Xabi Alonso reveló cuál fue la postura que tomó el Real Madrid tras el enojo de Vinicius al ser reemplazado en el clásico

En la previa al duelo frente a Valencia por La Liga, el entrenador se refirió a la actitud del brasileño en pleno campo juego

El DT del Real Madrid explicó que el jugador brasileño pidió disculpas al grupo tras su reacción en el clásico ante Barcelona

El líder Real Madrid se enfrentará esta tarde al Valencia por la fecha 11 de La Liga de España luego de lo que fue la gran victoria en el Santiago Bernabéu ante el Barcelona en el clásico. En aquel encuentro, Vinicius Jr se llevó los focos al salir del campo de juego enojado con el entrenador Xabi Alonso, quien decidió reemplazarlo en el segundo tiempo.

El DT del Real Madrid brindó detalles de la postura que tomó el cuerpo técnico y el club con la actitud mostrada por el futbolista brasileño en la cancha y ante los ojos del mundo. “El miércoles tuvimos una reunión y Vinicius estuvo impecable. Habló con el corazón, con sinceridad, estuvo muy bien. Después de eso, para mí esto queda zanjado”, afirmó Alonso en conferencia de prensa.

Ante la insistencia de los periodistas en la sala por el tema que generó debate en España acerca de si el club merengue debía sancionar al atacante brasileño por su berrinche, el ex técnico del Liverpool y Bayer Leverkusen reafirmó: “Yo he quedado muy satisfecho. Desde el miércoles, se cerró el tema para mí”. A la pregunta de si habrá algún tipo de sanción o castigo contra el jugador, Alonso fue claro: “No, ninguna represalia”.

En otra de las preguntas sobre el tema, Xabi Alonso se fastidió con un periodista que insistió acerca de si la relación con Vinicius era una de las situaciones más difíciles que le tocó gestionar. “Ya he respondido tres o cuatro preguntas y he dado suficientes explicaciones. Entiendo que su foco esté allí y lo respeto, pero desde el miércoles que hemos cerrado el tema muy bien, positivamente. Nuestro foco está en el campo y en el bloque que tenemos”, contestó, tajante.

El DT del Real Madrid se molestó con un periodista que preguntó sobre su relación con el delantero brasileño

Vinicius Jr protagonizó una de las imágenes del Clásico ganado el pasado domingo por el Real Madrid ante el Barcelona (2-1), con gestos de fastidio elocuentes y gritos al ser cambiado en el minuto 72 por su compatriota brasileño Rodrygo. Luego de retirarse del campo, se marchó al vestuario sin saludar a Xabi Alonso y encendió las alarmas ya que está en plena negociación de renovación de su contrato.

El jugador de 25 años pidió disculpas por su mala reacción con un posteo en redes sociales. “Quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, subrayó en un comunicado. “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, culminó Vini.

En cuanto a la actualidad del equipo, Xabi Alonso pidió concentrarse ahora en los retos deportivos del Merengue, empezando por el partido ante el Valencia para defender la punta de La Liga y luego por la visita al Liverpool por la cuarta fecha de la Champions League, el próximo martes. “Toca olvidar el Clásico. Ahora hay que ir afrontando cada partido. Cuando perdamos ese enfoque, perderemos puntos. No queremos que eso suceda”, indicó el estratega español.

