Los Pumas definieron el plantel para la gira de noviembre en la que enfrentarán a Gales, Escocia e Inglaterra

El entrenador Felipe Contepomi confirmó la convocatoria para los test matches de cierre de año en Europa

Argentina vuelve a enfrentarse a
Argentina vuelve a enfrentarse a Gales luego del Mundial de Francia 2023 (REUTERS/Benoit Tessier)

El seleccionado argentino de rugby anunció la lista de convocados para la ventana internacional de noviembre, donde enfrentará a Gales, Escocia e Inglaterra en el cierre de su temporada 2025. Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, eligió un grupo con varios regresos y algunas ausencias importantes por lesiones.

En la nómina oficial, Matías Alemanno, de 98 test matches con Argentina, vuelve al plantel tras casi un año sin actividad con la camiseta nacional. El segunda línea cordobés no formaba parte de la convocatoria albiceleste desde el duelo frente a Italia en noviembre de 2024, partido que terminó en victoria argentina por 50-18 en la ciudad de Údine. La reaparición de Alemanno representa una de las principales novedades en un grupo renovado respecto al Rugby Championship.

El staff técnico de Contepomi confirmó también las reincorporaciones de Thomas Gallo, ya restablecido de una lesión, y de Efraín Elías, que no había contado con minutos oficiales en la temporada tras formar parte del campamento de marzo en Inglaterra, ambos jugadores estarán a disposición para la serie europea donde Los Pumas buscarán consolidar su juego ante rivales de alto calibre.

Argentina e Inglaterra se vieron
Argentina e Inglaterra se vieron las caras en julio de este año (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Por otro lado, el equipo argentino lamentará las bajas de varios jugadores por distintas molestias físicas. Los que no estarán disponibles para la gira serán seis: Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona. Estas ausencias obligarán al staff a buscar alternativas dentro de un plantel de 32 jugadores, con una base importante de forwards de experiencia y backs en etapa de consolidación.

La lista para los últimos test matches del año revela la apuesta de Contepomi por una estructura que combina experiencia —con nombres como Julián Montoya, Pablo Matera y Emiliano Boffelli— y jóvenes talentos en ascenso, como Bautista Pedemonte y Justo Piccardo.

El cuerpo técnico hizo foco en la preparación durante el reciente camp en Inglaterra antes de la definición del plantel. Los entrenadores buscan reforzar aspectos estratégicos y técnicos de cara al enfrentamiento con selecciones del hemisferio norte, donde el contacto físico y la disciplina suelen marcar diferencia.

Con esta nueva convocatoria, Los Pumas se preparan para medirse en test matches de alto nivel ante Gales, Escocia e Inglaterra durante la ventana internacional de noviembre, una instancia que servirá como cierre de la temporada y como banco de pruebas para nuevos jugadores en la estructura nacional.

Argentina se enfrentará a Escocia en Murrayfield
Argentina se enfrentará a Escocia en Murrayfield (REUTERS/Russell Cheyne)

La lista de Los Pumas:<b> </b>

Matías Alemanno, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Bautista Pedemonte, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas y Boris Wenger.

Backs<b> </b>

Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.

