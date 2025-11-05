Inter, Chelsea, Barcelona y Manchester City salen a la cancha en el cierre de la fecha 4: la agenda de la Champions League

Finaliza la cuarta jornada de la Champions League. Tras las victorias recientes de equipos como Bayern, Liverpool y Atlético de Madrid, le llega el turno a otros conjuntos destacados del continente, entre ellos Manchester City, Inter, Chelsea y Barcelona.
El equipo dirigido por Pep Guardiola será local ante el Borussia Dortmund, en un encuentro especial para su delantero Erling Haaland. El atacante noruego tendrá su primer enfrentamiento ante su ex club, del que se fue con destino a Manchester en 2022.
Barcelona, por su parte, disputa su partido en Bélgica frente a Brujas con la obligación de obtener una victoria para conservar opciones de clasificación directa, situación similar a la del Chelsea, que se enfrenta como visitante al Qarabag. Por su parte, el Inter buscará asegurar otro triunfo en casa contra el Kairat y así mantener su puntaje perfecto.
Todos los partidos de la jornada
Pafos vs Villarreal
Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports
Estadio: Alphamega Stadium
Qarabag vs Chelsea
Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN
Estadio: Estadio Tofiq Behramov
Manchester City vs Borussia Dortmund
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports
Estadio: Etihad Stadium
Newcastle vs Athletic
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 4
Estadio: St. James’ Park
Ajax vs Galatasaray
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 3
Estadio: Johan Cruyff Arena
Brujas vs Barcelona
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN
Estadio: Estadio Jan Breydel
Benfica vs Leverkusen
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports 2
Estadio: Estadio Da Luz
Inter vs Kairat
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 2
Estadio: San Siro
Marsella vs Atalanta
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney +
Estadio: Estadio Vélodrome