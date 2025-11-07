Racing Club adoptó un programa contra el racismo, la xenofobia y la discriminación en el deporte

El compromiso de Racing Club con la lucha contra la discriminación en el deporte se profundiza con la reciente adopción del Programa de 11 Puntos contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación, una iniciativa impulsada por el Centro Simon Wiesenthal en América Latina y Europa. Esta decisión refuerza la posición del club de Avellaneda como referente en la promoción de la inclusión y el respeto dentro y fuera de los estadios.

La implementación de este programa implica una serie de medidas concretas que buscan erradicar cualquier manifestación de odio en el ámbito deportivo. Entre las acciones que Racing se compromete a llevar adelante, se encuentra la condena pública de cánticos, símbolos, carteles y comportamientos racistas, xenófobos, discriminatorios o de corte neo-nazi durante los partidos. Además, el club exigirá a sus abonados la firma de una declaración jurada en la que se comprometan a no participar en incidentes de este tipo, advirtiendo que la violación de este compromiso será motivo suficiente para rescindir el abono.

Otra de las medidas previstas es la prevención de la difusión y circulación, tanto en el estadio como en sus alrededores, de materiales o publicaciones que inciten al racismo, la xenofobia, la discriminación o la intolerancia. El club también se ocupará de eliminar cualquier pancarta, cartel o pintada con contenido discriminatorio que pudiera aparecer en sus instalaciones. Asimismo, Racing trabajará de manera coordinada con otros grupos para desarrollar planes de acción orientados a prevenir, eliminar y sancionar expresiones de odio e intolerancia.

El Dr. Ariel Gelblung, director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, destacó la relevancia de la decisión adoptada por el club: “Celebramos la decisión de Racing, que ha demostrado que, además de su grandeza deportiva, también es un ejemplo a seguir para el resto de los clubes en la forma de afrontar seriamente los problemas de discriminación que existen en el deporte, adoptando medidas concretas para combatir las expresiones de odio en las canchas. Cabe agregar que fue de los primeros clubes del mundo en adoptar la Definición de Antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés)”, dijo Gelblung al Centro Simon Wiesenthal.

El Dr. Dario Pendzik, director asistente del Centro en la región, subrayó el papel que cumple la institución en la sociedad argentina: “Racing asume el rol fundamental que tiene como una de las instituciones más grandes de Argentina para construir una sociedad más inclusiva, en la que el deporte sea un pilar esencial para unir a las personas”, afirmó Pendzik al Centro Simon Wiesenthal.

La trayectoria de Racing Club en la promoción de la inclusión no es reciente. El club ya ha impulsado campañas relevantes contra el racismo en el deporte y, en ocasiones anteriores, ha cedido espacios en su estadio al Centro Simon Wiesenthal para difundir mensajes a favor de un fútbol libre de discriminación. Estos proyectos conjuntos continúan en desarrollo, consolidando a la entidad de Avellaneda como un actor clave en la construcción de un deporte más igualitario y respetuoso.

LAS PREMISAS DEL PROGRAMA:

Condenar de manera pública los cánticos, símbolos, carteles y comportamientos racistas, xenófobos, discriminatorios o neo-nazis en los partidos. Establecer para los abonados el requisito de firmar una declaración jurada en la que éstos se comprometan a no participar en incidentes racistas, xenófobos o discriminatorios siendo la violación de este compromiso motivo suficiente para rescindir el abono. Prevenir la difusión y circulación en el Estadio y sus alrededores de materiales o publicaciones que inciten al racismo, xenofobia, discriminación o la intolerancia. Borrar, remover o eliminar cualquier pancarta, cartel, pintada o similar con contenido racista, xenófobo o discriminatorio que pudiera haber en los estadios. Trabajar de manera coordinada con otros grupos a fines de desarrollar planes de acción dirigidos a prevenir, eliminar y sancionar las expresiones de racismo, xenofobia, discriminación e intolerancia.