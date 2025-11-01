El campeón que había noqueado a Tyson, volvió al boxeo a los 52 años y recibió una paliza: “Alguien detenga esto”

El boxeador Danny Williams regresó al cuadrilátero a los 52 años y no pudo salir a disputar el segundo round

El regreso al cuadrilátero a los 52 años de Danny Williams, el boxeador británico que alcanzó notoriedad mundial tras noquear a Mike Tyson en 2004, terminó abruptamente tras recibir una golpiza en el primer asalto de un combate sin licencia. La pelea, celebrada en la ciudad de Colchester (al este de Inglaterra), lo enfrentó al ex campeón de peso crucero de la Commonwealth, Tony Conquest, de 41 años.

A pesar de su extensa trayectoria y de haber sido campeón intercontinental de la WBO en 1998 y dos veces el rey británico de peso pesado, Williams no logró desplegar una ofensiva significativa frente a Conquest, quien conectó varios golpes contundentes durante el primer asalto. Hacia el final del round inicial, el Bombardero de Brixton evidenció signos de aturdimiento tras recibir un fuerte impacto en la cabeza. La campana sonó antes de que Conquest pudiera concretar un nocaut, pero la situación de Williams ya era preocupante.

Al regresar a su esquina, el árbitro determinó de inmediato que Williams no estaba en condiciones de continuar, poniendo fin al combate tras solo un asalto. La escena generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde numerosos fanáticos expresaron su consternación al ver a la estrella debilitada. Entre los comentarios destacados, un usuario escribió: “Escenas tristes”, mientras que otro pidió: “Alguien detenga esto…”. Un tercer aficionado calificó la situación como “Increíble”, y otro simplemente comentó: “Oh, cielos…”, según recopiló el medio británico The Sun.

El inglés Danny Williams volvió a pelear a los 52 años, pero perdió en el primer round (captura video)

La carrera de Danny Williams comenzó en 1995 y hasta la fecha mantiene un récord oficial de 55 victorias y 33 derrotas en 89 combates, según datos publicados en el sitio BoxRec. El nacido en Brixton, de 1.91 metros de altura, tuvo su último combate como profesional el 26 de agosto de 2023 con una derrota ante el chipriota Louison Loizou por decisión unánime en Tallin, Estonia.

Entre sus peleas más recordadas se encuentra la victoria ante el legendario Mike Tyson el 30 de julio de 2004 en el Freedom Hall State Fairground, en Louisville (Estados Unidos). Williams ganó el combate por nocaut en el cuarto round y logró un triunfo impactante. Como antecedente, el inglés acarreaba sus títulos nacionales y el cinturón Intercontinental de la WBO que se encontraba vacante al vencer por decisión unánime al francés Antoine Palatis en 1998, en Londres.

Luego del impacto tras vencer a Iron Mike, Danny Williams se enfrentó el 11 de diciembre de 2004 en Las Vegas al ucraniano Vitali Klitschko por los títulos mundiales CMB y The Ring de peso pesado. Fue derrota para el inglés por nocaut técnico en el octavo asalto.

Aquella derrota con Klitschko le impidió a Williams volver a codearse con los mejores de su categoría y no volvió a tener chances de competir por un título mundial. En cambio, sí pudo alzar los cetros nacionales de la federación británica en varias oportunidades. En su última pelea por una corona derrotó por KO en el primer asalto a Martin Stensky en Hungría el 28 de abril de 2018.