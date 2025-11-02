Deportes

La llamativa frase de Guillermo Barros Schelotto sobre su reencuentro y relación con Carlos Tevez

El DT habló tras la derrota de Vélez por 1-0 frente al Talleres dirigido por el Apache

Guillermo Barros Schelotto habló sobre su relación con Carlos Tevez luego de la derrota de Vélez Sarsfield por 1-0 ante Talleres. El Mellizo señaló que, antes del inicio del encuentro, se acercó solo a saludar al Apache -entrenador de la T-, a quien tuvo como compañero y como dirigido durante sus etapas en Boca Juniors.

“Vivimos muchas cosas juntos como compañeros y después como entrenador y jugador, pero fui a saludar al técnico rival. No tengo ningún tipo de relación con Carlos fuera del campo de juego. Lo respeto como persona, como jugador, como ex compañero, pero hoy lo fui a saludar como lo hago con otros entrenadores”, señaló el DT del Fortín.

Vale recordar que coincidieron como futbolistas cuando Tevez hacía sus primeras armas en el Xeneize y que, en 2016, Guillermo se convirtió en técnico de Boca cuando el atacante ya había vuelto de Europa. Gozaron de buenos momentos, como la victoria por 4-2 frente a River Plate en el Monumental, pero la relación tuvo un quiebre cuando el Apache se fue a China.

Pese a que volvió a solo seis meses de su partida, ya no era prioridad para el entrenador. Incluso, Tevez fue suplente en la histórica final de la Copa Libertadores 2018 ante su eterno rival.

Tevez le ganó el duelo a Guillermo

Por otro lado, Barros Schelotto reconoció que el conjunto de Liniers no logró imponer su juego desde el inicio, pero destacó la respuesta de sus dirigidos en la segunda mitad, subrayando la importancia de esa actitud para lo que viene.

“Me quedo con sensaciones que tienen que servir para el futuro. La reacción en el segundo tiempo fue muy buena. Lo pusimos a Talleres contra su campo y tratamos de llegar al empate con esfuerzo, ganas...“, sostuvo el DT.

El entrenador también fue autocrítico respecto a la producción futbolística de Vélez, especialmente en la primera parte. Consideró que el equipo no logró imponer su estilo, lo que permitió a Talleres tomar la iniciativa. “Tenemos que tratar de dominar a nuestro rival y llevarlo a nuestro juego, no que suceda al revés, como sucedió en el primer tiempo. La diferencia entre ambos tiempos está en que en el segundo asumimos la responsabilidad, algo que tendría que haber pasado en el primero”, indicó.

Además, Barros Schelotto profundizó en los aspectos tácticos que, a su juicio, faltaron en el desarrollo del partido: “Nos faltó armar más las jugadas, agarrar la pelota contra el piso y jugar”.

“Después del gol, el esfuerzo nos llevó a tener situaciones, pero tampoco fuimos muy claros. Había pocos espacios pero hubiera intentado jugar un poco más y no tirar centros de frente”, analizó el entrenador, quien igualmente valoró la entrega de sus jugadores: “Me quedo con que tuvimos actitud”.

En cuanto a las cuestiones físicas y las modificaciones obligadas durante el partido, el técnico informó que Lisandro Magallán será sometido a estudios médicos tras salir reemplazado por un choque con Rick, y anticipó que “seguramente va a ser difícil que esté a disposición ante Gimnasia”. Además, explicó que las salidas de Braian Romero y Elías Gómez respondieron a cuestiones físicas: “No estaban al 100%: Braian viene de tener una molestia muscular y Elías estuvo con fiebre en la semana”.

En la próxima fecha, Vélez deberá visitar a Gimnasia La Plata, el lunes 10/11 desde las 17. Talleres, por su parte, hará las veces de local frente a Platense, el sábado 8 de noviembre a las 19:15.

*El resumen del partido

Con Messi como titular, Inter Miami pierde contra Nashville y no puede lograr el pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS

Challenger de Lima: Mariano Navone se medirá en la final ante Marco Cecchinato

Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate: los resultados finales de unas elecciones récord

El primer discurso de Stefano Di Carlo tras convertirse en presidente de River Plate

Newman le ganó 15-3 la final al SIC y se consagró campeón del URBA Top 12 por primera vez en su historia

El emotivo posteo de Cande Tinelli con su perrita en medio de su recuperación: “Rotas pero juntas”

Ivana Figueiras expuso los hirientes comentarios que recibió y se defendió de las críticas: “Después se hacen las sororas”

El comunicado de Juanita Tinelli tras pedir a la Justicia un botón antipánico: “No puedo seguir viviendo con miedo”

Marcela Tinayre relató cómo es su relación con Mirtha Legrand y Juana Viale

La profunda reflexión de Jimena Barón sobre su experiencia con la lactancia: “No le podía pedir más a mi cuerpo”

Trump ordenó al Pentágono prepararse para una “posible acción” en Nigeria contra terroristas islámicos

Ex ministro correísta acusado por el magnicidio de Fernando Villavicencio seguirá detenido en Miami tras un rechazo a su pedido de habeas corpus

Electricidad estática: la estrategia de los gusanos parásitos para cazar insectos voladores

Murciélago de labios con flecos: cómo es el cazador que atrapa presas enormes en las selvas de América

Pasivo-agresivos: cómo reconocer a quienes esconden su enojo tras la amabilidad