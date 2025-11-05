Deportes

Con el regreso de Paredes, una sorpresa y la duda de Cavani: la formación de Boca que probó Úbeda de cara al Superclásico ante River

El Sifón trabajó con una sociedad inédita en la mitad de la cancha. Los detalles

Los días pasan y la expectativa aumenta. Es que el Superclásico se avecina y Boca se ilusiona con darle el último golpe a River, que en caso de perder frente al Xeneize podría quedar afuera de la Copa Libertadores de la próxima temporada.

En ese contexto, el regreso de Leandro Paredes al conjunto que dirige tácticamente Claudio Úbeda se perfila como la principal novedad en la preparación de cara al compromiso del próximo domingo a las 16:30 en La Bombonera.

Tras la jornada de descanso que disfrutó el plantel, luego de la victoria por 2 a 1 frente a Estudiantes en La Plata, el conjunto boquense retomó los entrenamientos en Ezeiza, donde el entrenador dispuso dos formaciones distintas para comenzar a delinear alternativas de cara al choque frente al Millonario.

En uno de los equipos, la presencia del ex volante del PSG y la Roma resultó el dato más relevante. El campeón del mundo, que no pudo estar ante el Pincha por acumulación de amarillas, compartió el mediocampo con el juvenil Dalmasso y con Ander Herrera, una combinación que en su momento había despertado el interés de Miguel Russo para ser probada en la zona central. La alineación de este conjunto incluyó a Brey en el arco; Blondel, Figal, Mendia y Fabra en defensa; Dalmasso, Ander Herrera y Paredes en el mediocampo; y un tridente ofensivo compuesto por Aguirre, Janson y Ruiz.

En la otra formación, el Sifón paró a Javier García, acompañado en la defensa por Advíncula, Facundo Herrera, Pellegrino y Braida. El mediocampo estuvo integrado por Martegani, Miramón y Alarcón, mientras que en la delantera se ubicaron Zenón, Simoni y Zufiaurre.

Hasta el momento, no se han revelado pistas concretas sobre el once titular que enfrentará a La Banda, ya que estas prácticas iniciales de la semana están orientadas a evaluar variantes y observar el rendimiento de los jugadores disponibles, en especial los que no actuaron el último fin de semana. No obstante, la opción más firme es que Paredes retome su lugar en el mediocampo, probablemente en reemplazo de Toto Belmonte, quien fue titular en la última presentación en La Plata. La presencia del español a su lado, quien ha tenido muy buenos ingresos en los últimos partidos, sorprendió.

Por su parte, la situación física de Rodrigo Battaglia sigue siendo una incógnita para el cuerpo técnico. El volante con pasado en Huracán continúa recuperándose de un desgarro de segundo grado en el sóleo de la pierna derecha, lesión que lo mantiene al margen y pone en duda su presencia en el Superclásico.

La mayor incertidumbre, sin embargo, se concentra en la delantera, donde la condición de Edinson Cavani genera preocupación. El uruguayo volvió a entrenar de manera diferenciada y, a esta altura de la semana, su participación en el clásico permanece en duda. El objetivo inmediato de Edi es lograr al menos una convocatoria de Úbeda para integrar el banco de suplentes. En la jornada de este martes, el ex goleador del PSG, Valencia y Napoli inició la sesión con ejercicios en el gimnasio, apartado de las actividades grupales, y su evolución se analiza día a día.

En conclusión, el regreso de Leandro Paredes y la recuperación de Edinson Cavani se presentan como los focos principales en la preparación de Boca para el duelo ante River, en una semana que será determinante para definir la formación y las estrategias para el ansiado encuentro en La Bombonera.

