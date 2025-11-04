David Beckham fue distinguido como caballero en Inglaterra: el video de la ceremonia con el rey Carlos III

Deportes

El ex futbolista inglés y actual directivo del Inter Miami fue condecorado en el Castillo de Windsor por sus servicios al deporte y a la caridad

David Beckham recibió un reconocimiento honorífico en Inglaterra al ser condecorado con la investidura de Caballero en una ceremonia realizada en el Castillo de Windsor, ubicado al oeste de Londres. El ex futbolista y actual directivo del Inter Miami fue recibido por el rey Carlos III, quien le otorgó la correspondiente medalla que resalta sus contribuciones al deporte y a la sociedad por su compromiso con causas humanitarias.

Acompañado por su esposa Victoria Adams y sus padres, Sandra y David, el ex jugador de la selección inglesa, Manchester United y Real Madrid, entre otros, recibió la distinción tras haber sido incluido en la lista de Honores de Cumpleaños del monarca a principios de año. En uno de los salones del castillo, el Rey encabezó el evento y realizó el toque de espada en los hombros del ahora Sir Beckham antes de entregarle la medalla de honor, tal como resalta la tradición medieval. Ambos intercambiaron unas palabras, tal como se aprecia en el video que se divulgó posteriormente.

Además, Victoria, quien ya había sido reconocida con la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2017 por su contribución a la industria de la moda, fue la encargada de diseñar y confeccionar el traje que Beckham lució durante la ceremonia. Incluso, el ex futbolista relató a la BBC que el rey Carlos III se mostró “bastante impresionado” con su atuendo, y explicó que se inspiró en imágenes del monarca en su juventud vistiendo chaqué.

“Él es el hombre más elegantemente vestido que conozco, así que ha inspirado muchos de mis looks a lo largo de los años y definitivamente inspiró este. Fue algo que mi esposa hizo para mí. Vi fotos antiguas de él cuando era joven con chaqué y pensé: ‘Eso es lo que quiero llevar’, así que se lo di a mi esposa y ella lo hizo”, explicó David Beckham, según las declaraciones que publicó el medio británico.

Sir David Beckham, junto a
Sir David Beckham, junto a su esposa Lady Victoria y sus padres Ted y Sandra Beckham, tras ser nombrado Caballero en una ceremonia de investidura celebrada en el castillo de Windsor, en Berkshire

El ex mediocampista, que debutó con la selección inglesa en 1996 y acumuló 115 partidos internacionales, fue capitán de los Tres Leones durante seis años, entre 2000 y 2006. Su carrera en clubes comenzó en la cantera del Manchester United en 1992, donde permaneció 11 temporadas en el primer equipo antes de ser transferido al Real Madrid en 2003, en un fichaje valuado en 25 millones de libras (unos 15.6 millones de dólares), para integrar un plantel conocido como Los Galácticos. Tras cuatro años en la capital española, Beckham se trasladó a Estados Unidos para jugar en el Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer, con dos cesiones al AC Milan durante su etapa en Estados Unidos, y concluyó su carrera profesional en el Paris Saint-Germain en 2013.

La influencia de Beckham trasciende el ámbito deportivo. Nacido en el este de Londres, participó activamente en la candidatura que logró que la capital británica fuera sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Desde 2005, colabora con Unicef y, en 2015, la organización creó un fondo con su nombre para conmemorar una década de trabajo conjunto. En 2003, la reina Isabel II le otorgó la OBE, y tras el fallecimiento de la monarca en 2022, el ex jugador la esperó más de doce horas para rendirle homenaje durante el velatorio. “Es especial estar aquí, celebrar y escuchar las diferentes historias que la gente tiene”, expresó entonces a la BBC.

Por otra parte, en 2024, Beckham fue nombrado embajador de la King’s Foundation, respaldando los programas educativos del rey Carlos III y promoviendo la conscientización de los jóvenes sobre la naturaleza. Además, comparte la propiedad del Salford City, equipo de la League Two, junto a su ex compañero Gary Neville, y es copropietario del club estadounidense Inter Miami.

“No podría estar más orgulloso. La gente sabe lo patriota que soy, amo mi país. Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia. He tenido la suerte de viajar por el mundo y todos quieren hablarme de nuestra monarquía. Eso me llena de orgullo”, declaró a la BBC.

Sir David Beckham is made
Sir David Beckham is made a Knight Bachelor by Britain's King Charles III during an Investiture ceremony at Windsor Castle, Berkshire, England, Tuesday, Nov. 4, 2025.

Entre los ex futbolistas que han sido nombrados con el título de Caballeros se encuentran los campeones del mundo de 1966 con la selección de Inglaterra Geoff Hurst y Bobby Charlton; los ex entrenadores del Manchester United Alex Ferguson y Matt Busby y los ex entrenadores del combinado inglés Gareth Southgate, Alf Ramsey y Walter Winterbottom. Además, otros deportistas como el piloto Lewis Hamilton y el tenista Andy Murray también fueron condecorados con la distinción de honor.

David Beckham recibió el título
David Beckham recibió el título de Caballero en manos del rey Carlos III en el Castillo de Windsor, Inglaterra (Jonathan Brady/PA via AP)
El momento del reconocimiento para
El momento del reconocimiento para Sir David beckham en una de las salas del castillo (Jonathan Brady/PA via AP)
Sir David Beckham, con su
Sir David Beckham, con su esposa Lady Victoria, tras recibir el título de caballero en una ceremonia en el Castillo de Windsor en Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. (Andrew Matthews/Pool vía AP)
Sir David Beckham camina junto
Sir David Beckham camina junto a su esposa, Victoria Adams, luego de recibir la orden de Caballero (Andrew Matthews/Pool via REUTERS
Sir David Beckham, con su
Sir David Beckham, con su condecoración de Caballero en las afueras del castillo de Windsor (Andrew Matthews/Pool via REUTERS)
Sir David Beckham se pone
Sir David Beckham se pone de pie tras ser nombrado Caballero en una ceremonia de investidura celebrada en el castillo de Windsor, en Berkshire (Andrew Matthews/Pool via REUTERS)
David Beckham junto a su
David Beckham junto a su familia tras la ceremonia (Andrew Matthews/Pool via REUTERS)
David Beckham posa con su
David Beckham posa con su medalla de Caballero inglés (Andrew Matthews/Pool via REUTERS)

