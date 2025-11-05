Solana Sierra impuso condiciones y se estrenó con un triunfo en el WTA 125 de Tucumán

Solana Sierra se clasificó para los octavos de final del WTA 125 de Tucumán al derrotar en el debut a la rumana Miriam Bulgaru (Crédito: Prensa Tucumán Open)

Solana Sierra, la mejor tenista argentina en la actualidad, cumplió con su condición de favorita y accedió a los octavos de final del WTA 125 de Tucumán al vencer a la rumana Miriam Bulgaru con parciales de 6-3 y 7-5. Otra tenista local, Luisina Giovannini, también tuvo un debut con victoria. En tanto, Luna Cinalli, Martina Capurro y Florencia Urrutia quedaron eliminadas en la primera ronda.

Mientras caía el sol en el court central del Tucumán Lawn Tennis Club, la actual número 67 de la clasificación mundial aprovechó la irregularidad de Bulgaru, situada en el puesto 223, y se llevó un triunfo convincente.

Sierra exhibió una mayor consistencia en el tramo inicial del partido, quebró el saque de su rival y se adelantó por 3-1. A pesar de que luego cometió algunos errores y cedió su servicio en una oportunidad, reaccionó rápido y selló un nuevo break para adueñarse del set sin inconvenientes, por 6-3.

Bulgaru tuvo un mejor inicio en el segundo parcial y se adelantó por 3-1. Sin embargo, la marplatense emparejó la balanza y, en pocos minutos, igualó el score por 5-5. Finalmente, con jerarquía, sacó adelante el encuentro y, con un nuevo quiebre en el undécimo juego, cerró con su saque para redondear la victoria en una hora y 40 minutos.

En los octavos de final, Solana enfrentará a su compatriota Carla Markus (605), que logró uno de los triunfos más importantes de su corta carrera profesional al superar a la brasileña Laura Pigossi (193) por 7-6 (5) y 6-2.

Solana Sierra junto a Gabriela Sabatini tras su consagración en Mallorca

Solana Sierra sigue levantando vuelo

Sierra, de 21 años, inició la presente temporada con el rótulo de promesa y el desafío de trepar a los primeros planos del circuito profesional. Tras una breve y poco fructífera seguidilla de torneos por Oceanía, se consagró campeona del W75 de Vero Beach, en Estados Unidos. Tres semanas después, alzó dos títulos consecutivos: el W75 de Bellinzona y el WTA 125 de Antalya, que en aquel momento significó la conquista más importante de su joven carrera.

Luego, la marplatense culminó una extensa gira por el polvo de ladrillo europeo con la clasificación al cuadro principal de Roland Garros, donde cayó en su debut, y los cuartos de final en el WTA 125 de Valencia. Posteriormente, a pesar de caer en la última ronda de la fase previa de Wimbledon, la tenista que hace base en la Rafa Nadal Academy ingresó al main draw y alcanzó los octavos de final en condición de Lucky Loser, convirtiéndose así en la primera en lograrlo en la historia del certamen británico.

En el césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Sierra superó a la australiana Olivia Gadecki (103) por 6-2 y 7-6 (8), a la local Katie Boulter (43) por 6-7 (7), 6-2 y 6-1, y a la española Cristina Bucsa (102) por 7-5, 1-6 y 6-1. Fue la mejor seguidilla de triunfos en su carrera.

La gesta en Wimbledon, donde finalmente cayó en octavos frente a la alemana Laura Siegemund (104) por 6-3 y 6-2, marcó un punto de inflexión en su carrera, y le permitió a Solana dar un salto en visibilidad y ranking. Trepó 31 lugares en el escalafón mundial y pasó de ocupar el 101 al 70 en tan solo dos semanas.

En sus participaciones siguientes, Sierra sumó dos éxitos en tres torneos y tuvo un debut con derrota en el US Open. Sin embargo, volvió a levantar vuelo y su cuarto trofeo de la temporada en el WTA 125 de Mallorca, premio que le entregó la leyenda del tenis argentino, Gabriela Sabatini.

El resto de la actividad en el WTA 125 de Tucumán

Luisina Giovannini (279) logró el pase a los octavos de final al vencer con autoridad a la neerlandesa Lian Tran (359) por 6-1 y 6-0, en apenas 57 minutos. En octavos de final, jugará con la chilena Antonia Vergara Rivera (458).

Luisina Giovannini tuvo un auspicioso debut en Tucumán

Distinta fue la suerte de la santafesina María Florencia Urrutia (509), que cayó frente a la italiana Jesica Pieri (239) por 7-6 (4) y 6-2.

La rosarina Luna Cinali, de 17 años y sin ranking (recibió una invitación especial), perdió ante la rusa Anastasia Zolotareva (357) por 6-1 y 7-5.

También se despidió Martina Capurro (430) tras ser derrotada por la suiza Simona Waltert (93) por 6-1 y 6-2.

En el último turno de la jornada, en la pista principal, se espera un duelo ciento por ciento nacional de alto voltaje: Jazmín Ortenzi (217) ante Candela Vázquez (709).