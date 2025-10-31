Deportes

Manotazos, empujones y golpes: la gresca tras el triunfo de Lanús ante la Universidad de Chile en la semifinal de la Sudamericana

El Granate venció al conjunto chileno por 1-0 y accedió a la final del certamen continental. Las imágenes de los incidentes

La clasificación de Lanús a la final de la Copa Sudamericana se selló tras un encuentro cargado de tensión y polémicas, en el que el conjunto argentino superó por 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El resultado global de 3-2, tras el empate en la ida, le permitió al equipo dirigido por Mauricio Pellegrino acceder a su tercera definición de este certamen. Luego del pitazo final, hubo encontronazos entre los jugadores.

Una vez concluido el encuentro, que culminó con los ánimos caldeados, se pudo ver al zaguero Matías Zaldivia tomar del cuello al número 30 del Granate, Agustín Cardozo. De inmediato, el árbitro venezolano Alexis Herrera se interpuso entre ambos y le mostró la tarjeta roja al defensor que nació en Argentina, pero que se nacionalizó chileno.

Además, en otro de los focos de conflicto, el delantero argentino del elenco chileno, Rodrigo Contreras, increpó a Carlos Izquierdoz. Sin embargo, el defensor no se quiso involucrar en un enfrentamiento y se retiró del campo con los brazos apuntando hacia arriba.

Aquella acción de Zaldivia fue el inicio de una gresca generalizada que continuó con Nahuel Losada agarrando del cuello al delantero chileno Nicolás Guerra. Tras eso, gran parte del elenco trasandino se lanzó contra el guardameta, lo que desató la intervención de sus compañeros de equipo.

Una vez desatados los enfrentamientos, mientras integrantes del cuerpo técnico y algunos futbolistas intentaban separar, fue el mediocampista de la U, Matías Sepúlveda, quien se mostró más activo e incluso llegó a empujar con vehemencia a varios rivales. Sin embargo, el pleito no pasó a mayores y Lanús pudo festejar una trabajada clasificación al encuentro decisivo.

El desarrollo del partido estuvo marcado por un arranque intenso y una jugada controvertida apenas a los cuatro minutos: Cardozo cometió una dura infracción sobre la rodilla de Javier Altamirano, lo que le valió la tarjeta amarilla por parte del árbitro Herrera. Aunque la acción sugería una sanción más severa, el VAR, bajo la supervisión de Ángel Arteaga, ratificó la decisión inicial.

Rodrigo Contreras fue a buscar a Carlos Izquierdoz tras el partido

La primera gran ocasión para el local llegó a los once minutos, cuando Rodrigo Castillo controló un pase largo de Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio habilitó a Marcelino Moreno, quien definió con precisión ante la salida de Gabriel Castellón. Sin embargo, la celebración se vio interrumpida: el VAR detectó un fuera de juego milimétrico de Moreno y el tanto fue anulado, manteniendo la igualdad en el marcador.

Rodrigo Castillo se erigió como la figura excluyente de la serie, al marcar los tres goles de Lanús en la eliminatoria: los dos en el empate 2-2 en Santiago y el tanto decisivo en la revancha. Gracias a su aporte, el Granate disputará su tercera final de Copa Sudamericana, tras el título obtenido en 2013 y la derrota ante Defensa y Justicia en 2020.

La representación argentina en finales continentales quedó en manos de Lanús, luego de la eliminación de Racing en semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. Ahora, el equipo del sur del conurbano bonaerense se medirá con Atlético Mineiro, que accedió a la final tras igualar 1-1 en Ecuador ante Independiente del Valle y vencer 3-1 en la vuelta disputada en Brasil.

El enfrentamiento entre Lanús y el conjunto de Belo Horizonte será el quinto en finales internacionales. El historial favorece a los brasileños, con tres victorias y un empate, incluyendo los triunfos que derivaron en la obtención de la Copa Conmebol 1997 y la Recopa Sudamericana 2014.

