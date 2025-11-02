Deportes

El primer discurso de Stefano Di Carlo tras convertirse en presidente de River Plate

El directivo de 36 años obtuvo más del 61% de los votos en una elección que tuvo una participación récord. “Es un punto de partida, no de llegada. Comienza una nueva etapa”, señaló

Guardar
Stefano Di Carlo ganó la
Stefano Di Carlo ganó la elección con el 61% de los votos (Crédito: Jaime Olivos)

Stefano Di Carlo logró una contundente victoria en las elecciones presidenciales de River Plate y a partir del lunes tomará el mando tras el traspaso con Jorge Brito. El flamante mandatario del club, que sacó más del 61% de votos en unos comicios con participación récord, dio un breve discurso tras confirmarse su triunfo en las urnas.

“Voy a ser breve y conciso. Quiero dejar un mensaje para el socio e hincha de River. Quiero agradecer y destacar en primer lugar al socio que se acercó a votar masivamente, construyendo la elección más masiva de River y que ha sido el protagonista exclusivo de este hito, para River, su historia democrática, su calidad institucional, su condición de asociación civil sin fines de lucro de la que estamos absolutamente orgullosos de ser y pertenecer. Y orgullosos de entender el peso y la trascendencia de la vida democrática de River. Llevamos 100 años eligiendo los socios a las autoridades del club”, puso en contexto el flamante líder dirigencial.

Con 36 años, será uno de los presidentes más jóvenes de la historia del club y dará continuidad a un oficialismo que inició su ciclo en 2013 de la mano de Rodolfo D’Onofrio. “Entendemos el peso que significa administrar lo que es de todos los socios e hinchas de River. Quiero agradecerles enormemente de todo corazón. A los candidatos opositores, a los cuatro, a quienes destaco también su labor y participación, su espíritu democrático”, sentenció.

“En lo que tiene que ver con lo que viene, muchas veces son momentos que se acostumbra a la celebración, yo creo que no es el caso. Es un punto de partida, no de llegada. Comienza una nueva etapa. Una continuidad, pero una nueva etapa. Requiere de esfuerzo, trabajo y sacrificio. A mí me trajo hasta acá el esfuerzo y el trabajo. Creo profundamente en el trabajo como ordenador de todo tema en la vida. Tenemos muy en claro los desafíos y oportunidades que tiene River para lo que viene. La manera de abordarlas es con dedicación, metodología y disciplina. Eso es lo que vamos a hacer”, expuso sus sensaciones minutos después de convertirse en el presidente electo con la mayor cantidad de votos en la historia.

Tras recibir el apoyo de 15.960 socios en las urnas, Di Carlo logró el primer lugar con el 61.77% de los votos totales aventajando a Carlos Trillo 16.22% (4.191 votos), Luis Belli 9.68% (2.502 votos), Daniel Kiper 8.29% (2.139 votos) y Pablo Lunati 4.04% (1.045 votos).

“Agradecer de todo corazón al socio de River que nos acompañó y revalidó este camino que puso a River en el lugar que corresponde pero al que todavía le queda un montón de desafíos por los que iremos en lo que viene. Muchísimas gracias”, dijo en su escueto discurso antes de abandonar el lugar.

Minutos antes de la aparición de Di Carlo ante la prensa, Ignacio Villarroel –actual vicepresidente– dio a conocer los datos finales en su condición de presidente de la Comisión Electoral. “Es un momento y un día histórico para el club. Lo es también por el uso de la Boleta Electrónica. Es algo que el socio pudo disfrutar haciendo su experiencia mucho más ágil, transparente y eficiente. Es un día de muchísima alegría. La felicitación al flamante presidente electo del Club Atlético River Plate, Stefano Di Carlo, que se transforma en el presidente con la mayor cantidad de votos de la historia”, expuso sobre el histórico día que vivió la entidad con récord de participación.

Temas Relacionados

River PlateStefano Di CarloElecciones en River Plate

Últimas Noticias

Con Messi como titular, Inter Miami pierde contra Nashville y no puede lograr el pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS

Las Garzas ganaron el primer encuentro de la eliminatoria y una nueva victoria los meterá entre los cuatro mejores de la Conferencia Este. Televisa Apple TV

Con Messi como titular, Inter

La llamativa frase de Guillermo Barros Schelotto sobre su reencuentro y relación con Carlos Tevez

El DT habló tras la derrota de Vélez por 1-0 frente al Talleres dirigido por el Apache

La llamativa frase de Guillermo

Challenger de Lima: Mariano Navone se medirá en la final ante Marco Cecchinato

El argentino venció en semis al ecuatoriano Álvaro Guillen Meza, por 6-4 y 6-1. A lo largo del certamen, no cedió ningún set y este domingo tendrá una parada brava ante el ex número 16 del mundo

Challenger de Lima: Mariano Navone

Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate: los resultados finales de unas elecciones récord

El acto en las instalaciones del Monumental contó con la presencia de más de 25 mil socios y superó a los 19.833 votantes del 2021

Stefano Di Carlo se convirtió

Newman le ganó 15-3 la final al SIC y se consagró campeón del URBA Top 12 por primera vez en su historia

La institución de Benavídez se hizo fuerte en el estadio del CASI y se quedó con el trofeo

Newman le ganó 15-3 la
DEPORTES
Con Messi como titular, Inter

Con Messi como titular, Inter Miami pierde contra Nashville y no puede lograr el pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS

La llamativa frase de Guillermo Barros Schelotto sobre su reencuentro y relación con Carlos Tevez

Challenger de Lima: Mariano Navone se medirá en la final ante Marco Cecchinato

Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate: los resultados finales de unas elecciones récord

Newman le ganó 15-3 la final al SIC y se consagró campeón del URBA Top 12 por primera vez en su historia

TELESHOW
El emotivo posteo de Cande

El emotivo posteo de Cande Tinelli con su perrita en medio de su recuperación: “Rotas pero juntas”

Ivana Figueiras expuso los hirientes comentarios que recibió y se defendió de las críticas: “Después se hacen las sororas”

El comunicado de Juanita Tinelli tras pedir a la Justicia un botón antipánico: “No puedo seguir viviendo con miedo”

Marcela Tinayre relató cómo es su relación con Mirtha Legrand y Juana Viale

La profunda reflexión de Jimena Barón sobre su experiencia con la lactancia: “No le podía pedir más a mi cuerpo”

INFOBAE AMÉRICA

Trump ordenó al Pentágono prepararse

Trump ordenó al Pentágono prepararse para una “posible acción” en Nigeria contra terroristas islámicos

Ex ministro correísta acusado por el magnicidio de Fernando Villavicencio seguirá detenido en Miami tras un rechazo a su pedido de habeas corpus

Electricidad estática: la estrategia de los gusanos parásitos para cazar insectos voladores

Murciélago de labios con flecos: cómo es el cazador que atrapa presas enormes en las selvas de América

Pasivo-agresivos: cómo reconocer a quienes esconden su enojo tras la amabilidad