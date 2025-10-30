Deportes

Sorpresa: una ex estrella del Real Madrid y subcampeón del mundo será jurado de Miss Universo 2025

Claude Makélélé fue invitado por el comité organizador para integrar el panel que elegirá a la nueva reina de belleza mundial en la gala que se celebrará el 21 de noviembre

Claude Makelele será jurado en
Claude Makelele será jurado en Miss Universo 2025 (REUTERS/Andrew Boyers)

La próxima edición del certamen Miss Universo 2025 contará con la presencia de una figura inesperada en su jurado: Claude Makélélé, exfutbolista internacional francés y referente indiscutido del deporte, ha sido invitado por el comité organizador para integrar el panel que elegirá a la nueva reina de belleza mundial en la gala que se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

A sus 52 años, Makélélé mantiene una presencia destacada en la esfera pública, pese a que su trayectoria como entrenador no ha alcanzado la misma notoriedad que la que logró como jugador. Su carrera deportiva lo llevó a defender los colores de clubes emblemáticos como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella y Chelsea, además de alcanzar el subcampeonato mundial con la selección francesa en 2006. Esta reputación le ha abierto puertas más allá del fútbol, como lo demuestra su reciente convocatoria al jurado de Miss Universo.

El comité organizador del certamen expresó su satisfacción por la incorporación del francés a través de un comunicado en su cuenta de Instagram: “Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a Claude Makelele a nuestro comité de selección de la 74ª edición de Miss Universe. Figura emblemática en el mundo del fútbol, el legado de Claude Makelele trasciende el terreno de juego”.

El posteo de Miss Universe
El posteo de Miss Universe

La entidad también destacó los valores que Makélélé aportará al evento: “Claude sigue inspirando a generaciones en el mundo del deporte y más allá. Desde su notable carrera como jugador y entrenador hasta su influencia continua como modelo a seguir a nivel global, encarna la excelencia y la integridad. Nos enorgullece poder contar con su liderazgo y visión para ayudarnos a encontrar a nuestra próxima Miss Universe en Tailandia”.

A nivel internacional, Makélélé disputó más de 50 con la selección de Francia, participando en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. En junio de 2008, tras la eliminación de Francia ante Italia en la Eurocopa, anunció su retiro de la selección junto a Lilian Thuram.

Tras colgar los botines, Makélélé inició su carrera como entrenador y directivo. Se integró al cuerpo técnico del París Saint-Germain, primero bajo la dirección de Carlo Ancelotti y luego con Laurent Blanc. El 28 de mayo de 2014, firmó un contrato de dos años como entrenador del SC Bastia, aunque fue destituido tras doce jornadas en las que el equipo sumó solo diez puntos y ocupaba puestos de descenso. El 8 de enero de 2016, asumió como director técnico del AS Mónaco, pero abandonó el cargo cinco meses después por discrepancias con el entrenador Leonardo Jardim.

En 2017, Makélélé se incorporó al Swansea City como asistente de Paul Clement. En noviembre de ese año, dejó el club galés para asumir la dirección técnica del KAS Eupen en la Primera División de Bélgica. Tras casi dos temporadas, en agosto de 2019, presentó su renuncia para regresar al Chelsea como entrenador juvenil y mentor técnico, cargo que ocupó hasta septiembre de 2023, cuando dejó la institución de mutuo acuerdo. En septiembre de 2024, asumió la dirección del Asteras Trípolis, aunque renunció el 7 de octubre por diferencias con la dirección deportiva del club.

En el ámbito personal el francés mantuvo una relación con la modelo francesa Noémie Lenoir, con quien tuvo un hijo, Kelyan, en febrero de 2005. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin a principios de 2009.

