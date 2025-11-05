Del gol maradoniano candidato al Puskás a la violenta falta de Lucho Díaz y el homenaje a Diogo Jota: las perlitas de la Champions

La UEFA Champions League abrió la cuarta fecha de la Fase Liga con la realización de nueve encuentros con muchos equipos implicados en la pelea de los primeros lugares de la tabla. Otros buscan dar el zarpazo en la primera fase de la competición, que se cerrará en enero del año próximo y tendrá a los ocho primeros en los octavos de final, mientras que del 9° al 24° disputarán un playoff y del 25° al 36° quedarán eliminados.

Luis Díaz brindó una de las perlitas del día por la tarjeta roja que recibió en el cierre del primer tiempo tras marcar un doblete en la victoria 2-1 del Bayern Múnich frente al PSG, campeón defensor de la Champions League. El extremo de 28 años convirtió goles a los 3 y 31 minutos para sellar el 2-0 en el Parque de los Príncipes y el primer tanto fue el más rápido de un colombiano en el torneo, un récord que tenía el mismo jugador desde su paso por el Porto.

Toda su gran producción se vio opacada en el tiempo adicionado de la etapa inicial debido a una violenta entrada sobre Achraf Hakimi. El guajiro trabó y perdió frente al defensor en una dividida y, en su afán por recuperar la pelota, se terminó arrojando al suelo para detenerlo y su pierna derecha le torció el tobillo al lateral marroquí.

Inicialmente, el árbitro italiano Maurizio Mariani le mostró la amarilla pero el VAR, a cargo de su compatriota Marco Di Bello, lo convocó para observar la jugada en la pantalla. Mientras Hakimi se retiraba de la cancha entre lágrimas y sin poder pisar con la pierna adolorida (fue reemplazado), Mariani miró la acción algunas veces y dio marcha atrás con su determinación original para dejar a los bávaros con 10 hombres.

*El recuerdo de Anfield a Diogo Jota

Además, se registró uno de los momentos más emotivos de la jornada a los 20 minutos del duelo con triunfo del Liverpool ante Real Madrid en Anfield. La elección del momento no fue casualidad porque el número hace honor a Diogo Jota, quien utilizaba ese dorsal y falleció en la madrugada del 3 de julio en un accidente automovilístico.

Todos los hinchas se levantaron de sus asientos para dedicarle aplausos en su memoria y una gran parte de los aficionados cantó la canción que le dedicaron al extremo izquierdo durante sus partidos con esta camiseta antes de fallecer junto a su hermano. “Oh, lleva el número 20. Él nos llevará a la victoria y cuando esté corriendo por la banda izquierda cortará hacia dentro y marcará para el Liverpool. Es un chico de Portugal, mejor que Figo, ¿no lo sabías? Oh, su nombre es Diogo", dice el cántico hacia el luso.

*De cancha a cancha: golazo espectacular de Van de Ven para los Spurs

Por otro lado, la goleada 4-0 del Tottenham sobre Copenhague en Londres dejó una obra de arte que tranquilamente puede ser nominada al Premio Puskás por lo singular de la intervención. Micky Van de Ven, un central neerlandés de 24 años y 1.93 de estatura, recuperó la pelota en su propio campo y trazó una corrida monumental de área a área superando a cuatro rivales antes de encajar un potente zurdazo al primer palo de Dominik Kotarski. “Es el gol del año”, sintetizó el relator Alejandro Calumite en la transmisión de ESPN.

Fue el segundo tanto del zaguero en cuatro presentaciones de la actual Liga de Campeones, luego del señalado en el 2-2 contra Bodo Glimt en Noruega por la segunda fecha. Es el noveno marcado en 66 duelos con la camiseta de los Spurs, que son la gran revelación de este inicio porque se colocan en el séptimo lugar de la tabla, en zona de clasificación directa a los octavos de final.

Este miércoles, habrá otros nueve compromisos para completar la cuarta fecha, entre los que se destacan, la visita del Barcelona a Bélgica para medirse al Brujas y el duelo entre Manchester City y Borussia Dortmund en Inglaterra.

Los partidos que faltan disputar de la cuarta fecha

14:45 - Pafos vs. Villarreal

14:45 - Qarabag vs. Chelsea

17 - Brujas vs. Barcelona

17 - Manchester City vs. Borussia Dortmund

17 - Ajax vs. Galatasaray

17 - Newcastle vs. Athletic Club de Bilbao

17 - Benfica vs. Bayer Leverkusen

17 - Inter vs. Kairat Almaty

17 - Olympique de Marsella vs. Atalanta

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.