre quiere jugar y a mí me está tocando poco”

El chaqueño estuvo desde el inicio y dejó el campo a los 56 minutos en el 3-0 que sufrió su equipo. “Siempre entrenando con una sonrisa. Cuando me toque daré lo mejor”, expresó

Diablito Echeverri fue titular en

Electrizante definición en la lucha por no descender: el desempate que se jugaría tras el triunfo de Aldosivi

El Tiburón venció a Independiente Rivadavia y calentó la zona baja. Otros ocho elencos pelean por la permanencia

Electrizante definición en la lucha
DEPORTES
Talleres le ganó 1-0 a

Talleres le ganó 1-0 a Vélez y se escapó del descenso en un duelo clave por el Torneo Clausura

Las elecciones de River Plate, en vivo: votaron más de 23 mil socios en unos comicios récord para la historia del club

El Inter Miami de Messi visita a Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

Diablito Echeverri fue titular en la derrota por goleada del Leverkusen ante Bayern Múnich: “Uno siempre quiere jugar y a mí me está tocando poco”

Electrizante definición en la lucha por no descender: el desempate que se jugaría tras el triunfo de Aldosivi

TELESHOW
La profunda reflexión de Jimena

La profunda reflexión de Jimena Barón sobre su experiencia con la lactancia: “No le podía pedir más a mi cuerpo”

A puro relax, Gimena Accardi posó en microbikini luego de que Nico Vázquez publicara una foto con Dai Fernández

Así fue la comunión de Malaika, la hija de Zaira Nara: la familia, gestos de cariño y Wanda como madrina

Graciela Alfano volvió a la carga contra Susana Giménez por sus problemas de salud: “Bajó mi sistema inmunológico”

Nico Vázquez y Dai Fernández se mostraron juntos y enamorados en una romántica noche porteña

INFOBAE AMÉRICA

Un dron de EEUU registró

Un dron de EEUU registró el momento en que terroristas de Hamas robaron un camión de ayuda humanitaria en Gaza

De dietas vegetales a la recuperación de los humedales: 6 soluciones avaladas por la ciencia contra el cambio climático

Ataque en un tren en Inglaterra: múltiples víctimas y dos detenidos

El día que Colin Farrell llegó ebrio al set de grabación y le hizo perder la paciencia a Tom Cruise: “No estaba nada contento”

Gran Museo Egipcio: 5 claves sobre el “edificio cultural más grande del siglo XXI”