El grosero error del Dibu Martínez que derivó en el primer gol del Liverpool ante Aston Villa en la Premier League

El duelo entre el Liverpool y el Aston Villa, correspondiente a la fecha 10 de la Premier League, se abrió con un error de Emiliano Martínez. El arquero argentino se equivocó en una salida en defensa y le cedió el primer tanto a Mohamed Salah.

El partido comenzó con una intensidad notable, sin tregua en el ritmo y con ambos equipos alternando el dominio del balón. El Villa mostró una estrategia clara: aprovechar las bandas y centrar rápidamente cuando encontraba espacios, lo que generó varias ocasiones de peligro. En los primeros compases, el equipo visitante ganó la mayoría de los duelos individuales, dificultando la labor defensiva del Liverpool, que se mostró vulnerable. La presión alta de los de Unai Emery complicó la salida de balón de los locales, quienes tuvieron dificultades para conectar los primeros pases y avanzar con claridad.

Las acciones más destacadas de la primera mitad incluyeron un tiro libre ejecutado por Dominik Szoboszlai que exigió una buena intervención de Dibu Martínez y otro disparo del volante húngaro que contuvo fácilmente el arquero marplatense.

Emiliano Martinez tuvo responsabilidad en el primer gol del Liverpool (REUTERS/Phil Noble)

En el área contraria, el georgiano Giorgi Mamardashvili se erigió como figura al detener un remate de Matty Cash que, tras desviarse en Virgil Van Dijk, amenazaba con convertirse en el primer gol del encuentro. Mamardashvili volvió a intervenir ante un derechazo de Morgan Rogers desde la frontal del área, consolidando su papel clave en los primeros compases del partido.

A poco de que finalice la primera mitad, Hugo Ekitike establecía el 1-0 tras un envío aéreo desde la derecha. Sin embargo, el tanto no sumó al marcador, ya que se encontraba en fuera de juego.

No obstante, pese a que todo indicaba que se irían al descanso igualados, un error en salida del Dibu le obsequió la apertura del marcador a Mohamed Salah. El arquero campeón del mundo con la selección argentina quiso alcanzarle el balón con los pies a un compañero, pero se equivocó en la dirección y le sirvió el gol en bandeja al delantero. El egipcio no dudó y remató de primera para la alegría del elenco del condado de Merseyside.

Ya en el complemento, el guardameta con pasado en el Arsenal salvó una nueva caída de su valla cuando voló sobre su palo izquierdo para contener un remate del lateral derecho Conor Bradley. De todos modos, en caso de que la pelota hubiese terminado en el fondo del arco, la jugada iba a ser invalidada, debido a que existió fuera de juego en el origen.

*El 2-0 del Liverpool

Aún así, los Reds ampliaron el marcador antes de la hora de juego. Alexis Mac Allister hizo circular la pelota y se la cedió a Ryan Gravenberch. El mediocampista se perfiló y disparó. Su tiro se desvió en un defensor villano y descolocó a Martínez, que nada pudo hacer para evitar el 2-0.

Finalmente, pese a los intentos de ambos equipos por marcar, el marcador no se modificó y el elenco local consiguió tres puntos claves.

Con este resultado, el Liverpool cortó una racha de derrotas consecutivas en el certamen local que duró cuatro partidos, llegó a los 18 puntos y trepó al tercer puesto de la liga inglesa. El Villa, en cambio, le puso fin a la misma cantidad de encuentros seguidos con victorias y permanece con 15 unidades, a 10 del líder, Arsenal (25).

En la próxima fecha, el Aston Villa deberá medirse ante el Bournemouth, el domingo 9 de noviembre desde las 11 (hora de Argentina). El Liverpool, por su parte, deberá visitar al Manchester City, el mismo día desde las 13:30.