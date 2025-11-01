El hijo de Cristiano Ronaldo anotó su primer gol con la selección Sub 16 de Portugal: la reacción de CR7

El primer gol de Cristiano Ronaldo Jr. en la selección de Portugal

Cristiano dos Santos, hijo de Cristiano Ronaldo, tuvo su debut goleador en la selección de Portugal este sábado. El mayor de los herederos de CR7 fue titular en el combinado Sub 16 de su país y abrió la cuenta de la goleada 3-0 sobre Gales en la segunda fecha del Torneo de la Copa Federación.

Cristianinho había sumado sus primeros minutos en el seleccionado juvenil portugués el jueves pasado en la victoria 2-0 sobre Turquía. Tras entrar sobre el final de ese duelo, este fin de semana el entrenador Filipe Ramos lo colocó como titular.

A los 42 minutos de la primera etapa, Cristiano recibió la habilitación de Carlos Moita y, en el mano a mano con el arquero Trystan Hounsell, cerró su pie para colocar la pelota al lado del palo más cercano y lejos del guardameta rival. El extremo de 15 años, nacido el 17 de junio del 2010, fue reemplazado a los 62 minutos por José Garrafa.

La victoria 3-0 se completó con el doblete de Rafael Cabral a los 65 minutos y durante el primer minuto de los adicionados.

Cristiano compartió el gol en sus redes sociales

El estreno goleador de Cristianinho mostró también a un padre orgulloso: Cristiano Ronaldo compartió las imágenes del tanto en su cuenta de Instagram seguida por más de 667 millones de personas y posteó tres emojis de fuego. Georgina Rodríguez, su pareja, también mostró la alegría familiar por la titularidad del joven delantero en el seleccionado nacional al compartir una storie del inicio del partido y a sus hermanos menores señalándolo en la TV.

El posteo de Georgina Rodríguez tras el debut de Cristiano Ronaldo Jr. en la selección de Portugal

La Copa Federación se celebra en el Centro Deportivo Emirham de la ciudad de Antalya (Turquía). El representativo portugués disputará su última presentación el próximo martes 4 de noviembre contra Inglaterra.

El año pasado, el hijo de CR7 había tenido su estreno oficial en la selección Sub 15 de Portugal. “Felicidades por tu debut en Portugal, hijo. ¡Muy orgulloso de ti!“, escribió en ese momento su padre. Si bien por entonces lució el dorsal 7 como su papá, en esta ocasión llevó el número 23.

Cristiano Jr. pasó por las canteras de Juventus de Italia y Manchester United de Inglaterra siguiendo siempre el camino deportivo de su padre. Actualmente milita también en las formativas del Al Nassr de Arabia Saudita, club con el que CR7 renovó su contrato hasta 2027.

En 2020, tras recibir el premio al jugador del siglo en la gala de los Globe Soccer Awards en Dubai, Cristiano se refirió a su hijo: “A veces bebe coca cola y come patatas fritas, y eso me irrita, él lo sabe. Veremos si mi hijo se convierte en un gran futbolista. A veces le digo a mi hijo que se bañe con agua fría para recuperarse después de correr en la cinta, y me dice: ‘Papá, hace mucho frío allí. Está bien, solo tiene 10 años”, dijo por entonces en declaraciones al periódico portugués A Bola.

Hace casi una década, Cristiano había dejado una particular definición sobre la crianza de su hijo y el deseo de verlo como futbolista profesional: “Yo soy futbolista y quiero que él lo sea. Pienso que tiene cosas de atleta, tiene características de un atleta. Obviamente que es muy joven, es un bebé, tiene cinco años, pero le encanta el fútbol, eso ya es una ventaja. Tengo en casa treinta balones, siempre está con el balón y le encanta. Pero yo no lo voy a forzar a ser jugador porque eso viene de una manera natural, tiene que ser algo de él. Porque él va a ser lo que quiera. Pero obviamente que quiero que Cristiano sea jugador”.

Cristiano fue titular en la Sub 16