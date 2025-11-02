El primer discurso de Stefano Di Carlo tras convertirse en presidente de River Plate

Stefano Di Carlo ganó la elección con el 61% de los votos (Crédito: Jaime Olivos)

Stefano Di Carlo logró una contundente victoria en las elecciones presidenciales de River Plate y a partir del lunes tomará el mando tras el traspaso con Jorge Brito. El flamante mandatario del club, que sacó más del 61% de votos en unos comicios con participación récord, dio un breve discurso tras confirmarse su triunfo en las urnas.

“Voy a ser breve y conciso. Quiero dejar un mensaje para el socio e hincha de River. Quiero agradecer y destacar en primer lugar al socio que se acercó a votar masivamente, construyendo la elección más masiva de River y que ha sido el protagonista exclusivo de este hito, para River, su historia democrática, su calidad institucional, su condición de asociación civil sin fines de lucro de la que estamos absolutamente orgullosos de ser y pertenecer. Y orgullosos de entender el peso y la trascendencia de la vida democrática de River. Llevamos 100 años eligiendo los socios a las autoridades del club”, puso en contexto el flamante líder dirigencial.

Con 36 años, será uno de los presidentes más jóvenes de la historia del club y dará continuidad a un oficialismo que inició su ciclo en 2013 de la mano de Rodolfo D’Onofrio. “Entendemos el peso que significa administrar lo que es de todos los socios e hinchas de River. Quiero agradecerles enormemente de todo corazón. A los candidatos opositores, a los cuatro, a quienes destaco también su labor y participación, su espíritu democrático”, sentenció.

“En lo que tiene que ver con lo que viene, muchas veces son momentos que se acostumbra a la celebración, yo creo que no es el caso. Es un punto de partida, no de llegada. Comienza una nueva etapa. Una continuidad, pero una nueva etapa. Requiere de esfuerzo, trabajo y sacrificio. A mí me trajo hasta acá el esfuerzo y el trabajo. Creo profundamente en el trabajo como ordenador de todo tema en la vida. Tenemos muy en claro los desafíos y oportunidades que tiene River para lo que viene. La manera de abordarlas es con dedicación, metodología y disciplina. Eso es lo que vamos a hacer”, expuso sus sensaciones minutos después de convertirse en el presidente electo con la mayor cantidad de votos en la historia.

Tras recibir el apoyo de 15.960 socios en las urnas, Di Carlo logró el primer lugar con el 61.77% de los votos totales aventajando a Carlos Trillo 16.22% (4.191 votos), Luis Belli 9.68% (2.502 votos), Daniel Kiper 8.29% (2.139 votos) y Pablo Lunati 4.04% (1.045 votos).

“Agradecer de todo corazón al socio de River que nos acompañó y revalidó este camino que puso a River en el lugar que corresponde pero al que todavía le queda un montón de desafíos por los que iremos en lo que viene. Muchísimas gracias”, dijo en su escueto discurso antes de abandonar el lugar.

Minutos antes de la aparición de Di Carlo ante la prensa, Ignacio Villarroel –actual vicepresidente– dio a conocer los datos finales en su condición de presidente de la Comisión Electoral. “Es un momento y un día histórico para el club. Lo es también por el uso de la Boleta Electrónica. Es algo que el socio pudo disfrutar haciendo su experiencia mucho más ágil, transparente y eficiente. Es un día de muchísima alegría. La felicitación al flamante presidente electo del Club Atlético River Plate, Stefano Di Carlo, que se transforma en el presidente con la mayor cantidad de votos de la historia”, expuso sobre el histórico día que vivió la entidad con récord de participación.