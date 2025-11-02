Deportes

Se corrió la “Carrera de Boca” en Comodoro Rivadavia y reunió a cientos de hinchas en el sur del país

La competencia contó con la participación de cerca de 400 atletas que corrieron distancias de 6 y 12 kilómetros

"La carrera de Boca", el evento que se organizó en el sur del país

Con la participación de más de 400 corredores, este domingo se llevó a cabo una nueva edición de la “Carrera de Boca” en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. La competencia fue llevada a cabo por la peña “Comodoro es de Boca”, una de las tantas organizaciones que reúne a hinchas de Boca en las diferentes localidades a lo largo de todo el país.

Desde las primeras horas de la mañana, la costanera de Rada Tilly fue el escenario donde se congregaron no solo atletas, sino también familias y simpatizantes que alentaron a cada participante. El evento se vivió en un ambiente de alegría y compañerismo, en el que los colores azul y oro fueron protagonistas entre banderas, camisetas y canciones que resonaban en todo el circuito. La convocatoria superó las expectativas y dio cuenta del alcance que tienen las actividades impulsadas por las agrupaciones deportivas locales, que logran atraer tanto a corredores experimentados como a quienes se suman para disfrutar de un desafío físico en comunidad.

Esta edición reunió a deportistas de distintas edades, confirmando la capacidad de la organización para generar propuestas de inclusión y recreación en el ámbito regional. La logística de la carrera contempló dos recorridos: uno de 6 kilómetros de carácter participativo, enfocado en quienes buscan compartir una jornada saludable sin el requerimiento de competir por puestos, y otro de 12 kilómetros con formato competitivo. El evento inició a las 10 de la mañana, cuando se hizo la largada desde el punto central de la costanera, permitiendo que los y las participantes recorrieran el circuito bordeando el mar con un clima soleado.

La organización dispuso de categorías tanto masculinas como femeninas, asignando premios y reconocimientos por cada tramo. En la distancia mayor de 12 km, Rosana Calderero cruzó la meta en primer lugar en la división femenina, mientras que Jorge Mérida se quedó con la victoria entre los hombres. Ambos recibieron la ovación del público y el reconocimiento de los organizadores por su esfuerzo y dedicación, en una ceremonia que se desarrolló de manera inmediata al cierre de la competencia.

El podio de los ganadores

Además, se entregaron trofeos y distinciones a los clasificados de cada categoría en ambas distancias, subrayando el carácter participativo e inclusivo de la jornada.

Para la peña “Comodoro es de Boca”, la realización de la carrera representa una reafirmación de su compromiso sostenido con la sociedad. Desde su fundación, la agrupación trabaja activamente en la promoción de actividades que trasciendan lo futbolístico, enfocándose en propuestas que acerquen a los vecinos y generen espacios de interacción positiva. Con esta tercera edición, la peña consolida un proyecto que busca unir a la familia xeneize y a la comunidad en su conjunto a través del deporte.

La jornada se caracterizó por un clima ideal para la competencia. El sol acompañó durante toda la mañana y la temperatura moderada permitió que el desarrollo de la carrera se diera en condiciones óptimas. A lo largo del trazado, se instalaron puestos de hidratación y asistencia médica preventiva, garantizando el bienestar de los atletas de principio a fin. Entre los espectadores se notó entusiasmo y participación activa, convirtiendo la carrera en un encuentro social y deportivo de referencia para la región.

En el plano futbolístico, Boca Juniors se prepara para enfrentar a Estudiantes de La Plata sin la presencia de Leandro Paredes en un partido clave por el Torneo Clausura.

