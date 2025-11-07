El sorteo de las ATP Finals: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y presencia argentina en el torneo que reunirá a los mejores del año

Sinner y Alcaraz posan durante el Six Kings Slam del mes pasado, en Arabia Saudita (Fuente: Reuters)

Llegan las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores y las ocho mejores parejas del año en el tenis. En Turín, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz protagonizarán un nuevo capítulo de la rivalidad por el número 1, mientras que Novak Djokovic irá por un nuevo trofeo en un certamen que ya ganó ocho veces. Además, habrá presencia argentina: Horacio Zeballos, en dupla con el español Marcel Granollers, intentará coronar un 2025 soñado.

El sorteo de la competencia de singles, a la que todavía le resta definir un participante, determinó que Alcaraz (2°) será cabeza de serie del grupo "Jimmy Connors". Allí estarán también Taylor Fritz (4°), Djokovic (5°) y Alex De Miñaur (7°).

El español podría recuperar el primer puesto del ranking que perdió esta semana: para lograrlo, debe llegar a la final y le bastará cualquiera resultado en el partido decisivo. El italiano, por su parte, aspira a repetir el título obtenido el año pasado al derrotar al estadounidense Fritz en la final.

Sinner será cabeza de serie del otro grupo, nombrado “Bjorn Borg”. Sus rivales serán Alexander Zverev (3°), Ben Shelton (6°) y un jugador aún en definición, pero que saldrá de Felix Auger-Aliassime (8°) o Lorenzo Musetti (9°). Por ahora, el que entra es el canadiense, aunque el italiano depende de sí mismo: está en semifinales del ATP 250 de Atenas y debe ganar el título para clasificar a la cita en Turín.

Las ATP Finals se jugarán sobre superficie dura y bajo techo en el Inalpi Arena, desde este domingo, 9, al siguiente, 16.

Novak Djokovic celebra su victoria ante el chileno Alejandro Tabilo, esta semana, en Grecia. (Fuente: REUTERS/Louiza Vradi)

Un cierre de temporada con sabor argentino

El tenis nacional volverá a tener presencia en el torneo que le baja el telón a cada temporada. Horacio Zeballos y Marcel Granollers intentarán ponerle el broche de oro a un año que los vio consagrarse en Roland Garros y el US Open.

Será la sexta participación consecutiva de la pareja hispano-argentina, tercera favorita en el torneo de cierre de temporada. En 2023 fueron finalistas en Turín y este año llegan con el objetivo de repetir aquella actuación.

El sorteo determinó que Granollers y Zeballos integren el Grupo Peter Fleming, junto con:

Liam Glasspool y Julian Cash (Gran Bretaña), 1°

Kevin Krawietz y Tim Puetz (Alemania), 6°

Simone Bolelli y Andrea Vavassori (Italia), 7°

Zeballos y Granollers festejan tras ganar el US Open 2025 (Fuente: Reuters / Kevin Lamarque)

En el Grupo John McEnroe quedaron:

Harri Heliovaara (Finlandia) y Henry Patten (Gran Bretaña), 2°

Marcelo Arévalo (El Salvador) y Mate Pavic (Croacia), 4°

Joe Salisbury y Neal Skupski (Gran Bretaña), 5°

Christian Harrison y Evan King (Estados Unidos), 8°

Los dos mejores de cada zona avanzarán a semifinales.

Zeballos y Granollers tienen muy buenos antecedentes en superficies duras bajo techo. La combinación de potencia, precisión y experiencia de la dupla de las más temidas en la modalidad.

Con la presencia del marplatense, el tenis argentino volverá a estar representado en el torneo más selecto del año. A sus 40 años, Zeballos continúa siendo una referencia en el circuito de dobles, símbolo de vigencia, profesionalismo y trabajo en equipo.