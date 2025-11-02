El gol de Lamine Yamal en el triunfo del Barcelona horas después de su separación de Nicki Nicole

Lamine Yamal volvió al gol. Después de las lesiones, las críticas por sus bajas producciones y su ruptura amorosa con Nicki Nicole, al delantero del Barcelona se le abrió el arco cuando encaminó la victoria del Culé en su compromiso frente al Elche, en un encuentro válido por la undécima jornada de La Liga de España.

El joven delantero marcó el 1 a 0 a los 9 minutos del primer tiempo y unos instantes después, Ferrán Torres extendió la diferencia. Si bien Rafa Mir le dio esperanzas al elenco liderado por Eder Sarabia con el descuento antes del descanso; en el complemento Marcus Rashford le puso cifras definitivas a la victoria catalana por 3 a 1.

En las últimas horas, el futbolista estuvo en el foco de la prensa rosa, debido a las declaraciones que realizó en el espacio D Corazón de RTVE, donde confirmó que volvió a estar soltero tras finalizar de común acuerdo su vínculo con la artista argentina. “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, dijo la figura internacional.

La noticia cayó como un rayo en redes sociales. Durante días, los rumores sobre la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole habían teñido de especulaciones a los fanáticos de ambos protagonistas. Algunos señalaban el reciente viaje del futbolista a Milán, donde celebró una fiesta junto a amigos y amigas, como el detonante del conflicto. Pero él fue tajante: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, refutó el propio futbolista, ante las versiones de que pasó la noche con la modelo e influencer Anna Gegnoso.

¿Era posible que, tras meses de gestos públicos y complicidad compartida, todo terminara así, en el mismo lugar donde empezó, bajo la luz implacable de las cámaras? Los hechos señalan que sí. La historia entre ambos comenzó a finales de agosto, cuando Nicki Nicole hizo pública la relación desde su cuenta de Instagram. Una fotografía juntos por el cumpleaños del futbolista pareció bastar para confirmar lo que ya era un secreto a voces entre aficionados y cronistas del espectáculo: había una pareja y, con ella, una expectativa creciente. Las miradas se dirigieron entonces hacia Cataluña, buscaban gestos, miradas, cualquier mínimo indicio de novedad.

Nicki Nicole, Lamine Yamal y Anna Gegnoso, la italiana con la que el futbolista habría pasado la noche en Milán

Sin embargo, en medio del estallido de rumores y mensajes cruzados desde ambos lados del Atlántico, la trama parece dar un giro definitivo. La separación dejó abiertas las heridas de una relación que se vivió tan expuesta como breve.

A lo largo de este breve romance, ambos sumaron titulares, likes y muestras de apoyo. El pasado 21 de octubre, Nicki Nicole se hizo presente en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona: el club azulgrana se enfrentaba al Olympiacos por la Champions League, el marcador terminaría en un contundente 6-1 y, entre los tantos, destacó el gol de Lamine Yamal, quien le dedicó su conquista a su enamorada. La presencia de la cantante entre el público se interpretó como un símbolo de respaldo, una manera de estar presente en los momentos decisivos.

Ahora, la situación es otra. Incluso, vieron a la artista en Argentina acompañada de Mernuel, el youtuber.

Nicki Nicole, en un momento de ocio tras la ruptura, junto a Emilia Mernes y Cazzu