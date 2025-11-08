Deportes

El video del impactante gol de arco a arco de un argentino en el fútbol uruguayo que recorre el mundo

Gino Santilli, arquero de 24 años formado en Banfield, fue el autor del 2-0 definitivo en el duelo entre Cerro Largo y Liverpool

Gol de arco a arco de Gino Santilli

El impacto de un gol convertido por un arquero argentino desde su propia área causó furor en el fútbol uruguayo en la noche del viernes, cuando Gino Santilli, integrante de Cerro Largo, sorprendió a todos al anotar el fantástico tanto frente a Liverpool en un partido que terminó 2-0 a favor de su equipo.

La jugada, que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue replicada en medios internacionales, se produjo al inicio del segundo tiempo, cuando Santilli ejecutó un saque largo con la intención de habilitar al delantero Franco Rossi. La pelota superó tanto al atacante como al defensor rival, picó frente al arquero Sebastián Lentinelly y terminó ingresando al arco, desatando la euforia en el estadio.

La repercusión del tanto llevó a que Santilli fuera entrevistado por el diario Marca de España, donde relató las circunstancias que rodearon la acción. El arquero explicó: “En el video un poco se puede ver que en el partido llovió mucho y había mucho viento también. En el primer tiempo me tocó estar en el arco donde hice el gol en el segundo, y sabía que tenía el viento a favor en el arco donde estaba yo”.

Santilli detalló que su intención inicial era simplemente buscar un ataque directo: “Mi idea fue pegarle lo más fuerte posible para que el delantero nuestro vaya a pelear mano a mano con el defensor de ellos. La realidad es que logré que la pelota vaya fuerte y rápida, pero nunca pensé que iba a terminar adentro del arco, sinceramente”, afirmó al medio español. El arquero confesó que ni siquiera llegó a ver el momento exacto en que el balón cruzó la línea de gol, ya que sus compañeros corrieron a abrazarlo en medio de la celebración.

La secuencia del gol
La secuencia del gol

El guardameta expresó su satisfacción por el resultado y por haber contribuido de manera tan inusual al triunfo de Cerro Largo: “Estoy muy contento. Si bien soy arquero y me encanta mi posición, siempre me gustó el tema de ser delantero. En los informales con mis compañeros me gusta jugar arriba y siempre jodo y sueño con hacer un gol”, compartió Santilli con Marca.

Añadió que alguna vez imaginó anotar de cabeza en una jugada de último minuto, pero que la realidad superó sus expectativas: “Por ahí pensaba hacerlo de cabeza en algún momento, ese sueño de ir en la última a cabecear, pero bueno, se dio de esta manera y estoy súper contento, sobre todo porque pudimos ganar el partido, mantener el arco en cero y aportar para liquidar el partido de esa manera es muy importante para mí”.

Santilli, de 24 años, llegó a Cerro Largo desde Banfield, club en el que se formó y en el que solo pudo disputar un partido, en la derrota por 3-1 frente a Rosario Central el 11 de abril de 2021, por la Copa de la Liga Profesional. Desde el 2023 se encuentra en el elenco uruguayo, con el que jugó 64 veces, recibió 68 tantos y ahora suma un gol.

“Mi objetivo es competir en el fútbol argentino, que es muy exigente. Mi sueño es jugar en una liga competitiva. Ojalá en Europa, en alguna de las grandes cinco ligas. Sería un salto enorme en mi carrera. Y, por supuesto, vestir la camiseta de la selección argentina. Como cualquier arquero argentino, ese es el mayor sueño. Pero de momento ya estoy cumpliendo un sueño: vivir de lo que me gusta, jugar al fútbol. Y trato de disfrutarlo cada día", sentenció.

El gol de Santilli se suma a una significativa lista de arqueros que han marcado desde su propio campo en el fútbol uruguayo. En 2019, Washington Aguerre, también defendiendo a Cerro Largo, anotó un tanto similar ante Cerro en el Parque Capurro, aunque en esa ocasión el disparo fue un tiro libre cercano a su área y no un saque de arco como el de Santilli. Más atrás en el tiempo, el brasileño Manga dejó su huella en 1973 al convertir de área a área en la victoria 7-0 de Nacional sobre Racing por la Copa Ciudad de Montevideo, un antecedente que aún se recuerda como uno de los más emblemáticos del fútbol local.

