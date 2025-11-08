Los futbolistas que se juegan su futuro en River Plate en el Superclásico ante Boca Juniors

Varios futbolistas de River Plate buscarán ganarse una nueva oportunidad en el club en el Superclásico (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

El Superclásico ante Boca Juniors encuentra al River Plate de Marcelo Gallardo en uno de los momentos más críticos de su ciclo. Los resultados adversos y el flojo desempeño colectivo instalaron un clima de crisis que se refleja tanto en las tribunas del Monumental como en el entorno del plantel. Los silbidos y manifestaciones de descontento de los hinchas se volvieron habituales en los últimos juegos, apuntando a un grupo de futbolistas que enfrenta un escenario de máxima presión.

El Millonario llega a La Bombonera después de una serie de derrotas que profundizaron el malestar: acumuló cuatro caídas consecutivas en condición de local, algo que no sucedía desde hace casi un siglo. De esta manera, la visita a la casa del conjunto xeneize aparece como un desafío determinante, tanto para el cuerpo técnico, que renovó su contrato hasta 2026, como para varios integrantes del plantel.

Este contexto convierte al Superclásico en una prueba decisiva para un grupo de jugadores que viene siendo cuestionado desde hace tiempo. Además de pelear por la clasificación a la Copa Libertadores 2026, la continuidad de varios nombres propios se encuentra en duda y el partido en el Alberto J. Armando puede ser el último examen antes de una renovación profunda.

A lo largo de la temporada, los dirigidos por el Muñeco experimentaron una serie de golpes deportivos que acentuaron el clima de incertidumbre. En el Torneo Apertura, el equipo fue eliminado por penales ante Platense en cuartos de final en el Monumental. La campaña en Copa Argentina concluyó con una derrota ante Independiente Rivadavia, también por penales, en semifinales. En la Copa Libertadores, el conjunto de Gallardo quedó fuera tras perder por un global de 5-2 ante Palmeiras en cuartos de final. Además, en el Mundial de Clubes, el plantel no logró superar la fase de grupos. En el Torneo Clausura, River cayó en cinco de sus últimos seis encuentros, acumulando solo 21 puntos y ubicándose en la sexta posición de la Zona B, lejos del líder.

PAULO DÍAZ:

Paulo Díaz, perdió terreno en la consideración de Marcelo Gallardo (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

La situación del chileno dentro del plantel es de indefinición. Pese a que fue considerado uno de los centrales más confiables en ciertos tramos de su etapa en River, el defensor acumuló actuaciones irregulares y su lugar entre los titulares no está asegurado para el Superclásico. Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero serían una fija para este compromiso y su chance de ingresar sería ante una posible elección por una línea de 5. Si logra jugar y muestra solidez, puede recuperar la confianza de Gallardo y reposicionarse de cara a los playoffs. Un rendimiento negativo, en cambio, podría relegarlo definitivamente y acelerar una salida en el próximo mercado de pases.

FABRICIO BUSTOS:

Fabricio Bustos busca tener mayor continuidad en River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

La continuidad del ex Independiente depende de varios factores, entre ellos el estado físico de Gonzalo Montiel. Si Cachete no logra recuperarse a tiempo, Bustos ocupará la banda derecha en el Superclásico. Su futuro en el club, sin embargo, es incierto debido a su intención de buscar más minutos y mayor protagonismo. Un nuevo desempeño por debajo de las expectativas ante Boca reduciría aún más sus posibilidades de ser tenido en cuenta, complicando su permanencia en el plantel y acercándolo a una posible salida al finalizar la temporada.

GIULIANO GALOPPO:

El penal errado por Copa Argentina caló hondo entre los simpatizantes y Giuliano Galoppo comenzó a ser mirado de reojo (REUTERS/Mike Blake)

El mediocampista es el máximo goleador del Millonario en el Torneo Clausura y todo hacía indicar que era un hecho la compra de su ficha al San Pablo y su continuidad. Sin embargo, en los últimos encuentros su nivel mermó y el penal errado contra Independiente Rivadavia por Copa Argentina caló hondo entre los simpatizantes, quienes lo reprobaron al escuchar su apellido en el último juego disputado en el Monumental.

MIGUEL BORJA:

El contrato de Miguel Borja finaliza en diciembre y todo hace suponer que no continuará en River Plate (REUTERS/Jean Carniel)

Tal como contó Infobae en su momento, el futuro del Colibrí estaba atado a lo que sucediera en la recta final del semestre. Hasta ahora, el colombiano, que costó 8 millones de dólares y cuyo contrato finaliza en diciembre, estaría más afuera que adentro. Sus últimas presentaciones y los penales errados contra Independiente Rivadavia y Gimnasia no contribuyeron para dar vuelta la historia.

Aunque llegaron hace escaso tiempo, otros jugadores se encuentran bajo la lupa, especialmente del hincha. El colombiano Kevin Castaño, quien hasta el momento no logró justificar la importante suma de dinero que abonó el Millonario por su ficha, comenzó a ser resistido por el público y un partido consagratorio en el clásico podría comenzar a cambiar la historia. Un caso similar es del paraguayo Matías Galarza.

A la nómina de salidas se le pueden añadir varios nombres de los que finalizan contrato al terminar la temporada. Más allá de Borja, en esa misma situación se encuentran Federico Gattoni, Milton Casco, Nacho Fernández y Pity Martínez. Otro que podría emigrar, pero a préstamo o con una venta, es el uruguayo Sebastián Boselli, que fue repescado tras su paso por Estudiantes de La Plata pero prácticamente no sumó minutos con Marcelo Gallardo.