El golazo de Alejandro Garnacho que evitó la derrota del Chelsea ante el Qarabag de Azerbaiyán por la Champions League

El Bichito ingresó en el segundo tiempo y a los pocos minutos marcó de zurda el 2-2 final. Jugaron Enzo Fernández y Facundo Buonanotte

Chelsea visitó al FK Qarabag de Azerbaiyán, debutante y una de las revelaciones de la Champions League. Los dirigidos por Enzo Maresca no tuvieron una excursión divertida lejos de Londres, pero al menos pudieron rescatar un vibrante empate 2-2 del estadio Tofiq Behramov, en Bakú.

Uno de los artífices de la igualdad visitante fue Alejandro Garnacho, quien ingresó en el segundo tiempo y fue el protagonista del segundo gol de los Blues. Además, tuvo sobre el epílogo el triunfo en sus pies, pero su remate terminó siendo desviado al tiro de esquina. El futbolista de 21 años, que llegó proveniente del Manchester United en la presente temporada, marcó a los 52 minutos de juego con un zurdazo cruzado y rasante que hizo imposible la resistencia del arquero polaco Mateusz Kochalski.

El oriundo de España, pero representante de la selección argentina por su doble nacionalidad, se mostró activo por la banda izquierda del ataque del Chelsea luego de ingresar en el complemento por Jamie Gittens y concretó su segundo gol en 9 partidos con el cuadro de la capital inglesa.

Para el equipo campeón del Mundial de Clubes 2025 fue un duro encuentro en Azerbaiyán. Sin embargo, los dirigidos por Maresca abrieron el marcador a los 16 minutos del primer tiempo gracias al brasileño Estevao. No obstante, el Qarabag dio vuelta en diez minutos antes del descanso por intermedio de Leandro Andrade (29’) y Marko Jankovic (39′), de penal.

*El resumen del empate del Chelsea ante Qarabag

En la etapa complementaria, con los cambios de Garnacho, Enzo Fernández y Liam Delap, Chelsea comenzó atacar con mayor profundidad al Qarabag y alcanzó la igualdad con aquel disparo del Bichito. Enzo también tuvo sus chances de anotar, pero careció de puntería para festejar. El otro argentino que tuvo acción fue Facundo Buonanotte, quien ingresó a los 71 minutos por Joao Pedro, y también estuvo a punto de marcar un golazo con un disparo lejano.

Con este resultado, Chelsea quedó con 7 puntos fuera del Top 8 que clasifica directamente a los octavos de final y en la siguiente jornada deberá recibir al Barcelona el martes 25 de noviembre, por la fecha 5. Por su parte, el Qarabag también quedó con la misma cantidad de unidades y será visitante del Napoli próximamente.

En cuanto a la actividad del conjunto inglés, que en la Premier League marcha séptimo con 17 puntos, será local el sábado 8 de noviembre frente al Wolverhampton, que está último con 2 unidades.

