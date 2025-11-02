Deportes

Los mejores memes del triunfo de Boca ante Estudiantes: Zeballos y Cetré en modo Neymar, el error de Marchesín y Paredes, destacados

El Xeneize se tres puntos vitales de La Plata. Así reaccionaron en las redes sociales

Boca Juniors logró una gran victoria por 2-1 ante Estudiantes en La Plata, resultado que lo coloca como líder de la Zona A del Torneo Clausura con 23 puntos y lo mantiene en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores de 2026.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda se aseguró el triunfo en los minutos finales, cuando Miguel Merentiel convirtió un penal a los 97 minutos y selló el marcador. Previamente, Exequiel Zeballos había abierto la cuenta para el conjunto xeneize tras reponerse de un penal fallado, mientras que Edwin Cetré igualó transitoriamente para el Pincha con un remate a los 59 minutos.

El encuentro se definió en el segundo tiempo, luego de una primera mitad sin emociones. Estudiantes jugó los últimos minutos con un hombre menos tras la expulsión de Gabriel Neves a los 86 minutos, decisión tomada por el árbitro tras la revisión del VAR. Con este resultado, Boca Juniors iguala en puntos a Unión de Santa Fe pero supera al Tatengue por diferencia de gol.

El equipo de la Ribera llegará motivado al Superclásico que se disputará el próximo domingo en la Bombonera a las 16:30.

Tras el encuentro, los usuarios de X (antes Twitter) se volcaron a las redes con los clásicos memes. El gran partido de Exequiel Zeballos, el buen ingreso de Ander Herrera y la seguridad de Lautaro Di Lollo, fueron algunos de los puntos que destacaron los fanáticos. Del bando del Pincha, el colombiano Cetré se llevó sus buenas comparaciones con Neymar y Cristiano Ronaldo, mientras que Marchesín volvió a ser el apuntado por otra irregular actuación.

Los mejores memes que dejó el triunfo de Boca ante Estudiantes en La Plata:

