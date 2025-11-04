La entrevista más íntima a Cristiano Ronaldo: la posible boda con Georgina, su colección de autos y cómo maneja su fortuna

El futbolista portugués brindó una entrevista en la que tocó temas personales

Cristiano Ronaldo brindó una entrevista con el periodista inglés Piers Morgan y habló de temas íntimos como por ejemplo su relación con el dinero y su estatus de multimillonario, como así también la propuesta de casamiento que le hizo a su pareja, la argentina Georgina Rodríguez, con quien espera contraer matrimonio luego del Mundial 2026, en el que espera estar junto a la selección de Portugal.

Durante la primera parte de la charla que publicó el conductor en su canal de YouTube, el actual delantero del Al Nassr de Arabia Saudita confesó que desde ya largos años sabe de su gran fortuna. “Conozco mi dinero. No exactamente al 100 por ciento, pero tienes que cuidar tus cosas, es normal. Tengo gente a mi alrededor que me ayuda a hacer lo correcto en todos los ámbitos. En lo financiero, tengo a un amigo con el que hablo casi todos los días sobre mi estructura, las inversiones, las oportunidades y tengo el control porque es mi vida. Es mi dinero. Sabía que iba a ser billonario, así que me preparé. Era cuestión de tiempo”, contó el portugués.

Acerca de la pregunta sobre si se sentía orgulloso de ser el único futbolista en la lista de billonarios, Cristiano Ronaldo respondió: “No me sorprende. Pueden hablar o llamarme arrogante, pero los números no mienten. Sabía cuál era mi potencial en el fútbol y fuera de él. No me sorprende, para ser sincero. Sabía que iba a alcanzar esa cifra por muchas razones”. Y agregó: “Para ser honesto, estoy muy feliz, es como haber ganado un Balón de Oro, porque logras tus propias metas, como hacer tu casa, tener tu auto... Fue mi objetivo llegar a ese número. No estoy obsesionado con el dinero, pero puede ayudarte en muchos aspectos. Cuando alcanzas cierto nivel, el dinero ya no importa, pero siempre es bueno tener un poco más porque somos seres humanos y nunca estamos contentos con lo que tenemos. Hay algo que aprendí durante ese tiempo: que las finanzas son importantes, que el dinero es importante, pero que hay otras cosas que son más importantes que eso. Con 39 años, llegué a mi objetivo y estoy muy orgulloso".

Cristiano Ronaldo con uno de sus autos de lujo. El portugués confesó tener alrededor de 40

Entre otras confesiones, CR7 contó que de más joven tenía un fanatismo por los autos, conducirlos y todo lo relacionado con ellos, pero que ya no siente esa pasión. No obstante, reveló que tiene alrededor de 40 coches y que sus favoritos son los Bugatti. “No los manejo, no manejo desde hace un año acá en Arabia porque entrenamos por la tarde y me lleva mi chofer. Además, el nacido en Madeira afirmó que lo más costoso que se compró fue un avión. ”Lo tengo porque lo necesito, porque no soy una persona normal. No puedo estar en los aeropuertos", expresó.

Por último, sobre su pareja Georgina Rodríguez, Cristiano confirmó que va a casarse y dio detalles del momento en el que le propuso matrimonio. “Siempre digo que las cosas buenas llegan en el momento adecuado. Y a veces necesitas tiempo para darte cuenta de que no debes cometer ciertos errores. Voy a pedirle matrimonio porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero. Es el amor de mi vida. Así que creo que es el momento adecuado. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida", dijo.

“Fue algo curioso el pedido de matrimonio, porque ella me pidió un anillo para regalarle, porque era uno de sus sueños tener una piedra bonita. Trabajé duro, y... finalmente, encontré el que le gustaba. Hablé con mi amigo y le dije: ‘Escucha, guárdalo. Lo haremos esta noche durante la cena y después le pediré casamiento’. Y eso es lo que hicimos. Después de quedarme a solas con ella, uno de mis amigos tomó el teléfono y empezó a grabar. Me estaban grabando y yo dije: ‘Vaya, qué raro’. Y después, eran como la la 1:00 de la madrugada. Mis hijas estaban en la cama, durmiendo, Alana y Eva. Y cuando mi amigo me dio el anillo para ofrecérselo a Gio, yo se lo estaba dando y mis dos niñas entraron y dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’. Y yo dije: ‘Es el momento adecuado para decir que sí’. Era el momento adecuado, y Gio no se lo creía...“, narró Cristiano sobre el momento de mayor emoción. Y cerró: ”Aún no tenemos fecha de casamiento, pero espero que sea después del Mundial, con la copa".

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán posiblemente luego del Mundial 2026, según contó el delantero portugués

OTRAS FRASES DE CRISTIANO RONALDO:

- Sus prioridades en la vida: “Tengo cinco hijos, los mejores amigos del mundo y un equipo que me ayuda mucho. La opinión pública, para mí, ya no es importante. Solo quiero ser feliz, hacer lo que me gusta, mantener mi nivel en el fútbol, marcar goles y seguir siendo feliz como cuando voy a entrenar y compito. Creo que soy una persona normal. No gasto dinero. Por ejemplo, no voy de compras... Si voy a cualquier sitio, puedo comprar lo que quiera. Pero ya no lo necesito”.

- Qué jugadores admira: “No sigo el fútbol por un solo jugador. Miro por ejemplo a Brasil porque tiene muy buenos jugadores. Tenían a Ronaldo, Kaká, Ronaldinho... También miro a la selección argentina por los jugadores que tiene, a España”.

- El momento de su retiro: “Creo que será pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré, sí. Es normal. Soy una persona con la que es fácil llorar. Yo no oculto mis sentimientos... Soy sincero. Soy una persona abierta. Será muy difícil, sí. Pero llevo preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Preparo mi futuro. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión”.