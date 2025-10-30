Deportes

Lanús recibe a la U de Chile con la ilusión de acceder a la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Tras el empate (2-2) en la ida de la semifinal, el Granate se medirá ante el conjunto transandino con el sueño de llegar al choque decisivo, en el que espera el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli

Guardar
U. de Chile y Lanús
U. de Chile y Lanús se juegan la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2025

Luego del empate que arrojó el primer cruce del otro lado de la Cordillera de los Andes, la expectativa creció en torno al duelo entre Lanús y Universidad de Chile, que se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús desde las 19, válido por la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana.

El boleto al partido decisivo se definirá en un contexto particular: el partido se jugará sin público visitante, una medida adoptada tras los incidentes ocurridos en el cruce que protagonizaron los chilenos frente a Independiente en su visita a Avellaneda. Además, Aprevide informó que se implementará el derecho de admisión en toda la provincia de Buenos Aires para cualquier simpatizante visitante que intente ingresar a La Fortaleza.

El primer cotejo, celebrado en Santiago, estuvo marcado por la tensión y la polémica. El conjunto bonaerense, que ya había soportado agresiones en su visita a Fluminense en Brasil, volvió a enfrentar la hostilidad, esta vez en territorio chileno, donde el micro de Lanús fue atacado por hinchas locales. A pesar de ese clima adverso, el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino logró adelantarse en el marcador con dos goles de Rodrigo Castillo, pero el resultado final fue un empate 2 a 2 que dejó un sabor amargo en la delegación del Granate.

La controversia principal del encuentro surgió en los minutos finales, cuando el árbitro Anderson Daronco sancionó un penal a favor de Universidad de Chile. Charles Aranguiz transformó esa decisión en gol, sellando la igualdad y dejando la serie abierta para la revancha. Este resultado obliga a ambos equipos a buscar la victoria en el segundo cotejo, que se jugará en una Fortaleza teñida exclusivamente de granate, ya que solo se permitirá el ingreso de hinchas locales.

Para Universidad de Chile, el regreso a suelo argentino representa su primera presentación desde el recordado episodio vivido en el Libertadores de América, que terminó en incidentes violentos. En el plano deportivo, el equipo chileno llega golpeado tras caer ante Universidad Católica el fin de semana, una derrota que se agravó por la lesión de Lucas Assadi, una de las figuras del plantel, quien debió abandonar el campo durante el clásico.

El desenlace de esta semifinal determinará al rival de Atlético Mineiro en la final del sábado 22 de noviembre. El conjunto brasileño accedió a esa instancia tras eliminar a Independiente del Valle, igualando 1-1 en la ida disputada en Ecuador y asegurando su clasificación con un triunfo 3-1 en la vuelta jugada en Brasil.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

U de Chile: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Hora: 19

Árbitro: Alexis Herrera

VAR: Ángel Arteaga

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

TV: DSports

Temas Relacionados

Copa SudamericanaLanúsU de Chiledeportes-argentina

Últimas Noticias

Philipp Lahm recordó el 7-1 de Alemania a Brasil y dio sus candidatos para el Mundial 2026

El capitán del equipo campeón en la Copa del Mundo 2014 revivió aquella histórica semifinal y mencionó a España, Argentina e Inglaterra como los equipos mejor posicionados para la próxima cita en América

Philipp Lahm recordó el 7-1

Táctica, paciencia y cabeza fría: los pilares con los que Casper Ruud forjó su identidad en el tenis de elite

En una entrevista con ICON (Italy), el noruego el número 12 del ranking ATP destacó la importancia de leer el juego, mantener el control en cada punto y priorizar la estrategia sobre la fuerza bruta

Táctica, paciencia y cabeza fría:

Histórico: la NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers en 10.000 millones de dólares

La Junta de la liga de básquet más competitiva del mundo dio el visto bueno para la operación, encabezada por el empresario Mark Walter

Histórico: la NBA aprobó la

La frase de Rossi sobre la Selección y la reacción del DT de Flamengo cuando le preguntaron por la chance de que ataje para Brasil

Tras avanzar a la final de la Copa Libertadores, el arquero argentino se refirió a un posible llamado de Scaloni y Filipe Luis respondió sobre una eventual convocatoria a futuro para la Verdeamarela

La frase de Rossi sobre

La emotiva revelación de la esposa del Patón Bauza relacionada con San Lorenzo y Rosario Central

Maritza Gallardo contó detalles de la vida cotidiana del ex entrenador, que lucha contra una enfermedad

La emotiva revelación de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
En que invierte Mercado Libre

En que invierte Mercado Libre y por qué igual decepcionó al mercado, según Bloomberg

“Una inquietante ausencia de moralidad”: procesaron a los ‘Dictadores’, la banda de hackers que vendía datos confidenciales

El BICE duplicó financiamiento vía leasing a pymes hasta alcanzar los $50.000 millones

Quirno expuso en Diputados y desafió al kirchnerismo: “El mercado tenía pavor de que ustedes volvieran”

Cristina Kirchner se reunió con Carlos Maslatón en su casa de San José 1.111: de qué hablaron

INFOBAE AMÉRICA
El nacimiento de “lobos terribles”

El nacimiento de “lobos terribles” pone bajo la lupa el regreso de especies extintas y enciende el debate entre los científicos

Kathryn Bigelow defiende su película “A House of Dynamite” y llama a un debate sobre armas nucleares

Temblor en Chile hoy: sismo en Taltal, magnitud reportada por el CSN

Rusia atacó instalaciones energéticas ucranianas con cientos de drones y misiles dejando al menos cuatro muertos

Incertidumbre en Países Bajos tras un empate inédito en las elecciones: las autoridades aplazaron la formación del Gobierno

TELESHOW
Luli Fernández habló sobre su

Luli Fernández habló sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Hay algo que se perdió”

Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños con una imagen cargada de simbolismo

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan este fin de semana con sus programas: quiénes serán los invitados a sus mesazas

Los famosos conmemoraron a Diego Maradona el día en que hubiera cumplido años con fotos, videos y palabras de emoción

Alejandra Maglietti abrió las puertas de su intimidad y mostró a su bebé de 2 meses: “Tuve miedos que desconocía”