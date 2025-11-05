Deportes

Inter, Chelsea, Barcelona y Manchester City salen a la cancha en el cierre de la fecha 4: la agenda de la Champions League

Las potencias europeas necesitan sumar de a tres para seguir en la lucha por la clasificación directa a octavos de final

Se cierra la cuarta fecha
Se cierra la cuarta fecha de la Champions League

Finaliza la cuarta jornada de la Champions League. Tras las victorias recientes de equipos como Bayern, Liverpool y Atlético de Madrid, le llega el turno a otros conjuntos destacados del continente, entre ellos Manchester City, Inter, Chelsea y Barcelona.

El equipo dirigido por Pep Guardiola será local ante el Borussia Dortmund, en un encuentro especial para su delantero Erling Haaland. El atacante noruego tendrá su primer enfrentamiento ante su ex club, del que se fue con destino a Manchester en 2022.

Barcelona, por su parte, disputa su partido en Bélgica frente a Brujas con la obligación de obtener una victoria para conservar opciones de clasificación directa, situación similar a la del Chelsea, que se enfrenta como visitante al Qarabag. Por su parte, el Inter buscará asegurar otro triunfo en casa contra el Kairat y así mantener su puntaje perfecto.

Todos los partidos de la jornada

Pafos vs Villarreal

Villarreal se mide al Pafos
Villarreal se mide al Pafos por la cuarta jornada

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Alphamega Stadium

Qarabag vs Chelsea

Chelsea se enfrenta al Qarabag
Chelsea se enfrenta al Qarabag

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Estadio Tofiq Behramov

Manchester City vs Borussia Dortmund

Manchester City recibe al Borussia
Manchester City recibe al Borussia Dortmund

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Etihad Stadium

Newcastle vs Athletic

Athletic visita al Newcastle
Athletic visita al Newcastle

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 4

Estadio: St. James’ Park

Ajax vs Galatasaray

Galatasaray busca sumar de a
Galatasaray busca sumar de a tres contra el Ajax

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 3

Estadio: Johan Cruyff Arena

Brujas vs Barcelona

Barcelona, obligado a ganar contra
Barcelona, obligado a ganar contra Brujas

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Estadio Jan Breydel

Benfica vs Leverkusen

Benfica y Leverkusen se enfrentan
Benfica y Leverkusen se enfrentan en Portugal

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports 2

Estadio: Estadio Da Luz

Inter vs Kairat

Inter recibe al Kairat
Inter recibe al Kairat

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: San Siro

Marsella vs Atalanta

Atalanta visita al Marsella
Atalanta visita al Marsella

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney +

Estadio: Estadio Vélodrome

