Sin Paredes y con un esquema más ofensivo: el equipo de Boca que probó Úbeda para visitar a Estudiantes de La Plata

El Xeneize jugará un partido clave ante el Pincha, una semana antes del Superclásico

La inminente visita de Boca Juniors a Estudiantes de La Plata por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura se presenta marcada por una serie de decisiones tácticas que alteran la estructura habitual del equipo. La suspensión de Leandro Paredes por acumulación de tarjetas amarillas obliga al entrenador Claudio Úbeda a redefinir el mediocampo y a introducir variantes ofensivas que buscan mantener el impulso tras la victoria ante Barracas Central.

El técnico xeneize optó por un enfoque ofensivo en la práctica realizada en La Bombonera, donde ensayó una alineación que incluye a Exequiel Zeballos como titular. El ingreso del Chango, quien venía destacándose como revulsivo desde el banco, representa una apuesta por la creatividad y el desequilibrio en el ataque. Zeballos ocupará el lugar de Williams Alarcón, lo que implica abandonar la fórmula del triple cinco que no funcionó en el último encuentro. Esta modificación refuerza la presencia ofensiva, aunque sacrifica parte de la solidez defensiva, ya que Úbeda mantiene el doble nueve con Miguel Merentiel y Milton Giménez.

La ausencia de Paredes, quien fue amonestado ante Barracas Central y deberá cumplir una fecha de suspensión, abre la puerta a una disputa en el mediocampo. Tomás Belmonte se perfila como el principal candidato para reemplazar al campeón del mundo, superando en la consideración al experimentado Ander Herrera. Belmonte, de 27 años, regresó recientemente tras una lesión muscular y, pese a las pocas oportunidades que ha tenido desde su llegada, cuenta con el respaldo de la dirigencia y del cuerpo técnico. En la práctica, Belmonte formó un doble pivote junto a Milton Delgado, quien se consolidó como titular tras reemplazar al lesionado Rodrigo Battaglia y ser una de las figuras en la última victoria.

Lautaro Di Lollo deberá cuidarse
Lautaro Di Lollo deberá cuidarse porque e caso de recibir una amarilla ante Estudiantes, no podrá jugar ante River el próximo fin de semana (REUTERS/Marco Bello)

La configuración defensiva también presenta matices relevantes. Lautaro Di Lollo, central de 21 años, acumula cuatro tarjetas amarillas y se encuentra al borde de la suspensión. Si el defensor es amonestado ante Estudiantes, se perderá el Superclásico frente a River Plate, un partido clave para las aspiraciones de Boca en la Tabla Anual y la clasificación a la Libertadores. A pesar de este riesgo, Úbeda planea mantenerlo en la zaga, aunque ya tiene designado a Nicolás Figal como posible reemplazante en caso de ser necesario. Otra alternativa, menos probable, sería Marco Pellegrino, aunque la posibilidad de alinear dos centrales zurdos no convence al cuerpo técnico.

En el sector ofensivo, la dupla Merentiel-Giménez se mantiene inalterable, reflejando la intención de sostener el poder de fuego que permitió revertir el marcador ante Barracas Central. Tanto Merentiel como Juan Barinaga, quienes terminaron el último partido con molestias, se entrenaron con normalidad y estarán disponibles para el encuentro en La Plata.

La probable formación que ensayó Úbeda estaría compuesta por Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Tomás Belmonte, Milton Delgado como doble cinco de contención, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Miguel Merentiel, en la ofensiva.

El otro equipo que dispuso en la práctica de este jueves en La Bombonera formó con: Brey; Advíncula, Figal, Pellegrino, Braida; Alarcón, Paredes, Herrera, Zenón; Janson y Aguirre.

La situación de Edinson Cavani permanece en duda, ya que el delantero uruguayo continúa entrenando de manera diferenciada y su presencia no está confirmada, aunque no ha sido descartada por completo.

El contexto del partido ante Estudiantes adquiere una dimensión estratégica, ya que Boca no solo busca consolidar su posición en el torneo, sino también llegar en óptimas condiciones al Superclásico frente a River Plate, que se disputará en La Bombonera el próximo domingo 9 de noviembre (16:30). Tras ese compromiso, el equipo cerrará su participación en el Clausura como local ante Tigre, con puntos decisivos en juego para la clasificación a los playoffs y a la próxima edición de la Libertadores.

