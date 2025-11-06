La desconcertante revelación sobre una figura del Barcelona tras el último partido por Champions League: “Prefiere ser suplente”

El portero del FC Barcelona Wojciech Szczesny (Reuters)

El FC Barcelona transita un camino sinuoso en la temporada producto de las múltiples lesiones que vienen acechando al equipo, siendo la zona defensiva la que más se vio afectada con la lesión de Marc André Ter Stegen y la del reciente fichaje Joan García. Por tal motivo, el polaco Wojciech Szczesny debió hacerse cargo de la portería tras un año en el que había sido uno de los grandes protagonistas.

En esta campaña, sin embargo, sus recientes presentaciones han dado de qué hablar y han abierto un debate sobre el rendimiento defensivo del equipo. Según un reporte publicado por WP Sportowe Fakty y recogido por varios medios europeos, la situación ha provocado especulaciones sobre el estado anímico y las verdaderas intenciones del experimentado futbolista.

En diálogo con WP Sportowe Fakty, Jan Szczesny, hermano del portero azulgrana, ofreció sorpresivos detalles sobre la perspectiva personal del jugador. “Sé que Wojtek prefiere ver a sus compañeros desde el banquillo y ayudar si es necesario. Todavía veo una chispa en él después de cada buena parada en un partido, y me alegra porque disfruto viéndolo jugar", sostuvo en declaraciones al medio polaco.

El medio en cuestión también resaltó cómo el entorno más cercano del futbolista considera que su etapa como protagonista en la élite ya se encuentra superada. “Ya ha vivido bastante, ha jugado en los partidos más importantes, así que es el momento de los jóvenes. Sobre todo porque Joan García es un portero muy capaz. Wojtek siempre está listo, pero creo que prefiere ser espectador que participante", explicó Jan.

El debate sobre la gestión del plantel se intensificó tras el partido ante el Brujas, encuentro en el que el arquero polaco cometió un error determinante que derivó en un tanto anulado por el árbitro que pudo haber significado una derrota poe 4-3. “Para mí, era una jugada dudosa. Si el árbitro no hubiera pitado la falta, se habría defendido de la actuación. Me alegra que decidiera anular el gol”, reflexionó el hermano del arquero titular del Barcelona.

En medio del análisis, la profesionalidad de Wojciech Szczesny no parece estar en duda. “Todos sabemos que Wojtek es el segundo portero. Mi hermano estaba preparado para esto desde el principio. El cambio dependerá de cuándo García esté al 100% para jugar. No sé nada. Desde la perspectiva de un entrenador, creo que la portería es una posición tan importante que es mejor esperar dos semanas más que hacer un cambio una semana antes de tiempo”, apuntó.

El debate sobre la portería de Barcelona parece destinado a continuar mientras Joan García no recupere la condición física necesaria para regresar a la titularidad. La experiencia y actitud de Wojciech Szczesny, así como la confianza de sus allegados y del cuerpo técnico, son los componentes principales de un contexto que mantiene a la afición azulgrana pendiente de la evolución bajo los palos.

Con el empate conseguido en Bélgica, los de Hansi Flick dejaron escapar una oportunidad para sumar de a tres y se ubican en la undécima posición a falta de cuatro partidos para el final de la primera ronda. Cabe destacar que los primeros ocho clasificados avanzarán de forma directa a octavos de final, mientras que el resto, hasta el puesto 24 deberán pasar por una instancia de playoffs.