Jugada estratégica en la Fórmula 1: Alpine contrató a un referente de McLaren

Pierre Gasly y Franco Colapinto en acción en Hungría (Photo by Ferenc ISZA / AFP)

Alpine está en plena transición en la Fórmula 1. En tiempos de cambios de cara al nuevo reglamento de 2026, y sin mejoras en los autos hasta fin de año, según adelantó uno de sus pilotos, Pierre Gasly, la escudería francesa se prepara de la mejor manera para el año próximo y contrató a un profesional que viene de ser clave en McLaren.

La escuadra del argentino Franco Colapinto ocupa la última posición en el Campeonato Mundial de Constructores y el panorama no parece que cambiará en las diez fechas restantes. Pero en Enstone ya preparan la temporada venidera, en la que sus expectativas están puestas en los motores Mercedes que comenzará a utilizar en 2026.

Mientras tanto, también es vital reforzar puestos importantes y el team galo lo hizo con Oliver Bray, ingeniero de diseño mecánico, alguien que viene de trabajar durante ocho años en McLaren, el equipo que manda en la F1 y que se encamina a otro cetro en Constructores y sus pilotos, Oscar Piastri y Lando Norris, definirán la corona.

Se trata de un papel crucial en el desarrollo y optimización del auto. Su trabajo abarca desde el diseño de componentes individuales hasta la gestión de sistemas complejos, como el motor, la aerodinámica, y la suspensión. Además, participan activamente durante las carreras, analizando datos, comunicándose con el piloto y ajustando la configuración del coche para maximizar el rendimiento.

El posteo de Oliver Bray donde anuncia su llegada a Alpine

“Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Ingeniero Líder de Diseño Mecánico en Alpine”, anunció Bray en su perfil de Linkedin. Comenzó en su puesto el 1 de agosto. En dicha red social dedicada a los profesionales y búsqueda laboral, Oliver afirma que “soy líder y gerente con una amplia experiencia en Ingeniería de Diseño, con dos décadas de experiencia en el sector automotriz y la Fórmula 1. Me motiva explorar y desarrollar soluciones técnicas, trabajando de forma integral para ofrecer productos líderes en su clase. Me motiva capacitar y nutrir a los miembros del equipo para que desarrollen su máximo potencial y maximicen su contribución".

Su llegada a Alpine representa un movimiento relevante en el mercado de ingenieros de la F1, ya que el especialista proviene de McLaren, donde acumuló una trayectoria de ocho años como líder sénior de ingeniería en diseño. Su paso por el histórico equipo inglés le permitió consolidar una reputación como referente en la creación de soluciones técnicas avanzadas y en la gestión de equipos de alto rendimiento.

Bray, en McLaren, se encargó de coordinar proyectos clave y de impulsar la innovación en el desarrollo de componentes para los monoplazas de la escudería de Woking. Su experiencia puede resultar determinante en un equipo que tuvo fallas mecánicas en la transmisión que afectaron a Colapinto en España y Gran Bretaña, o los problemas con una pistola en las dos detenciones del bonaerense en Hungría.

Alpine es un equipo en transición y también tuvo fallas en sus autos y en las dos paradas de Colapinto en Hungría (@AlpineF1Team)

El fichaje de Bray se inscribe en una estrategia de renovación y refuerzo de Alpine, que apuesta por profesionales con experiencia contrastada en equipos de primer nivel. La escudería confía en que la visión y el liderazgo de Bray contribuyan a elevar el rendimiento del equipo en las próximas temporadas, aprovechando su capacidad para formar y motivar a los integrantes del área técnica.

Cabe recordar que desde el fin de semana del Gran Premio de Italia en el Autódromo de Monza, del 5 al 7 de septiembre, estará en los boxes su nuevo director de equipo, Steve Nielsen, quien reemplazó a Oliver Oakes y es un viejo conocido de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine. Nielsen estuvo en esta estructura bajo la denominación de Renault F1 y fueron los años dorados con el bicampeonato de Pilotos de Fernando Alonso y el de Constructores.

La temporada se reanudará el viernes 29 de agosto, cuando los autos salgan a pista en el Autódromo de Zandvoort, para las primeras prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos.