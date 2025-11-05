El lujoso detalle en el contrato de Memphis Depay que abrió las puertas a la polémica con Corinthians

Memphis Depay durante un partido entre Corinthians y Gremio en el Brasileirao (REUTERS/Jean Carniel)

El futuro de Memphis Depay en el Corinthians está cada vez más complicado por una situación que incomoda a las partes. El delantero neerlandés, que llegó a Brasil en septiembre de 2024 tras una larga trayectoria en el fútbol europeo, deberá desalojar el lujoso hotel en el centro de San Pablo donde está viviendo, por pedido expreso del presidente del Timao.

Osmar Stábile, máximo directivo del Corinthians, le solicitó a Depay que abandone la suite que ocupa, cuyo costo mensual asciende a 250.000 reales (aproximadamente USD 50.000). Esta petición fue comunicada por el presidente durante una reunión del Consejo Directivo celebrada el 29 de octubre, según consta en el acta publicada por el sitio brasileño UOL.

Durante el encuentro, el dirigente le explicó a los consejeros que mantuvo una conversación directa con Memphis Depay para exponerle la necesidad de que deje el hotel y opte por una vivienda con un costo inferior. Stábile detalló que la decisión responde a la búsqueda de una reducción de gastos, ya que el club asume íntegramente el pago de la estancia del futbolista, tal como lo establece el contrato firmado entre ambas partes.

No obstante, a pesar del pedido expreso del club paulista al jugador, según personas cercanas al entorno del delantero de 31 años resulta poco probable que Depay abandone el hotel en el corto plazo. Estas fuentes, que recogió el sitio brasileño, subrayaron las numerosas comodidades y servicios que ofrece el establecimiento, factores que influyen en la preferencia del futbolista por permanecer allí. Del lado del Corinthians alegan que fue el jugador quien manifestó su buena predisposición de mudarse. No obstante, hasta la fecha, el jugador continúa viviendo en el hotel y no existe una previsión concreta para que la suite quede desocupada.

El lujoso Penthouse donde vive el futbolista Memphis Depay en San Pablo

La suite de Memphis Depay incluye servicios como limpieza diaria, atención de cuarto, lavandería, conserjería y un nivel de atención personalizado, con varios de estos servicios disponibles las 24 horas. Además, el contrato contempla beneficios adicionales: un chef de cocina exclusivo, un vehículo blindado con chofer a tiempo completo y un agente de seguridad dedicado, prestaciones que el club está obligado a proporcionar.

Cuando el delantero de paso por la selección de Países Bajos fue contratado por el Corinthians en septiembre de 2024, visitó varias residencias en la zona de Alphaville, en San Pablo, pero ninguna cumplió con sus expectativas. El principal obstáculo fue la distancia entre ese barrio y el Centro de Entrenamiento Joaquim Grava, lo que llevó a Depay a preferir el hotel, dada su proximidad al lugar de trabajo.

La permanencia del futbolista en el hotel responde, en gran medida, a la conveniencia logística que representa la corta distancia hasta el centro de entrenamiento, en comparación con las alternativas evaluadas en Alphaville. Según personas allegadas al jugador, este factor resulta determinante para que Memphis Depay mantenga su residencia actual, a pesar de la solicitud formal realizada por la directiva del club.

La pileta con la que cuenta la suite en la que vive Memphis Depay (Instagram)

El lujoso hotel donde vive Memphis Depay en Brasil

Ubicado en el barrio Bela Vista, el Hotel Rosewood San Pablo ocupa parte del antiguo Hospital de Maternidad Condesa Filomena Matarazzo, ahora transformado en el complejo Cidade Matarazzo, a pocos metros de la emblemática Avenida Paulista en el corazón de la metrópoli. De acuerdo con el reporte citado, la tarifa por noche en la Suite Penthouse asciende a 50 mil dólares. El hotel figura como el único brasileño entre los 50 mejores del mundo, según el listado The World’s 50 Best Hotels, informó GQ Brasil.

UOL añadió que la Suite Penthouse es un espacio triplex de más de 1.100 metros cuadrados, con capacidad para ocho huéspedes. Distribuida en tres plantas, integra amplias salas de estar, una cocina equipada, cuatro dormitorios con camas king size, cuatro baños completos, dos tocadores auxiliares y una terraza exterior coronada por una piscina infinita, rodeada de jardines con plantas nativas de la selva tropical. El alojamiento también es apto para mascotas, un detalle incluido expresamente en el contrato del delantero.

Quienes se hospedan en este penthouse cuentan con servicio de mayordomo las 24 horas, acceso a comidas incluidas y una zona exclusiva dentro del spa del hotel. El espacio ofrece privacidad, vistas panorámicas sobre la ciudad y una experiencia habitacional propia de una mansión suspendida. Depay ha compartido en sus redes sociales imágenes de su estancia, mostrando la piscina privada, el jardín y la compañía de su perro. Hasta el momento, el jugador ha estado en 57 partidos, marcó 16 goles y dio 17 asistencias.

Otro de los ambientes de la lujosa vivienda de Depay en un hotel de San Pablo